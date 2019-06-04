Фигурки из пластилина попали в музей (фото)

Гамбург • "Все из пластилина. Метаморфозы одного материала" (Alles Kneten. Metamorphose eines Materials) - выставка под таким названием открывается в гамбургском Музее изобразительного искусства и художественных промыслов (Museum für Kunst und Gewerbe) в пятницу, 7 июня. Цель организаторов - продемонстрировать роль и место этого материала в современном искусстве.

Один из экспонатов выставки "Все из пластилина. Метаморфозы одного материала"

Как сообщает информационное агентство dpa, экспозиция продлится до 3 ноября. На выставке представлено более шестидесяти произведений пластилинового искусства из разных стран мира, - в частности, работы по мотивам серии "Барашек Шон" и кукольного анимационного фильма Тима Бёртона "Кошмар перед Рождеством". Посетители также смогут сами проявить творческую фантазию, для чего в музее приготовили 12-метровый рабочий стол и запаслись изрядным количеством пластилина.

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