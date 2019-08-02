 Фигурант ″московского дела″ Евгений Коваленко обратился в ЕСПЧ | Новости из Германии о России | DW | 21.02.2020

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Россия

Фигурант "московского дела" Евгений Коваленко обратился в ЕСПЧ

В жалобе указано, что протестная акция 27 июля носила мирный характер, а суровое наказание - 3,5 года колонии - направлено на запугивание общества.

Евгений Коваленко в суде во время процесса по московскому делу

Евгений Коваленко в суде во время процесса по "московскому делу"

Фигурант "московского дела" Евгений Коваленко обратился с жалобой на приговор в Европейский суд по правам человека, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агоры" Игорь Чиков в своем Telegram-канале в пятницу, 21 февраля. 48-летний охранник на железной дороге осужден на 3,5 года колонии за толчок росгвардейца на акции 27 июля 2019 года и бросок урны в его сторону. Он отбывает наказание в колонии №6 Брянской области, пишет Чиков. Интересы Евгения Коваленко в ЕСПЧ представляет адвокат "Агоры" Ильнур Шарапов.

Контекст

В обращении в ЕСПЧ Коваленко утверждает, что власти не предоставили ему достаточного времени для подготовки своей защиты в суде. Мещанский районный суд за один день начал и закончил процесс по делу Евгения Коваленко, который не признал свою вину. Суд дал ему лишь 20 минут для подготовки к прениям и на следующий день, 4 сентября 2019 года, огласил приговор. На свободе у Коваленко осталась 70-летная мать, которую он содержал.

В жалобе, которая основывается на статьях 6 и 11 Европейской конвенции по правам человека, говорится о том, что протестная акция носила мирный характер, её организаторы не призывали к насилию, а участники не демонстрировали готовности к нему прибегнуть. Суровость назначенного Евгению Коваленко наказания за спонтанную реакцию на действия сотрудников Росгвардии, расценена как "запугивание его, других участников протестных акций и общества в целом". А то, что росгвардейцы избивали участников акции, названо вмешательством в свободу мирных собраний.

Смотрите также:

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    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

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    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 03:28

Самые известные задержания на протестах в Москве

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек.  

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Список обвиняемых по "московскому делу" расширился  

Росгвардия морально пострадала. Конституция в стихах. Путин заскучал – "Заповедник", выпуск 86  

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Суд в Москве арестовал до 27 сентября четырех фигурантов уголовного дела о беспорядках и применении насилия в отношении полиции на протесте в Москве 27 июля.

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