 Фигурант ″московского дела″ Раджабов освобожден из-под стражи | Новости из Германии о России | DW | 24.12.2019

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Россия

Фигурант "московского дела" Раджабов освобожден из-под стражи

Районные суды в Москве вынесли два приговора по одной и той же статье. Фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова приговорили к штрафу, Сергея Суровцева - к 2,5 годам колонии.

Самариддин Раджабов

Самариддин Раджабов

Мещанский районный суд Москвы во вторник, 24 декабря, отпустил 21-летнего Самариддина Раджабова из-под ареста. Фигурант "московского дела" был освобожден в зале суда с учетом срока содержания под стражей. Ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей по статье "угроза применения насилия в отношении представителя власти".

Прокурор просил приговорить Раджабова к трем с половиной годам колонии из-за пластиковой бутылки, брошенной в стражей порядка на акции 27 июля. Подсудимый своей вины не признал - он говорил, что не хотел причинить вред сотрудникам полиции. Один из полицейских - Виталий Максидов - в итоге отказался признать себя потерпевшим и уволился. Экспертиза также установила, что бутылка в силовиков не попала.

В ходе следствия Самариддину Раджабову четырежды предъявляли новые обвинения, он находился под стражей со 2 августа.

Реальный срок

Еще один приговор по этой же статье был вынесен 24 декабря другому фигуранту "московского дела" - Сергею Суровцеву. Тверской суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии. По версии следствия, Суровцев 27 июля на Тверской улице выломал секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, после чего скрылся в толпе.

В середине декабря в знак несогласия со следствием 30-летний Суровцев начал голодовку в следственном изоляторе (СИЗО).

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

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"Московским делом" активисты и независимые средства массовой информации называют преследования участников протестных акций, прошедших в Москве в конце июля - августе 2019 года. Демонстранты изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими. Только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках". Несколько человек были приговорены к реальным срокам заключения. В то же время ряд задержанных были освобождены от уголовного преследования. Некоторые экс-фигуранты подали иски о возмещении морального ущерба к министерству финансов России.

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    Автор: Григорий Аросев


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