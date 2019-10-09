Фейковый журнал Европарламента публиковал контент Russia Today

Сетевое издание EP Today представляло себя "ежемесячным новостным журналом Европейского Парламента", но лишь 0,14% статей действительно имели отношение к евродепутатам.
Сетевое издание EP Today, представляющее себя "ежемесячным новостным журналом Европейского парламента", созданным "только для евродепутатов", на самом деле фейковый ресурс, на 47% состоящий из републикаций контента российского государственного медиаканала RT. Об этом в среду, 9 октября, сообщается на сайте euvsdisinfo.eu рабочей группы East StratCom Task Force, противодействующей дезинформационным кампаниям.
Согласно подсчетам экспертов, 99% публикаций EP Today - это не оригинальный контент. Проанализировав 17697 статей, опубликованных с апреля 2017 по август 2019 года, эксперты обнаружили лишь 0,14% публикаций, действительно имеющих отношение к реальным депутатам Европарламента. При этом одно лишь сообщество EP Today в Facebook насчитывает 145 тысяч пользователей, и там публикуется до 25 материалов в день.
Лоббистская платформа
Ни сайт издания, логотип которого имитирует официальную символику Евросоюза, ни одноименные Facebook-сообщество и Twitter-аккаунт не имеют никакого отношения к Европарламенту. Сайт EP Today больше похож на "лоббистскую платформу, представленную как серьезное новостное издание", подчеркивают эксперты. Ни один из членов его редакции, указанных в разделе "О нас", не имеет персонального аккаунта в Twitter или деловой соцсети LinkedIn, а все четыре администратора Facebook-сообщества локализованы как юзеры в Индии.
При этом до октября 2018 года EP Today примерно с такой же частотой (до 50 публикаций в день) публиковало контент американской медиакомпании "Голос Америки", но затем переориентировалось на RT. Обе медиакомпании разрешают републикацию своего контента, а целью создателей EP Today может быть коммерческая выгода, предполагают эксперты East StratCom Task Force.
В сентябре 2019 года Европарламент вступил в контакт с EP Today в связи с несанкционированным использованием своего названия, требуя исправить ситуацию и прекратить вводить общественность в заблуждение.
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