"Фейки" и Госдума: кого коснется новый закон

Государственная дума приняла законопроект о запрете на распространение недостоверной информации. Карикатурист Сергей Елкин о том, каких "фейков" стоит опасаться.
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