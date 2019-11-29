 Фигурант ″московского дела″ Сергей Суровцев объявил голодовку в СИЗО | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Фигурант "московского дела" Сергей Суровцев объявил голодовку в СИЗО

Сергей Суровцев обвинен в применении насилия к представителю власти на протестах в Москве 27 июля и арестован на 2 месяца. Адвокат молодого человека заявил о начале голодовки своего подзащитного.

Сергей Суровцев в Басманном районном суде Москвы

Сергей Суровцев в Басманном районном суде Москвы

Новый фигурант "московского дела" 30-летний Сергей Суровцев объявил голодовку в следственном изоляторе "Водник". Об этом адвокат молодого человека сообщил в четверг, 12 декабря. Суровцев был задержан 28 ноября и на следующий день арестован на 2 месяца.

Его обвиняют в применении неопасного насилия к представителю власти. По версии следствия, во время массовой акции протеста в Москве 27 июля молодой человек ударил сотрудника Росгвардии "секцией металлического ограждения", а затем "пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок". Своей вины Суровцев не признает.

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

"Московским делом" активисты и независимые средства массовой информации назвали преследования в России участников протестных акций, прошедших в конце июля - августе 2019 года в Москве. Их участники изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Контекст

В интервью DW Ильдар Дадин рассказал, что думает о московских протестах и деле Константина Котова, приговоренного по "дадинской статье". Суд рассмотрит апелляцию по этому делу 14 октября. (12.10.2019)

В Берлине прошла конференция правозащитников памяти Юрия Шмидта. Ее тема - "Права человека, свобода и справедливость" - звучала в контексте протестов в Москве весьма актуально. Репортаж DW. (27.09.2019)

Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими. Только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках". Несколько человек были осуждены и приговорены к реальным срокам заключения. В то же время ряд задержанных были освобождены от уголовного преследования. Некоторые экс-фигуранты подали иски о возмещении морального ущерба к министерству финансов России.

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

  • Кирилл Жуков в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Три года колонии за попытку поднять забрало шлема

    Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

  • Данила Беглец в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Признание вины не помогло избежать приговора

    25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

  • Иван Подкопаев на скамье подсудимых

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Распылил газовый баллончик - три года за насилие

    25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

  • Евгений Коваленко

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отставной офицер вступился за митингующих

    Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

  • Владислав Синица в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пять лет колонии за твит

    Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

  • Акция протеста 27 июня 2019 года

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Преследование пяти фигурантов прекращено

    СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:21

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился  

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом  

Переломный момент в "московском деле": один из фигурантов покинул Россию  

Также по теме

Moskau, Basmanny Gericht

Арестован участник "московского дела" Сергей Суровцев 29.11.2019

Сергей Суровцев, новый фигурант дела о протестах в Москве 27 июля, арестован. Ему вменяется в вину применение насилия к представителю власти.

Russland Anhörung Alexei Navalny

Задержан новый фигурант "московского дела" Сергей Суровцев 28.11.2019

30-летний москвич доставлен в Следственный комитет. Он обвиняется по 212-й и 318-й статьям Уголовного кодекса и стал 23-м фигурантом "московского дела".

Russland | Student Yegor Zhukov verurteilt

Егора Жукова приговорили к трем годам условно 06.12.2019

Студента ВШЭ Егора Жукова приговорили к трем годам условно и запрету на два года заниматься администрированием сайтов в интернете. Московские суды вынесли приговоры еще нескольким участникам летних протестов.

Реклама

Самые читаемые

Немцы уезжают: повод для паники?  

Экзитполы пророчат консерваторам победу на выборах в Великобритании  

Сенат США признал геноцид армян в Османской империи  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно