 Фильм о ″Новой газете″ получил главную награду правозащитного кинофестиваля в Берлине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.09.2019

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Культура и стиль жизни

Фильм о "Новой газете" получил главную награду правозащитного кинофестиваля в Берлине

Фильм российского режиссера Аскольда Курова о буднях "Новой газеты" победил на берлинском фестивале правозащитного кино. "Как человек я преклоняюсь перед этой редакцией", - сказала один из членов жюри

Российский режиссер Аскольд Куров

Российский режиссер Аскольд Куров

Фильм российского режиссера Аскольда Курова "Новая" (2018) победил на Берлинском фестивале правозащитного кино (Human Rights Film Festival Berlin), который проходил в немецкой столице с 18 по 25 сентября. Картина отмечена кинопремией имени Вилли Брандта за свободу и права человека.

Победа на кинофестивале

Фильм "Новая" обошел девять конкурентов. "В нем нас больше всего впечатлило то, как он сделан. Автор не комментирует и не пытается никого поучать, а просто берет зрителя за руку, ведет его за кулисы редакции, - говорит член жюри, директор Европейской киноакадемии в Берлине Марион Деринг (Marion Döring). - Мы становимся свидетелями того, как журналисты каждый раз проявляют мужество, борясь за одну из высших ценностей нашего общества - свободу слова и прессы".

Это картина рассказывает о жизни редакции в непростое время. Фильм был задуман к 25-летию "Новой газеты". "Такие СМИ очень важны для сохранения свободы прессы и плюрализма, - говорит Марион Деринг. - Мы как читатели должны активно искать информацию, а не просто потреблять все то, что попадается нам под руку".

Марион Деринг считает. что эта проблема актуальна не только для России, но и для всего мира. Как отмечает директор Европейской киноакадемии, свободу СМИ  подавляют не только политики, но и сами читатели, которые ленятся искать объективную информацию сами и вместо этого полагаются на алгоритмы социальных сетей.

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"Глядя на все это, можно, конечно, погрузиться в депрессию. А можно посмотреть фильм Аскольда Курова и увидеть людей, которые день за днем борются за свободу прессы, рискуя многим. И с них можно брать пример", - говорит Марион Деринг.

Фильм от режиссера "Дети 404"

45-летний режиссер Аскольд Куров - автор документального фильма "Дети 404" о жизни ЛГБТ-подростков в России, а также фильма "Процесс" о суде над украинским режиссером Олегом Сенцовым. Режиссер-документалист Куров провел несколько месяцев в редакции "Новой газеты", во время которых, в частности, был задержан журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов, известный под псевдонимом Али Феруз.

"Как человек я преклоняюсь перед журналистами "Новой", которые рискуют жизнью ради того, что нам в Германии кажется очевидным", - говорит Марион Деринг.

Сам режиссёр в интервью Deutsche Welle сказал, что после полутора лет в редакции "Новой газеты" укрепился в оптимизме насчёт будущего России. По его словам, именно на таких "бесстрашных донкихотах" наподобие журналистов "Новой" держится независимая пресса в стране.

Ни одна редакция в России не потеряла столько сотрудников в результате убийств как "Новая газета". Самая известная жертва - Анна Политковская, застреленная в Москве осенью 2006 года. Правозащитный кинофестиваль проводится в Берлине во второй раз. Его организатор - немецкая благотворительная организация Aktion gegen Hunger совместно с Save the Children и NRC Flüchtlingshilfe. В программе представлено в общей сложности 40 фильмов из 38 стран. Проведение правозащитного кинофестиваля в Берлине - еще одно свидетельство тому, что немецкая столица вполне может считаться одним из центров либерализма в Европе, считает Марион Деринг.

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