Фестивальное лето: где оторваться во время короны

Знаменитый музыкальный фестиваль в немецком Вакене, собиравший до короны ежегодно 75 000 металистов, в этом году проходит в режиме онлайн. Цифровой фестиваль продлится со среды, 29 июля до субботы, 1 августа. В программе значатся Body Count и Ice-T, Anthrax, Motor Sister, Metal Queen Doro, Blind Guardian,Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator, Beyond The Black, Sabaton.

Вакен: в этом году металисты не нарушат сельской идиллии

Выступления групп, которые должны были лично приехать на фестиваль в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейне, можно будет, как обещают организаторы, смотреть бесплатно через интернет в прямой трансляции и даже в формате интерактивного взаимодействия. Организаторы сожалеют, что им пришлось отменить из-за пандемии всемирно известный фестиваль, и выражают надежду, что через Сеть фанаты тяжелой музыки во всем мире будут праздновать вместе с Вакеном.

Креативные альтернативы

С 29 июля по 12 августа также в цифре проходит Tomorrowland - один из крупнейших в мире фестивалей электронной танцевальной музыки, собиравший ежегодно до 400 000 рейверов в окрестностях бельгийского города Бома. В качестве альтернативы отмененному аналоговому событию организаторы Tomorrowland предлагают виртуальный ивент: фантастический фестивальный остров в интернете с пляжами, закатами, северным сиянием, 32 000 деревьев и 280 000 танцующих аватаров, и Кэти Перри в оранжевом парике в корзине воздушного шара над толпой. По данным организаторов, виртуальный фестиваль собрал уже более миллиона кликов.

Tomorrowland в 2019-м и 2020-м

Британский Glastonbury Festival до короны собирался с размахом отпраздновать свой 50-летний юбилей в июне. 135 000 билетов были распроданы в течение часа. Вместо этого в онлайн были выложены видеозаписи прошлых лет и фанатам пришлось превращать свои домашние сады и гостиные в фестивальные площадки.

В Дании, на поле, вмещающем 60 000 фанатов живой музыки, где обычно возвышалась "Оранжевая сцена”, на которой выступали уже Rolling Stones и Muse, в этом году стоят палатки местных органов здравоохранения. Также отмененный из-за короны фестиваль Roskilde Festival анимировал своих поклонников на креатив и предложил инструкции для изготовления арт-инсталляций и плакатов, плейлисты и рецепты для доморощенных фестивалей.

Не только в Европе в этом году отменены фестивали. Mawazine в Марокко, ежегодно собирающий, по данным его организаторов, 2,75 миллиона посетителей в Рабат, что делает его одним из крупнейших музыкальных фестивалей в мире, если не самым крупным, в этом году отменен без каких-либо альтернатив.

Фестиваль Coachella в Калифорнии сначала перенесли с апреля на октябрь, а теперь вообще отменили. Также отменены американские Burning Man и Lollapalooza.

Фестиваль как катализатор и музыка как клей

Но не только крупные ивенты составляют фестивальное лето. В Германии, например, ежегодно проходит множество небольших мероприятий, которые часто вносят важный вклад в развитие культуры немецких регионов. Фестивальная платформа Höme насчитывает 685 таких фестивалей, которые посещают до 10 000 человек в день. Согласно отчету Союза немецкой музыкальной индустрии, многие из них в настоящее время находятся под угрозой исчезновения из-за финансовых потерь в пандемию.

В их числе и Haldern Pop Festival. В 1984 году в заспанной деревушке Хальдерн на Нижнем Рейне выступили в рамках этого фестиваля три группы. В этом году на многократно отмеченном наградами инди-фестивале ожидались уже 60 участников, а 7000 билетов были почти полностью распроданы, когда в Германии объявили о запрете проведения мероприятий с большим скоплением людей до 31 августа 2020 года.

Соучредитель фестиваля и его художественный руководитель Штефан Райхман (Stefan Reichmann) подчеркивает, что музыкальные фестивали - это не только коммерция. "Я считаю, что фестивали также выполняют иную функцию. Они объединяют силы и умения, что идет на пользу и тем регионам, где они проводятся". Haldern Pop Festival, например, породил независимый звукозаписывающий лейбл и музыкальный бар, который открыт круглый год и где проходят концерты.

Фестиваль Haldern Pop до и во время пандемии

Этот творческий космос находится под угрозой пандемии и зависит от государственной помощи - и от своих поклонников: многие из тех, кто заранее купил билеты на фестиваль, пожертвовали либо полностью стоимость билета, либо его часть. Таким образом, Haldern Pop Festival сможет продержаться до 2021 года. А вот что будет потом, неизвестно, сетует Штефан Райхман. У Haldern Pop нет сотен сотрудников, как у Tomorrowland, например, устроителей фестиваля в Хальдерне можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, Штефан Райхман и его коллеги устраивают 7 августа потоковый концерт, который пройдет одновременно в Халдерне и ирландском Дингле под девизом "Теперь деревни разговаривают с Европой".

"Пандемия показала нам, насколько хрупка Европа, - говорит Штефан Райхман. - Музыка важна как никогда, потому что это хороший инструмент, чтобы снова собрать людей вместе. Мы должны снова осознать, что связывает нас с жителями других европейских стран".

