"Фейки" и Госдума: кого коснется новый закон

Пять самых популярных фейков о Европе в русскоязычных соцсетях

"В ФРГ мигрант домогался девочки, но полиция грозит ее матери". "В ЕС запрещают пользоваться WhatsApp до 16 лет". DW о главных фейках в русскоязычном Twitter и Facebook за прошлый год. (14.02.2019)