 Фестиваль Red Square в Берлине: два дня ″свежего воздуха″ для гражданских активистов | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 04.10.2020

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Германия

Фестиваль Red Square в Берлине: два дня "свежего воздуха" для гражданских активистов

Ежегодный правозащитно-культурный фестиваль гражданских активистов из России прошел под знаком коронавируса и восхищения событиями в Беларуси

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С потолка на слушателей смотрят  два гигантских омоновца с дубинками в руках - и от этого как-то не по себе. Омоновцы - причем не в натуральную величину, а вдвое крупнее - часть мультимедийной выставки Евгения Митты "2012. Неудавшаяся революция". Их фигуры буквально нависают над гостями фестиваля Red Square, проходящего в Берлине третий по счету раз. Лучшего символа для состояния гражданского общества в России и придумать сложно - пока одни обсуждают проекты по устойчивому развитию человеческого потенциала, смену элит после смены режимов и права сексуальных меньшинств, другие молча наблюдают за ними свысока, с резиновой дубинкой в руках.

Фестиваль правозащитников, активистов и художников

Художественно-правозащитный фестиваль проходит в третий раз, в этом году - под знаком коронавируса и массовых протестов в Беларуси. Этим протестам посвящена выставка "Belarus. Art. Revolution".

Фрагмент выставки Belarus. Art. Revolution

Фрагмент выставки Belarus. Art. Revolution

Художница Виктория Ромашкевич и фотограф Максим Егоров участвовали в подготовке выставки. Виктория считает, что у России и Беларуси одинаковые проблемы, "просто в России тоталитарный режим сильнее и крепче". По ее словам, в Беларуси считают, что многие репрессивные законы, разработанные в России, тестируются в Беларуси с целью изучения реакции общества. "Надеюсь, что изменения начнутся и в России", - говорит она. 

Фестиваль как “глоток свежего воздуха”

"Эти два дня для нас - как глоток свежего воздуха", - говорит Сергей Медведев, директор берлинской общественной организации “Декабристы”, организовавшей фестиваль. Несмотря на продажу входных билетов по 10 евро и финансовые пожертвования, фестиваль все равно убыточен. К тому же в этом году из-за пандемии власти ограничили допустимое число участников массовых мероприятий, а из-за закрытия внешних границ ЕС из России не смог приехать ни один из заявленных в программе музыкантов.

Фотограф Максим Егоров и хдожница Виктория Ромашкевич

Фотограф Максим Егоров и хдожница Виктория Ромашкевич

И все же, по словам Сергея Медведева, для людей искусства, экспертов по Восточной Европе, гражданских активистов и просто неравнодушных к происходящему в России Red Square остается важной платформой для обмена мнениями.

"События в Беларуси воодушевляют", - добавляет Медведев. Во дворе культурного центра в берлинском районе Моабит, где проходит фестиваль, растянут огромный бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции; на стенах здания развешаны плакаты, авторы которых выражают свое отношение к Лукашенко и силовикам. Сергей Медведев не разделяет пессимистичных сравнений с московским "белоленточным движением" 2011-2012 годов - он говорит, что размах белорусских протестов шире.

Правительство Германии меняет свое отношение к оппозиции

Фестиваль Red Square проходит накануне визита в Берлин Светланы Тихановской - программа и уровень ее встреч (в том числе и с Ангелой Меркель) не намного отстает от официального государственного визита. До этого Меркель встречалась в больнице с Алексеем Навальным.

"Отношение к оппозиции со стороны правительства Германии меняется, - комментирует организатор фестиваля Сергей Медведев,  - там все больше убеждаются в том, что эти авторитарные режимы не имеют путей к демократизации".

Сергей Медведев

Сергей Медведев

Он считает, что разговоры о "диалоге любой ценой" с авторитарным режимом в Москве пора прекращать. И что немцам пора задуматься о новой "восточной политике" - об усилении сотрудничества с неправительственными организациями и независимыми журналистами-расследователями, а также о том, чтобы лишить коррупционеров из России возможности отмывать деньги в Германии.

Дискуссии в рамках самого фестиваля были примером той самой "прекрасной России будущег", о которой грезит демократическая оппозиция. России, в которой сменятся коррумпированные элиты, где людей не будут преследовать за их общественную позицию или сексуальную ориентацию, в которой станут ненужными научные проекты по изучению взаимосвязи между законами о запрете "пропаганды гомосексуализма" и ростом преступности; в которой нападения на почве ненависти на представителей ЛГБТ-сообщества станут поводом для конкретных уголовных дел (как это происходит в Германии), а не акварельных рисунков в рамках художественных проектов по осмыслению моральных травм. Обо всем этом шла речь подиумной дискуссии о насилии в отношении ЛГБТ в России, завершившей первый день фестиваля.

Манекен омоновца под потолком

Манекен омоновца под потолком

Пока же, как прокомментировала одна из участниц фестиваля, в России избрана стратегия "игнорирования гражданского общества". В большинства случаев против него не проводятся активные репрессии - "оно просто никому не интересно".

В Германии же все наоборот - все билеты на фестиваль Red Square раскуплены, и больше того, из-за вступивших в силу с 3 октября новых ограничительных правил по сдерживанию коронавируса организаторы были не уверены, смогут ли впустить на него всех желающих.

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