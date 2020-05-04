Филины разводят потомство на башне древнего собора (фото)

Шпайер • Этот филиненок подрастает сейчас в Германии на одной из башен древнего Шпайерского собора - уникального памятника средневекового зодчества и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщили в здешнем католическом епископстве, этот храм стал сейчас родным домом сразу для трех таких птенцов, вылупившихся примерно четыре недели назад. На камеру позировал, правда, только один из оперяющейся троицы.

Специалисты-орнитологи шпайерских соборных филинят уже осмотрели и окольцевали. В Германии много лет осуществляются программы по увеличению популяции этих хищных птиц, благодаря которым филинов (Uhu) здесь стало больше, но они все же продолжают находиться под строгой охраной.

Пока маленькие филины осваивают достопримечательность пешком, но через пару недель смогут полюбоваться памятником романской архитектурой с высоты своего птичьего полета. Что они увидят, можно уже сейчас посмотреть в двух наших фотогалереях ниже.

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История и архитектура Шпайерского собора Историческое место Шпайер - небольшой город, но в истории Германии он занимает особое место. В XI веке в нем проживало около полутысячи человек, когда здесь возвели самый большой по тем временам храм всего христианского мира. В тени Шпайерского собора, как образно выражаются немецкие историки, прошли более 50 гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля.

История и архитектура Шпайерского собора Городской силуэт В 1990 году город отметил свое 2000-летие. В Средние века он был окружен крепкой стеной, но от нее осталось немного. Такой вид на собор открывается со смотровой площадки сохранившихся 55-метровых западных ворот Альтпёртель. Многие здания в историческом центре были возведены после разрушений в эпоху барокко и сейчас как бы обрамляют главную романскую жемчужину Шпайера.

История и архитектура Шпайерского собора Место в истории Собор до сих пор производит сильное впечатление. В былые времена службы в нем справляли до семидесяти священников. В одной только крипте под храмом насчитывалось семь алтарей. Кто и зачем заложил такой большой храм в этом месте? Что он поведал на своем веку, вернее - на протяжении почти тысячелетия? Какое место занимает в истории? Вопросов много, отправимся за ответами.

История и архитектура Шпайерского собора Пять поколений Большой имперский собор Девы Марии и Святого Стефана в Шпайере является самым крупным из дошедших до наших дней романских храмов Европы. Этот храм возводило пять поколений мастеров и рабочих. Позже на него ориентировались зодчие, строившие церкви в рейнских и многих других городах. Не исключено, что это влияние распространилось даже до русских земель.

История и архитектура Шпайерского собора Белокаменное зодчество Российский историк и искусствовед Сергей Заграевский в своей работе "Новые исследования памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника" пришел в 2008 году к выводу, что Шпайерский собор мог быть предшественником архитектуры Юрия Долгорукого. То есть белокаменные храмы Древней Руси времен этого князя строились, вероятно, под началом мастеров, обучавшихся в Западной Европе.

История и архитектура Шпайерского собора Результаты исследования Особый интерес в этой связи представляет крипта - одна из старейших частей церкви. Автор исследования обнаружил в ней элементы, которые можно считать доказательством такого рода связей между немецким и древнерусским зодчеством. В своей работе Сергей Заграевский также указывает на многие другие исторические и архитектурные аспекты, подтверждающие эту теорию.

История и архитектура Шпайерского собора От Шпайера до Каноссы Вероятной датой закладки Шпайерского собора считается 1027 год. По замыслу правителя Священной римской империи Конрада II, представителя Салической династии, на фоне назревавшего конфликта с Папским Престолом храм должен был стать воплощенным в камне символом твердой власти императоров - не только светской, но и духовной. Пиком конфликта стало легендарное Хождение в Каноссу его внука Генриха IV.

История и архитектура Шпайерского собора Борьба за инвеституру "Идти в Каноссу": это выражение, означающее покаяние и капитуляцию, вошло во многие языки мира. Суть спора состояла в том, что Генрих IV настаивал на праве императоров вводить в должность епископов и других священников. В ответ папа Григорий VII отлучил его от церкви. В 1077 году император отправился из Шпайера в замок Каносса, чтобы просить у понтифика прощения.

История и архитектура Шпайерского собора Папа и император В Каноссе Генрих IV вернулся в лоно церкви. Папа простил его, унизительно продержав до этого три дня перед входом в замок на снегу, в одеждах кающегося. Формально в споре победил папа, но Генрих IV, известный тем, что не признал традиционные правила и неписаные законы своего времени, одержал тактическую победу. Позже некоторые лютеране даже называли этого императора первым немецким протестантом.

История и архитектура Шпайерского собора Реформация Шпайер сыграл особую роль в истории Реформации, начавшейся в 1517 году, когда Мартин Лютер огласил в Виттенберге свои знаменитые тезисы. Монах был объявлен еретиком, однако это не помешало распространению его идей. В 1529 году на рейхстаге в Шпайере шесть князей, поддерживавших евангелические взгляды, подали протест против преследования лютеран в империи...

История и архитектура Шпайерского собора Протестантизм Их поддержали еще почти полтора десятка свободных городов. Именно от этой "Шпайерской протестации" (Protestation zu Speyer) произошло общее название конфессий, возникших в ходе Реформации, - протестантские. Заседания рейхстага 1529 года проходили в Имперском подворье, разрушенном в XVII столетии, а богослужения - в соборе, которому к этому времени как раз исполнилось полтысячи лет.

