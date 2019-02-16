Фен с буквой Ё (фото)

17.02.2019, Ридлинген • Фён (Föhn) - так в Германии называют теплый и сухой горный ветер, дующий в долины. Эта фотография сделана в альпийских предгорьях в такую погоду. Именно этот ветер дал название прибору для сушки волос - фену. Торговая марка "Foen" ("Fön") была зарегистрирована фирмой AEG в 1908 году.
Февральские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германию вернулись аисты
14.02.2019, Бибесхайм-ам-Райн • Некоторые аисты никуда из Германии не улетали, но аккурат ко Дню святого Валентина в родные места вернулись первые из зимовавших в более теплых краях. Вернулись и сразу взялись за дело, показывая пример всем остальным.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германии цветут ведьмины орехи
13.02.2019, Гельзенкирхен • Разные виды этих кустарников - очень популярные в Германии декоративные растения. Многие думают, что гамамелисы (Hamamelis), они же - волшебные, колдовские или ведьмины орехи (Zaubernuss), цветут ранней весной, хотя на самом деле - поздней осенью или зимой. Этот растет и цветет сейчас в Гельзенкирхене. Плоды созреют только к лету следующего года.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Шедевры Тициана во Франкфурте
13.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Первые посетители осматривают экспонаты выставки "Тициан и Ренессанс в Венеции" (Tizian und die Renaissance in Venedig), открывшейся в городской галерее Штедель во Франкфурте-на-Майне. На выставке, работающей до 26 мая, представлено более сотни работ этого крупнейшего представителя венецианской школы времен Высокого и Позднего Возрождения.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Кельне уже начинают расцветать крокусы
12.02.2019, Кельн • Пока во многих немецких регионах лежит снег, в Кельне уже вот-вот раскроются первые крокусы. Эта фотография была сделана в ботаническом саду Флора, созданном в этом рейнском городе в 1864 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Баварская лисичка, баварская сестричка
11.02.2019, Эркенболлинген • В дикой природе в Германии встречается только один вид лисиц - рыжие лисы, по-немецки - Rotfuchs. Их здесь много, под охраной они не находятся. Эта обитает в окрестностях баварского замка Нойшванштайн, где сейчас можно наслаждаться заснежными ландшафтами .
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Побелевшее "Чернолесье"
10.02.2019, Нотшрай • Эта фотография была сделана в районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде, где сейчас не только поразительно красиво, но и самый разгар зимнего спортивного сезона .
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Кадр за кадром - Февраль 2019
По следам Петра I
09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Останки торгового корабля XVIII века
08.02.2019, Глове • Эксперты определили примерный возраст новой достопримечательности на немецком острове Рюген. В конце прошлого года на этом пляже во время сильных штормов в море смыло примерно метровый слой песка, в результате чего стал виден этот деревянный остов. Сейчас археологи пришли к выводу, что он принадлежит торговому судну XVIII века.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Русская баня в Рудных горах
07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Служебной собаке - служебные очки
06.02.2019, Оберстдорф • Нет, это не фотография из серии "Посмотрите, во что наряжают четвероногих любимцев". Пятилетняя служебная собака Джойя работает в спасательной команде в Баварских Альпах - ищет людей, попавших под лавины. Темные очки нужны овчарке для защиты от яркого света в заснеженных горах из-за болезни глаз.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Дрезден. Зимняя сказка
06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Монастырь Святого Михаила
05.02.2019, Бамберг • Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Полицейским понравились электробайки
04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимняя прогулка в Баварии
03.02.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Заснеженные виноградники на Мозеле
02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимний вечер в фахверковом Фройденберге
01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.
Смотрите также:
Электростанция в Хаймбахе - памятник архитектуры и технической истории
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Электрификация в стиле модерн
Храм света
Издалека это здание чем-то похоже на церковь с двумя невысокими колокольнями, однако перед нами - не храм, не отель на берегу живописного озера, не концертный зал, хотя концерты здесь проводятся, а уникальный памятник европейской индустриализации и промышленной архитектуры в стиле модерн - Jugendstil, как его называют в Германии.
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Электрификация в стиле модерн
На рубеже веков
Эту гидроэлектростанцию около местечка Хаймбах (Heimbach) в горном регионе Айфель (Eifel) ввели в эксплуатацию в 1905 году. Для тех, кто захочет ее посетить, отметим, что находится она примерно в 65 километрах от Кельна в сторону бельгийской границы. На рубеже позапрошлого и прошлого веков эта станция была самой крупной водохранилищной ГЭС (Speicherwasserkraftwerk) во всей Европе.
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Электрификация в стиле модерн
Жемчужина модерна
Индустриализация продвигалась по Германии семимильными шагами, потребность в электроэнергии постоянно увеличивалась. Долго удерживать звание самой крупной водохранилищной ГЭС в Европе станция в Хаймбахе не могла, но ее до сих пор можно уверенно называть одной из самых красивых в мире.
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Электрификация в стиле модерн
Музыкальная станция
ГЭС в Хаймбахе интересна не только в архитектурно-историческом смысле. Каждый июнь, начиная с 1998 года, в рамках музыкального фестиваля Spannungen ("Напряжения") она становится своего рода культурно-энергетической станцией. Концерты проходят прямо в машинном зале. На это время турбины останавливают, чтобы не шумели.
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Электрификация в стиле модерн
В Ахен и Кельн
Проектная мощность электростанции в Хаймбахе составляла 12 мегаватт. Электричество поступало отсюда в Ахен, населенные пункты Айфеля и даже некоторые районы Кельна. Напряжение в 35 киловольт передавалось по линиям, протяженность которых достигала 400 километров.
