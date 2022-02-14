Фигуристке Валиевой разрешили продолжить выступать на Олимпиаде в Пекине

Фигуристка из России Камила Валиева вправе продолжить выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине и выступить в одиночных соревнованиях. Такое решение приняла в понедельник, 14 февраля, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), штаб квартира которого находится в Лозанне. Тем самым судьи из Италии, США и Словении отклонили апелляции, поданные несколькими днями ранее Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Эти три организации обжаловали решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое 9 февраля отменило временное отстранение россиянки от соревнований. Днем ранее, 8 февраля, стало известно, что в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, лаборатория в Стокгольме выявила запрещенный кардиологический препарат триметазидин, после чего РУСАДА запретило девушке участвовать в любых соревнованиях. Но спустя сутки дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА отменил этот запрет.



Арбитраж заседал почти шесть часов



Заседание панели CAS длилось около шести часов. Разрешив Камиле Валиевой участие в личном турнире Олимпиады, спортивный арбитраж учел ее статус "защищенной персоны" (россиянке меньше 16 лет), который не допускает временного отстранения от соревнований. CAS пояснил, что отстранение Валиевой от соревнований "причинит ей непоправимый ущерб", но в то же время указал на "серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки".

Постановление спортивного арбитража фактически решило вопрос о судьбе золотой медали, которую завоевали российские фигуристы в командном турнире. Россияне (выступающие под флагом Олимпийского комитета России), в составе которых выступала и Валиева, набрали 74 очка и заняли первое место. На втором оказалась сборная США, бронзовые награды достались фигуристам Японии.

Женская короткая программа в рамках индивидуальных соревнований зимней Олимпиады-2022 пройдет 15 февраля, произвольная - 17 февраля.

Смотрите также:

Талисманы Олимпийских игр Токио 2021 На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но которые пришлось из-за пандемии COVID-19 перенести на лето 2021 года, талисманами спортсменов будут Мирайтова (что означает будущее и вечность) и Сомэйти (один из видов цветущей сакуры).

Талисманы Олимпийских игр Мюнхен 1972 Первым официальным талисманом в истории Олимпийских игр стала такса Вальди. Именно животные чаще всего становились символичным атрибутом Олимпиады. Собаку выбрали из-за ее охотничьих качеств, которые есть и у каждого настоящего спортсмена, - стойкость, упорство, ловкость.

Талисманы Олимпийских игр Монреаль 1976 Канадский бобр по имени Амик стал талисманом в Монреале. "Амик" на языке коренного населения Канады также означает "бобр". Это животное является национальным символом страны.

Талисманы Олимпийских игр Москва 1980 На летних Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в России (тогда СССР), официальным талисманом был выбран бурый медведь. Медвежонок Миша стал любимцем миллионов.

Талисманы Олимпийских игр Лос-Анджелес 1984 На Олимпийских играх в США талисманом стал национальный символ страны - орел. Орленку Сэму на голову надели цилиндр, раскрашенный в цвета американского флага.

Талисманы Олимпийских игр Сеул 1988 На первых Олимпийских играх в Южной Корее талисманом стал амурский тигр - весьма дружелюбный на вид. Тигренку Ходори надели традиционную черную шапку на ухо.

Талисманы Олимпийских игр Барселона 1992 Щенок по кличке Коби стал талисманом Олимпийских игр в Барселоне. Его прообразом стала каталонская овчарка. Об этом сходстве велось много споров. Журналисты TAZ тогда написали: "Коби с таким же успехом мог быть свиньей".

Талисманы Олимпийских игр Атланта 1996 На Олимпиаде 1996 года талисманом впервые стал вымышленный герой. Странное существо получило не менее странное имя - Иззи, которое произошло от "Whatizit?" или "What is it?" ("Что это?").

Талисманы Олимпийских игр Сидней 2000 Знакомьтесь: Олли, Сид и Милли. Кукабара, утконос и ехидна, - все эти животные обитают только в Австралии. Почему сразу три талисмана в Австралии? Это было связано со вступлением в третье тысячелетие.

Талисманы Олимпийских игр Афины 2004 Феб и Афина были выбраны в честь греческих богов. По форме они напоминали античные куклы.

Талисманы Олимпийских игр Пекин 2008 Пять фигур символизируют пять олимпийских колец. Первые слоги имен талисманов Олимпийских игр в Пекине (не будем перечислять все) означают: "Пекин приветствует вас!"

Талисманы Олимпийских игр Лондон 2012 Талисманами летних Олимпийских игр в 2012 году, которые прошли в Лондоне, стали Венлок и Мандевилль. Они символизируют цифровизацию и технологический прогресс.

Талисманы Олимпийских игр Рио-де-Жанейро 2016 Официальные талисманы соревнований - Винисиус и Том. Это собирательные образы, которые олицетворяют флору и фауну Бразилии. Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова

