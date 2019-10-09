Фейковый журнал Европарламента публиковал контент Russia Today

Сетевое издание EP Today, представляющее себя "ежемесячным новостным журналом Европейского парламента", созданным "только для евродепутатов", на самом деле фейковый ресурс, на 47% состоящий из републикаций контента российского государственного медиаканала RT. Об этом в среду, 9 октября, сообщается на сайте euvsdisinfo.eu рабочей группы East StratCom Task Force, противодействующей дезинформационным кампаниям.

Согласно подсчетам экспертов, 99% публикаций EP Today - это не оригинальный контент. Проанализировав 17697 статей, опубликованных с апреля 2017 по август 2019 года, эксперты обнаружили лишь 0,14% публикаций, действительно имеющих отношение к реальным депутатам Европарламента. При этом одно лишь сообщество EP Today в Facebook насчитывает 145 тысяч пользователей, и там публикуется до 25 материалов в день.

Лоббистская платформа

Ни сайт издания, логотип которого имитирует официальную символику Евросоюза, ни одноименные Facebook-сообщество и Twitter-аккаунт не имеют никакого отношения к Европарламенту. Сайт EP Today больше похож на "лоббистскую платформу, представленную как серьезное новостное издание", подчеркивают эксперты. Ни один из членов его редакции, указанных в разделе "О нас", не имеет персонального аккаунта в Twitter или деловой соцсети LinkedIn, а все четыре администратора Facebook-сообщества локализованы как юзеры в Индии.

При этом до октября 2018 года EP Today примерно с такой же частотой (до 50 публикаций в день) публиковало контент американской медиакомпании "Голос Америки", но затем переориентировалось на RT. Обе медиакомпании разрешают републикацию своего контента, а целью создателей EP Today может быть коммерческая выгода, предполагают эксперты East StratCom Task Force.

В сентябре 2019 года Европарламент вступил в контакт с EP Today в связи с несанкционированным использованием своего названия, требуя исправить ситуацию и прекратить вводить общественность в заблуждение.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Наклейки как орудие идеологической борьбы Столкновение мировоззрений Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

Наклейки как орудие идеологической борьбы Задолго до Холокоста Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

Наклейки как орудие идеологической борьбы Уличная пропаганда Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

Наклейки как орудие идеологической борьбы Ответ нацистам Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

Наклейки как орудие идеологической борьбы Любовь под знаком свастики Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

Наклейки как орудие идеологической борьбы Социальные стены В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

Наклейки как орудие идеологической борьбы На злобу дня Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине. Автор: Хайке Мунд, Элла Володина

