 Фигурантку дела ″Нового величия″ отправили под домашний арест | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2018

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Россия

Фигурантку дела "Нового величия" отправили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, освободив Анну Павликову из СИЗО и отправив ее под домашний арест.

Анна Павликова на заседании суда

Дорогомиловский суд Москвы в четверг, 16 августа, смягчил меру пресечения одной из двух фигуранток дела так называемой оппозиционной группы "Новое величие".  Судья Ирина Деваева удовлетворила ходатайство следователя и отпустила Анну Павликову из СИЗО под домашний арест до 13 сентября. Павликовой запрещено покидать жилище без письменного разрешения следователя.

Такое же ходатайство в отношении второй фигурантки - 19-летней Марии Дубовик - пока не рассматривается судом. Следствие попросило перевести девушек под домашний арест в связи с завершением основных следственных действий. Кроме того, за смягчение меры пресечения высказалась омбудсмен РФ Татьяна Москалькова и правозащитник Лев Пономарев.Следствие попросило перевести девушек под домашний арест в связи с завершением основных следственных действий. Кроме того, за смягчение меры пресечения высказалась омбудсмен РФ Татьяна Москалькова и правозащитник Лев Пономарев.

За девушек поручились депутаты КПРФ и Дмитрий Гудков

За девушек поручились депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Шаргунов, а также бывший депутат Думы, председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков. Они гарантировали полное соблюдение законодательства подозреваемыми в случае изменения меры пресечения на домашний арест. Личные поручительства переданы адвокатам. "Общество должно приложить максимум усилий, чтобы вызволить фигуранток дела", - заявил Гудков в эфире "Эха Москвы".

Контекст

Накануне в Москве состоялся "Марш матерей" в поддержку содержавшихся в СИЗО фигуранток дела. Одна из организаторов, актриса Яна Троянова, перед акцией получила предупреждение властей столицы о "недопустимости нарушения закона", поскольку акция не согласована с властями. Ранее отказаться от акции призвала мэрия столицы. По данным МВД, в акции участвовали около 200 человек, организаторы сообщили о порядка 1000 участниках.

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года, когда в Москве задержали 10 человек, в том числе Павликову и Дубовик. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величии" намеревались захватить власть в России после государственного переворота.

9 августа Дорогомиловский суд Москвы отказался освободить из СИЗО Анну Павликову, несмотря на ухудшившееся состояние ее здоровья. С просьбой отпустить девушку под домашний арест выступили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Однако суд продлил на месяц срок ареста Павликовой.

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    Автор: Елена Барышева


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