История и архитектура Шпайерского собора Большой собор Первый этап возведения собора, заложенного в 1027 году при Конраде II, продолжался около трех с половиной десятилетий. Древесину и камень доставляли из Пфальцского леса по специально прорытому каналу и Рейну. Храм освятили в 1061 году, но уже через двадцать лет при Генрихе IV приступили к его перестройке, чтобы сделать еще более мощным и внушительным.

История и архитектура Шпайерского собора Аркадная галерея При Генрихе IV под крышей церкви появилась открытая аркадная галерея. Особенность Шпайерского собора состоит в том, что галерея опоясывает его по всему периметру. В других немецких храмах этой эпохи она украшает лишь отдельные части, например, алтарную апсиду. Кстати, наиболее ярким примером использования таких галерей является знаменитая Пизанская башня в Италии, возведенная в 1173-1360 годах.

История и архитектура Шпайерского собора Гармония пространства Длина собора от входа до восточной апсиды составляет 134 метра. Высота центрального нефа, показанного на этом рисунке в продольном разрезе, достигает 33 метров. Боковые нефы - в два раза ниже. Выдающимся достижением зодчих, строивших этот храм, считается создание гармоничной структуры и ритма внутреннего пространства с помощью архитектурных элементов романского стиля.

История и архитектура Шпайерского собора Центральный неф При Генрихе IV в Шпайерском соборе также заменили плоский деревянный потолок центрального нефа сводчатым из камня. На тот момент он стал самым большим по площади в Европе потолком такого типа, созданным со времен античности, знания мастеров которой были утрачены. Во время этих работ центральный неф вырос еще на пять метров.

История и архитектура Шпайерского собора На грани возможного В итоге внутренний объем этого романского храма превысил 40 тысяч кубических метров. Это составляет примерно одну десятую от внутреннего пространства Кельнского собора, заложенного в 1248 году и после завершения строительства (более чем через шесть веков) ставшего на некоторое время самым большим зданием мира. В романскую же эпоху шпайерские зодчие добились результатов почти на грани возможного.

История и архитектура Шпайерского собора От романики к готике Потолок боковых нефов изначально был сводчатым. При этом их оформление характерно для раннего романского периода, а центральный неф является примером зрелого романского стиля с некоторыми техническими решениями, предвещавшими готику. Кладка его стен не связана с несущими колоннами, что найдет свое развитие в каркасной системе следующей архитектурной эпохи.

История и архитектура Шпайерского собора Имперские соборы Всего в Германии насчитывается семь храмов, особо тесно связанных с историей Священной римской империи и поэтому получивших название имперских соборов (Kaiserdom). Помимо Шпайера они находятся в Ахене, Бамберге, Майнце, Вормсе, Франкфурте-на-Майне и Кёнигслуттере. Шпайерский, Ахенский и Бамбергский соборы имеют статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История и архитектура Шпайерского собора Перед разрушением Таким Шпайер с его имперским собором швейцарский художник Маттеус Мериан увидел в 1637 году - примерно за полвека до опустошительного пожара во время Войны за пфальцское наследство (1688-1697). В ходе войны армия французского короля Людовика XIV систематически разрушала немецкие города в этом регионе, о чем мы уже упоминали в репортажах из Вормса.

История и архитектура Шпайерского собора Мародеры Шпайер был отдан на разграбление в 1689 году. Многие жители в надежде спасти свое имущество снесли его в собор, что имело роковые последствия. Когда пожар, начавшийся в городе, перекинулся на храм, вещи и мебель вспыхнули гигантским костром... В это время французы грабили соборную крипту, где успели вскрыть несколько саркофагов императоров и королей.

История и архитектура Шпайерского собора Императорская усыпальница Когда начали рушиться своды, солдаты бежали из собора, успев осквернить лишь верхние захоронения, а до более древних, находившихся ниже в земле, не добрались. После пожара о могилах средневековых правителей здесь надолго забыли. Уцелевшие гробницы вскрыли в начале прошлого века в ходе реконструкции собора, во время которой под алтарем обустроили новую усыпальницу, открытую для доступа.

История и архитектура Шпайерского собора Германские короли На предыдущем снимке изображены похороненные здесь императоры Салической династии Конрад II, Генрих III, Генрих IV и Генрих V, на этом - германские короли Филипп Швабский, Рудольф I, Адольф Нассауский и Альбрехт I. Оба готических барельефа созданы около 1480 года. В Шпайере также хотели похоронить Фридриха Барбароссу, но он умер во время крестового похода, и место его захоронения неизвестно.

История и архитектура Шпайерского собора Из династии Габсбургов У входа в усыпальницу находится также надгробная плита короля Рудольфа I из династии Габсбургов. Предполагается, что работа над ней была начата еще при его жизни в 1285 году, а изображение имеет с ним портретное сходство, что в Средние века было редкостью. В крипте Шпайерского собора также покоятся останки нескольких императриц, королев и принцесс.

История и архитектура Шпайерского собора Продолжение следует Реликвии из гробниц сегодня можно увидеть в Историческом музее Пфальца. Эта крипта зального типа считается самой большой в Европе. Она сохранилась в неизменном виде со времен раннего Средневековья. Сам храм чуть было не снесли, но об этом, а также об истории его восстановления речь пойдет в следующей части репортажа. Автор: Максим Нелюбин

