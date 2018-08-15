Фигуранток дела "Нового величия" просят отпустить под домашний арест

Ходатайство следователя об изменении меры пресечения Анне Павликовой и Марии Дубовик направлено в Дорогомиловский суд. В Москве запланирована акция "Марш матерей" в поддержку девушек.
Следователь, ведущий дело так называемой оппозиционной группы "Новое величие", попросил отпустить двух девушек - 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик - под домашний арест. Об этом сообщил в среду, 15 августа, адвокат Дубовик Максим Пашков. По его словам, направленное в Дорогомиловский суд Москвы ходатайство планируется рассмотреть 16 августа.
В среду в Москве состоится "Марш матерей" в поддержку содержащихся в СИЗО фигуранток дела. Одна из организаторов акции, актриса Яна Троянова, утром этого же дня получила предупреждение властей столицы о "недопустимости нарушения закона", поскольку акция не согласована с властями. Ранее отказаться от акции призвала мэрия столицы.
Дело "Нового величия"
О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года, когда в Москве задержали 10 человек, в том числе Павликову и Дубовик. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величии" намеревались захватить власть в России после государственного переворота.
9 августа Дорогомиловский суд Москвы отказался освободить из СИЗО Анну Павликову, несмотря на ухудшившееся состояние ее здоровья. С просьбой отпустить девушку под домашний арест выступили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Однако суд продлил на месяц срок ареста Павликовой.
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