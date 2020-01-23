 Фигурант ″московского дела″ Чирцов освобожден в зале суда | Новости из Германии о России | DW | 13.04.2020

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Россия

Фигурант "московского дела" Чирцов освобожден в зале суда

Моргорсуд освободил Никиту Чирцова в связи с фактическим отбытием наказания. В декабре Чирцова приговорили к лишению свободы за то, что он толкнул полицейского в ходе несанкционированного митинга.

Возле здания одного из райсудов в Москве

Московский городской суд смягчил наказание Никите Чирцову, который был приговорен к одному году колонии по обвинению в нападении на полицейского в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Суд сократил срок лишения свободы до 11 месяцев и освободил Чирцова в связи с фактическим отбытием наказания, сообщили в понедельник, 13 апреля, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Суд апелляционной инстанции постановил изменить приговор Тверского районного суда г. Москвы: исключить из приговора указание на причинение потерпевшему физической боли, снизить назначенное Чирцову наказание до 11 месяцев лишения свободы, считать назначенное наказание отбытым и освободить его в связи с фактическим отбытием наказания. Таким образом, апелляционная жалоба адвоката в защиту Чирцова Н.М. удовлетворена частично", - цитируют СМИ сообщение пресс-службы.

Дело Чирцова

6 декабря Тверской суд Москвы признал 22-летнего уроженца Пермского края Никиту Чирцова виновным в применении насилия к представителю власти в ходе несогласованного митинга. По версии следствия, Чирцов 27 июля в Столешниковом переулке в центре Москвы толкнул полицейского Юрия Михаленка в область грудной клетки и плеча, из-за чего страж порядка "испытал боль". Сам полицейский заявлял, что "как таковой физический боли" не почувствовал, а "просто попятился назад". При этом он настаивал на примирении сторон.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия было задержано более тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ).

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    Автор: Григорий Аросев


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