 Фигуранта ″московского дела″ Жукова включили в список террористов | Новости из Германии о России | DW | 12.09.2019

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Россия

Фигуранта "московского дела" Жукова включили в список террористов

Первоначально Жуков проходил по делу о массовых беспорядках, возбужденному после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Теперь же активиста обвиняют в призывах к экстремизму.

Листовка с требованием освобождения Егора Жукова

Листовка с требованием освобождения Егора Жукова

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, проходящий по так называемому "московскому делу", возбужденному после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга - федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Имя Жукова появилось в перечне действующих террористов и экстремистов в четверг, 12 сентября.

Росфинмониторинг включает в этот перечень не только террористов и экстремистов, признанных таковыми судом, но и лиц, подозреваемых в терроризме, экстремизме или одобрении терроризма и экстремизма. Попадание Жукова в этот список, в числе прочего, означает, что он не сможет пользоваться своими банковскими счетами.

Контекст

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Уголовное преследование Егора Жукова

Первоначально Егор Жуков обвинялся по статье о массовых беспорядках. В его поддержку высказывались "Новая газета", радиостанция "Эхо Москвы", рэпер Оксимирон и проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая баллотировалась в Мосгордуму, но проиграла выборы.

Впоследствии преследование Жукова по статье о массовых беспорядках было прекращено, и активиста обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. К таким выводам следствие пришло в результате экспертизы, усмотревшей призывы к экстремизму в четырех видео, выложенных на канале Жукова в YouTube.

В то же время филологи РАН не согласились с  выводами экспертизы, проведенной сотрудником Института криминалистики ФСБ, кандидатом физико-математических наук Александром Коршиковым, и обвинили последнего в подтасовках фактов.

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    Автор: Григорий Аросев


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Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

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