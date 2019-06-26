Фигуранта дела Baring Vostok отправили на психиатрическую экспертизу

В отношении фигуранта дела Baring Vostok Алексея Кордичева проводится психиатрическая экспертиза. Об этом источник заявил агентству "Интерфакс" во вторник, 8 октября. Экспертам предстоит выяснить, страдает ли обвиняемый каким-либо хроническим неврологическим заболеванием.

Отмечается, что бывший председатель правления банка "Восточный" Кордичев - единственный, кто признал вину по этому уголовному делу. Ранее Следственный комитет (СК) обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении меры пресечения шестерым обвиняемым до 13 января.

Три фигуранта дела могут остаться в СИЗО

8 октября суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста старшему партнеру фонда Baring Vostok - гражданину США - Майклу Калви и партнеру фонда - гражданину Франции - Филиппу Дельпалю.

Еще трое фигурантов дела находятся в СИЗО. Одним из доводов необходимости нахождения их под стражей СК считает то, что они могут "уничтожить улики". Также следствие опасается, что "через бизнес-сообщество и СМИ фигуранты и их защита пытаются сформировать в обществе мнение о необоснованности обвинения".

В чем обвиняют фигурантов дела Baring Vostok?

В начале октября стало известно, что суд арестовал российское имущество фигурантов дела - недвижимость, машины и счета. В Baring Vostok указали, что арест имущества произошел после проведения независимой экспертизы, которая подтверждает невиновность фигурантов уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

По версии следствия, фигуранты дела заменили на балансе "Восточного" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской IFTG. Сам Калви утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

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