 Фигурки из пластилина попали в музей (фото) | Кадр дня | DW | 05.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Фигурки из пластилина попали в музей (фото)

В Гамбурге открывается выставка произведений искусства из пластилина.

Сухими из воды, или Семерка ищет выход из трудной ситуации. Работа художника Бертольда Штальмаха (Bertold Stallmach)

"Сухими из воды, или Семерка ищет выход из трудной ситуации". Работа художника Бертольда Штальмаха

Гамбург • "Все из пластилина. Метаморфозы одного материала" (Alles Kneten. Metamorphose eines Materials) - выставка под таким названием открывается в гамбургском Музее изобразительного искусства и художественных промыслов (Museum für Kunst und Gewerbe) в пятницу, 7 июня. Цель организаторов - продемонстрировать роль и место этого материала в современном искусстве.

Один из экспонатов выставки Все из пластилина. Метаморфозы одного материала

Один из экспонатов выставки "Все из пластилина. Метаморфозы одного материала"

Как сообщает информационное агентство dpa, экспозиция продлится до 3 ноября. На выставке представлено более шестидесяти произведений пластилинового искусства из разных стран мира, - в частности, работы по мотивам серии "Барашек Шон" и кукольного анимационного фильма Тима Бёртона "Кошмар перед Рождеством". Посетители также смогут сами проявить творческую фантазию, для чего в музее приготовили 12-метровый рабочий стол и запаслись изрядным количеством пластилина.

Смотрите также:
Самый большой в мире железнодорожный макет

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Прекрасная Италия

    Площадь Италии в гамбургской Миниатюрной стране чудес (Miniatur Wunderland) составляет около двухсот квадратных метров. Модели поездов, курсирующие здесь по самому большому в мире железнодорожному макету, делают остановки на побережье Лигурии, около достопримечательностей Рима и Везувия. "Bella Italia" в масштабе 1:87 - новый тематический раздел, завершенный в 2016 году.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Полтора десятилетия

    Экспозицию начали создавать в Гамбурге 15 лет назад. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Помимо этих ландшафтов посетителей также ожидал вымышленный город Кнуффинген. В первый день работы сюда пришло около двухсот человек. Сейчас ежегодное число посетителей превышает миллион.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Копия

    Эльбская филармония должна стать новым архитектурным символом Гамбурга. В реальности строительство этого комплекса значительно затянулось, а стоимость проекта заметно увеличилась, составив 865 миллионов евро. Первый концерт намечен на январь 2017 года. Однако в Миниатюрной стране чудес она стоила дешевле, уже давно готова и украшает макет в окружении других достопримечательностей этого города.

  • Deutschland - Elbphilharmonie Hamburg (T. Rätzke)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Оригинал

    Так Эльбская филармония выглядит на самом деле. Высота здания достигает 110 метров. В комплексе будет три концертных зала - на 2100, 550 и 170 мест.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Американская мечта

    Поезда в гамбургской стране чудес ездят по восьми… государствам. Для американского ландшафта создатели выбрали Большой каньон и Лас-Вегас, который в темное время миниатюрных суток светится здесь ярче всего. Чтобы убедиться в этом, долго ждать не приходится - день и ночь меняют друг друга каждые четверть часа. Для создания таких эффектов во всей экспозиции используется 385 тысяч светодиодов.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Швейцарские горы

    Перейти через Альпы? Пожалуйста! Швейцария занимает целых два этажа бывшего складского здания, в котором размещается Миниатюрная страна чудес. В стоимость входного билета включено, так сказать, восхождение на Маттерхорн - одну из самых высоких альпийских вершин.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Скандинавский снег

    Своя миниатюрная Скандинавия появилась в Гамбурге в 2005 году. До сих пор она является здесь одним из самых больших тематических разделов. Посетителям рекомендуется внимательно присматриваться к деталям, тогда можно обнаружить много юмористических и забавных сценок. Например, трех пингвинов, ожидающих поезда с чемоданами и собакой на поводке.

  • Schweden Winterurlauber warten auf ihren Zug im Bahnhof Kiruna (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Чудо техники

    Кстати, вот они… Всего по Миниатюрной стране чудес колесит более 1000 поездов. Есть также действующие модели кораблей и автомобилей. Для управления всеми этими системами задействовано полсотни компьютеров.

  • Аэропорт

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Аэропорт

    Самой крупной инвестицией до сих пор оказался Кнуффингенский аэропорт, образцом для которого послужили воздушные ворота Гамбурга. Чтобы четыре десятка мини-самолетов могли подниматься в небо и садиться на взлетно-посадочную полосу, создателям пришлось разработать специальную механическую систему.

  • Bildergalerie Miniatur Wunderland Hamburg (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Планы

    Квартал Шпайхерштадт, в котором расположена экспозиция, в 2015 году получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так он сам выглядит в Миниатюрной стране чудес. В ближайшее время она продолжит расти. В планах - тематические разделы, посвященные Монако, Англии и Африке.

    Автор: Фредерике Мюллер, Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

50 самых необычных музеев Германии

18 мая - Международный день музеев. В Германии их немало - около 6300! Многие посвящены неожиданным явлениям, курьезным вещам или персонажам. (18.05.2019)  

"Star Wars" в Мекленбурге?! В Германии появится музей "Звездных войн"

Экспозиция, посетители которой смогут увидеть почти три десятка сцен из легендарной космической эпопеи, откроется в небольшом городе Дассов под Любеком. (01.06.2019)  

Баварской истории - новый баварский музей

Новый музей, посвященный истории Свободного государства Бавария, находится на берегу Дуная в Регенсбурге. (30.05.2019)  

На чем ездили в Германии до падения Берлинской стены

Новая автомобильная экспозиция открывается на острове Рюген. (30.03.2019)  

Первый в Германии транзистор - новый экспонат Немецкого музея

В мюнхенский музей этот экспонат передала фирма Infineon - немецкий производитель микросхем, созданный на базе одного из подразделений концерна Siemens. (17.01.2019)  

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге  

Ссылки в интернете

www.mkg-hamburg.de

Музей изобразительного искусства и художественных промыслов в Гамбурге

Аудио- и видеофайлы по теме

Эльбская филармония - #DailyDrone  

Чилихаус в Гамбурге - #DailyDrone  

Гамбургские причалы - #DailyDrone  

Также по теме

BdT - Sonnenaufgang an der Elbe

По Эльбе - на байдарках и каноэ (фото) 04.06.2019

Чтобы пройти на лодках по Эльбе, например, от чешской границы до Гамбурга, нужно примерно двадцать дней.

BdT - Dassow - Star Wars- Nachbildungen von Raumschiffen

"Star Wars" в Мекленбурге?! В Германии появится музей "Звездных войн" (фото) 01.06.2019

Экспозиция, посетители которой смогут увидеть почти три десятка сцен из легендарной космической эпопеи, откроется в небольшом городе Дассов под Любеком.

BdT Regensburg Museum des Hauses der Bayerischen Geschichte

Баварской истории - новый баварский музей (фото) 30.05.2019

Новый музей, посвященный истории Свободного государства Бавария, находится на берегу Дуная в Регенсбурге.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера