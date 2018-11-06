Фигуранты дела "Седьмой студии" заявили в суде о своей невиновности

Фигуранты уголовного дела "Седьмой студии", одним из которых является художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, заявили о своей непричастности к инкриминируемому им хищению бюджетных средств в особо крупном размере. "Я не признавал и не признаю себя виновным. Это обвинение не только абсурдно, но и действительно непонятно", - заявил Серебренников на заседании Мещанского суда Москвы, где в среду, 7 ноября, началось рассмотрение по существу дела "Седьмой студии".

Другие подсудимые сделали аналогичные заявления. "Обвинение непонятно, обвинительное заключение не отражает моих показаний и содержит большое количество фактических ошибок. Виновной себя не считаю, ни в какой сговор я ни с кем не вступала, никаких денег не похищала и о том, что совершались какие-то преступления, я не знала", - сказала директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Со своей стороны экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский категорически отверг обвинение в том, что "противоправно обращал средства в свою пользу". Адвокаты подсудимых назвали обвинительное заключение по делу неконкретным и нарушающим право подзащитных на защиту. 8 ноября суд продолжит заслушивать показания Серебренникова и других подсудимых.

Обвинительное заключение

Согласно обвинительному заключению, в 2011 году Серебренников при поддержке Апфельбаум учредил автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", руководить которой пригласил Юрия Итина. Последний, в свою очередь, привлек к деятельности АНО Алексея Малобродского, бухгалтера Нину Масляеву и продюсера Екатерину Воронову.

В том же году, утверждает обвинение, фигуранты создали организованную преступную группу для реализации умысла, направленного "на личное обогащение путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников министерства культуры" и хищение денежных средств, которые были выделены АНО на инновационный проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа".

Для Минкультуры, заявляет обвинение, "Седьмая студия" готовила "заведомо недостоверные списки о планируемых мероприятиях с заведомо завышенной стоимостью мероприятий", после чего ежегодно предоставляла в ведомство недостоверные творческие и финансовые отчеты о выполнении запланированного. Всего за время работы "Платформы", с 2011 по 2014 год, фигуранты, по версии обвинения, похитили более 133 млн рублей, выделенных Минкультуры "Седьмой студии", "совершив тем самым хищение путем мошенничества в особо крупном размере в составе группы по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ)".

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