Фигурант дела о дедовщине в Забайкалье приговорен к условному сроку

Читинский гарнизонный военный суд во вторник, 3 марта, приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Руслана Мухатова, признав его виновным в издевательствах над рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым. Кроме того, рядовой Мухатов оштрафован на 30 тысяч рублей.

Суд счел смягчающим обстоятельством частичное признание вины Мухатовым и добровольное возмещение ущерба. По данным экспертизы, он не страдал психическими расстройствами и мог осознавать характер своих действий.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года застрелил восьмерых сослуживцев, в том числе двух офицеров. Инцидент произошел в воинской части, расположенной в закрытом административно-территориальном образовании Горный Забайкальского края. На допросах солдат заявил, что над ним издевались и угрожали изнасиловать. Шамсутдинов проходит потерпевшим в деле о неуставных отношениях.

В 2019 году в российской армии увеличилось число насильственных преступлений командиров в отношении подчиненных, отмечает военная прокуратура РФ. От рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих, заявил в ноябре заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец.

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