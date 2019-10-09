 Фейковый журнал Европарламента публиковал контент Russia Today | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2019

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Европа

Фейковый журнал Европарламента публиковал контент Russia Today

Сетевое издание EP Today представляло себя "ежемесячным новостным журналом Европейского Парламента", но лишь 0,14% статей действительно имели отношение к евродепутатам.

Флаг Европейского союза

Флаг Европейского союза

Сетевое издание EP Today, представляющее себя "ежемесячным новостным журналом Европейского парламента", созданным "только для евродепутатов", на самом деле фейковый ресурс, на 47% состоящий из републикаций контента российского государственного медиаканала RT. Об этом в среду, 9 октября, сообщается на сайте euvsdisinfo.eu рабочей группы East StratCom Task Force, противодействующей дезинформационным кампаниям.

Контекст

В Германии, наконец, начали активно обсуждать тему дезинформации и пропаганды в Сети. На конкретном примере Инго Маннтойфель и Насер Шруф показывают, как работает такая пропаганда. (08.07.2016)

Немецкий журналист Борис Райтшустер представил в Берлине свою книгу "Тайная война Путина". За ходом дискуссии на презентации книги в Германском обществе внешней политики следил корреспондент DW. (07.07.2016)

Многомиллионные доходы от рекламы эффективно поддерживают сайты, отмеченные как источники дезинформации, говорят ученые. В числе этих сайтов они назвали RT, англоязычный портал Russia Today. (23.09.2019)

Еврокомиссия опубликовала отчет о дезинформации, с помощью которой совершались попытки повлиять на выборы в Европарламент. По просьбе DW еврокомиссар Кинг назвал примеры дезинформации из России. (14.06.2019)

Согласно подсчетам экспертов, 99% публикаций EP Today - это не оригинальный контент. Проанализировав 17697 статей, опубликованных с апреля 2017 по август 2019 года, эксперты обнаружили лишь 0,14% публикаций, действительно имеющих отношение к реальным депутатам Европарламента. При этом одно лишь сообщество EP Today в Facebook насчитывает 145 тысяч пользователей, и там публикуется до 25 материалов в день.

Лоббистская платформа

Ни сайт издания, логотип которого имитирует официальную символику Евросоюза, ни одноименные Facebook-сообщество и Twitter-аккаунт не имеют никакого отношения к Европарламенту. Сайт EP Today больше похож на "лоббистскую платформу, представленную как серьезное новостное издание", подчеркивают эксперты. Ни один из членов его редакции, указанных в разделе "О нас", не имеет персонального аккаунта в Twitter или деловой соцсети LinkedIn, а все четыре администратора Facebook-сообщества локализованы как юзеры в Индии.

При этом до октября 2018 года EP Today примерно с такой же частотой (до 50 публикаций в день) публиковало контент американской медиакомпании "Голос Америки", но затем переориентировалось на RT. Обе медиакомпании разрешают републикацию своего контента, а целью создателей  EP Today может быть коммерческая выгода, предполагают эксперты East StratCom Task Force.

В сентябре 2019 года Европарламент вступил в контакт с EP Today в связи с несанкционированным использованием своего названия, требуя исправить ситуацию и прекратить вводить общественность в заблуждение.

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Ссылки в интернете

Сайт рабочей группы East StratCom Task Force

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Как в ЕС намерены бороться с российской пропагандой  

Экс-депутат Европарламента о страхах перед исламом и правых популистах - Conflict Zone на русском  

Фейковые новости - инструкция по разоблачению  

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