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Электрификация в стиле модерн
Энергетический резерв
Сегодня она используется в качестве резервной станции. Ее подключают к сети в периоды пиковых нагрузок. ГЭС в Хаймбахе способна снабжать энергией 7800 квартир и частных домов.
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Электрификация в стиле модерн
Функциональности и эстетика
Станция была возведена в соответствии с духом времени и вкусами эпохи в стиле модерн по проекту архитектора Георга Френцена (Georg Frentzen). Большинство других его проектов было реализовано в Ахене, например, башня Бисмарка (Bismarckturm). В 1894-1890 годах Френцен разработал проект нового здания вокзала в Кельне, от которого сейчас сохранился лишь "Старый зал ожидания" (Alter Wartesaal).
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Электрификация в стиле модерн
Мрамор и красное дерево
Приборный алтарь в машинном зале, а слово пульт в данном случае кажется слишком банальным, выполнен из мрамора и латуни. Лестница, перила и резные украшения изготовлены из красного дерева - махагони.
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Электрификация в стиле модерн
Siemens & Halske
Конечный результат работы ГЭС отображался на этом центральном табло. Оно и весь пульт управления, судя по надписи, были изготовлены фирмой Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. Концерн Siemens был основан в 1847 году и сначала занимался, как видно из названия, производством оборудования для телеграфов.
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Электрификация в стиле модерн
Ветеран труда
В машинном зале находилось восемь реактивных турбин конструкции Джеймса Френсиса. В 1975-м их заменили двумя более компактными. Сейчас ГЭС в Хаймбахе - действующая станция и музей под одной крышей.
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Электрификация в стиле модерн
Мрамор
Латунные приборы расположены на мраморных панелях не ради красоты. Мрамор - естественный изолятор. Впрочем, старый пульт управления давно обесточен.
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Электрификация в стиле модерн
Турбины
Две турбины 1905 года с генераторами фирмы Escher, Wyss & Cie из Цюриха оставили на старых местах для музея. Остальные после демонтажа разошлись по Германии в качестве экспонатов и технических памятников. Например, одна из них установлена на Мозеле около платины в местечке Фанкель (Fankel).
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Электрификация в стиле модерн
Музей
Здание находится под охраной государства как архитектурный памятник. Нынешний владелец концерн RWE проявляет о нем должную заботу. Раз в день станцию и работающий здесь небольшой музей RWE Industriemuseum можно посетить с групповой экскурсией.
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Электрификация в стиле модерн
Электрификация
Одну из комнат музея украшает старый рекламный плакат Берлинской электрической компании. В 1885 году в Берлине на улице Markgrafenstraße была открыта первая в Германии городская электростанция. Она снабжала электроэнергией жилые дома и здания в радиусе 800 метров.
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Электрификация в стиле модерн
Водовод
Вода поступает на ГЭС по трубопроводу, прорубленному в скале, из Урфтского водохранилища (Urfttalsperre). Оно расположено на сто метров выше Хаймбаха. Общая протяженность водовода - 2,7 километра.
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Электрификация в стиле модерн
Рур
Во время Второй мировой войны само здание станции не пострадало. Однако немецкие войска при отступлении взорвали водовод, чтобы вызвать наводнение на реке Рур (Rur) - правом притоке Мааса. Рур в Айфеле иногда путают с Руром (Ruhr) в Рурской области - правым притоком Рейна.
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Электрификация в стиле модерн
Кубометры в секунду
Для вращения восьми старых турбин каждую секунду поступало 16 кубических метров воды. Гидравлическое сопротивление регулировалось с помощью таких латунных вентилей. Две современные турбины потребляют 18 кубометров. Они тихо жужжат в дальнем углу зала под синими колпаками. Воздух в зале теплый, тяжелый, пахнет машинным маслом и металлом.
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Электрификация в стиле модерн
Коридор обслуживания шин
На втором этаже станции расположен узловой пункт, на который поступала энергия от генераторов перед выводом в линию электропередачи. Здесь находится так называемый коридор обслуживания шин.
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Электрификация в стиле модерн
Служебные помещения
Во время экскурсии по станции и музею посетители могут заглянуть в бывший кабинет начальника ГЭС с множеством интересных экспонатов. На его столе до сих пор лежит служебный план с расписанием смен за 19… какой-то год - бланк, заполненный простым карандашом.
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Электрификация в стиле модерн
Потребители энергии
В музее, созданном при станции, собраны старые домашние приборы, работавшие когда-то от производившегося здесь электричества. Большинство экспонатов подарено или передано сюда жителями здешнего региона Айфель, а сам музей больше напоминает антикварный магазин или большой частный дом с приватной коллекцией.
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Электрификация в стиле модерн
"Мерседес"
В музее экспонаты можно трогать руками, если они не спрятаны за стекло, как, например, редкая пишущая машинка Mercedes Elektra модели 1921 года. К автомобильной компании их производитель прямого отношения не имел. Еще в 1906 году он купил у этой фирмы право использовать это название для пишущих машинок, делая ставку на известность марки и доверие к ней.
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Электрификация в стиле модерн
Непривычный дизайн
На первый взгляд - глобус или модель первого искусственного спутника Земли? На самом деле - шаровая стиральная машинка. В конце 20-х годов прошлого века их выпускала фирма Elektrolux.
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Электрификация в стиле модерн
Расписание работы
Экскурсии по зданию ГЭС и музею начинаются в период с февраля по ноябрь - с понедельника по пятницу в 14:30, по субботам, воскресеньям и праздникам - в 14:00. В декабре и январе - по субботам и воскресеньям в 14:00. Вход бесплатный.
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Электрификация в стиле модерн
Адрес
Wasserkraftwerk Heimbach. Kleestraße, 52396 Heimbach.
Автор: Максим Нелюбин