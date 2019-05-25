Фильм Кантемира Балагова "Дылда" выдвинут Россией на "Оскар"

Картина рассказывает о двух фронтовых подругах, пытающихся построить мирную жизнь в постблокадном Ленинграде в 1945 году. Фильм в 2020 году выйдет в американский прокат.
В номинации "лучший фильм на иностранном языке" премии "Оскар" Россию представит драма молодого режиссера Кантемира Балагова "Дылда". Об этом агентству ТАСС во вторник, 24 сентября, заявил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Время действия картины – 1945 год. Две фронтовые подруги после победы возвращаются в постблокадный Ленинград и пытаются построить новую мирную жизнь.
"У "Дылды" есть международное признание, два приза Каннского кинофестиваля, очень удачная и насыщенная фестивальная жизнь фильма, высокие оценки международной прессы и кинокритического сообщества. Кроме того, это единственный российский фильм из поданных на рассмотрение в этом году, который выйдет в американский прокат - его выпустит компания Kino Lorber в начале 2020 года", - заявил, комментируя решения Российского оскаровского комитета, продюсер картины Александр Роднянский, которого цитирует пресс-служба кинокомпании "Нон-стоп продакшн", занимавшейся производством картины.
Советские и российские "Оскары"
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", традиционно вручается в феврале по 24 номинациям.
В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" "Оскара" до сих пор были удостоены 4 советских и российских фильма: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968 год), "Дерсу Узала" Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Япония, 1975 год), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981 год) и "Утомлённые солнцем" Никиты Михалкова (1994 год). Кроме того, фильм "Разгром немецких войск под Москвой" в 1943 году получил премию в номинации "Лучший документальный фильм", а мультфильм "Старик и море" режиссера Александра Петрова первенствовал в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" в 2000 году.
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