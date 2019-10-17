 Фигурант дела ″Нового величия″ попросил политического убежища в Украине | Новости из Германии о России | DW | 24.10.2019

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Россия

Фигурант дела "Нового величия" попросил политического убежища в Украине

Сергей Гаврилов, фигурант дела "Нового величия", находился под домашним арестом. СМИ сообщают, что он через Беларусь выехал в Украину, где попросил политического убежища.

Граница Украины, России и Беларуси (фото из архива)

Граница Украины, России и Беларуси (фото из архива)

Фигурант дела движения "Новое величие" Сергей Гаврилов по неподтвержденным данным попросил политического убежища в Украине. Об этом в среду, 23 октября, сообщило российское информагентство ТАСС и издание grani.ru. Утверждается, что Гаврилов, находившийся в России под домашним арестом, за два дня до того въехал в Украину через территорию Беларуси.

Украинская пограничная служба сообщила, что 21 октября на пункте пропуска "Сеньковка" 26-летний россиянин, чье имя изначально не называлось, попросил политического убежища. Активист заявил, что подвергается преследованию на родине из-за участия в оппозиционных акциях. По версии обвинения, в рамках деятельности "Нового величия" Гаврилов был "заместителем главы финансового отдела и членом верховного совета".

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Дело "Нового величия"

Десятерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

В августе Павликова и другая фигурантка дела, Мария Дубовик, были переведены из следственного изолятора под домашний арест благодаря активной общественной поддержке. Два других фигуранта дела - Павел Ребровский и Рустам Рустамов заключили досудебное соглашение со следствием. Рустамов был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно, а Ребровский был осужден на 2,5 года колонии. В октябре 2019 года Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому. Его дело вернули в Люблинский суд, а молодого человека освободили под подписку о невыезде.

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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