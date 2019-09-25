Фильм о "Новой газете" получил главную награду правозащитного кинофестиваля в Берлине

Фильм российского режиссера Аскольда Курова "Новая" (2018) победил на Берлинском фестивале правозащитного кино (Human Rights Film Festival Berlin), который проходил в немецкой столице с 18 по 25 сентября. Картина отмечена кинопремией имени Вилли Брандта за свободу и права человека.

Победа на кинофестивале

Фильм "Новая" обошел девять конкурентов. "В нем нас больше всего впечатлило то, как он сделан. Автор не комментирует и не пытается никого поучать, а просто берет зрителя за руку, ведет его за кулисы редакции, - говорит член жюри, директор Европейской киноакадемии в Берлине Марион Деринг (Marion Döring). - Мы становимся свидетелями того, как журналисты каждый раз проявляют мужество, борясь за одну из высших ценностей нашего общества - свободу слова и прессы".

Это картина рассказывает о жизни редакции в непростое время. Фильм был задуман к 25-летию "Новой газеты". "Такие СМИ очень важны для сохранения свободы прессы и плюрализма, - говорит Марион Деринг. - Мы как читатели должны активно искать информацию, а не просто потреблять все то, что попадается нам под руку".

Марион Деринг считает. что эта проблема актуальна не только для России, но и для всего мира. Как отмечает директор Европейской киноакадемии, свободу СМИ подавляют не только политики, но и сами читатели, которые ленятся искать объективную информацию сами и вместо этого полагаются на алгоритмы социальных сетей.

"Глядя на все это, можно, конечно, погрузиться в депрессию. А можно посмотреть фильм Аскольда Курова и увидеть людей, которые день за днем борются за свободу прессы, рискуя многим. И с них можно брать пример", - говорит Марион Деринг.

Фильм от режиссера "Дети 404"

45-летний режиссер Аскольд Куров - автор документального фильма "Дети 404" о жизни ЛГБТ-подростков в России, а также фильма "Процесс" о суде над украинским режиссером Олегом Сенцовым. Режиссер-документалист Куров провел несколько месяцев в редакции "Новой газеты", во время которых, в частности, был задержан журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов, известный под псевдонимом Али Феруз.

"Как человек я преклоняюсь перед журналистами "Новой", которые рискуют жизнью ради того, что нам в Германии кажется очевидным", - говорит Марион Деринг.

Сам режиссёр в интервью Deutsche Welle сказал, что после полутора лет в редакции "Новой газеты" укрепился в оптимизме насчёт будущего России. По его словам, именно на таких "бесстрашных донкихотах" наподобие журналистов "Новой" держится независимая пресса в стране.

Ни одна редакция в России не потеряла столько сотрудников в результате убийств как "Новая газета". Самая известная жертва - Анна Политковская, застреленная в Москве осенью 2006 года. Правозащитный кинофестиваль проводится в Берлине во второй раз. Его организатор - немецкая благотворительная организация Aktion gegen Hunger совместно с Save the Children и NRC Flüchtlingshilfe. В программе представлено в общей сложности 40 фильмов из 38 стран. Проведение правозащитного кинофестиваля в Берлине - еще одно свидетельство тому, что немецкая столица вполне может считаться одним из центров либерализма в Европе, считает Марион Деринг.

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