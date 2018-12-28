Фейерверки и Арета Франклин: в мире встречают 2019-й год

Независимое государство Самоа стало первой страной в мире, встретившей новый, 2019-й год. Вскоре к ней присоединилась Австралия, в этот раз не поскупившаяся на самые дорогостоящие торжества в своей истории - они обошлись казне в 6 млн австралийских долларов (около 3,7 млн евро).
Световое шоу в Сиднее
В Сиднее полюбоваться 12-минутным пиротехническим шоу в ночь на вторник, 1 января, собрались примерно 1,5 млн человек.
Кульминацией торжеств стало исполнение песни "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" легендарной американской исполнительницы Ареты Франклин.
Франклин скончалась в августе этого года в Детройте, и устроители мероприятия решили таким образом отдать дань памяти королеве соула.
Несмотря на грандиозность зрелища, в нынешнем году не обошлось без критики в адрес организаторов.
Чтобы заручиться лучшими местами с видом на фейерверки над Сиднейской бухтой, посетителям пришлось приобретать билеты, стоимость которых достигала 60 австралийских долларов (37 евро).
Берлин празднует под открытым небом
В Германии самая масштабная новогодняя вечеринка под открытым небом пройдет в Берлине.
Для празднования официально отвели сектор города общей протяженностью около двух километров - от Бранденбургских ворот до Колонны Победы, в районе парка Тиргартен.
Так отмечали Новый год в Берлине в 2018-м
Ожидается, что в городских торжествах примут участие сотни тысяч человек.
Официальная программа начнется в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Развлекать собравшихся будут швейцарский музыкант, работающий в жанрах евродэнс и европоп, DJ BoBo (настоящее имя Петер Рене Бауманн), а также валлийская певица Бонни Тайлер.
По периметру площадки установлены заграждения, к ним уже успели выстроиться очереди для прохода к сцене. В этом году посетителей проверяют особенно тщательно. Запрещено проносить с собой пиротехнику, бутылки, острые предметы и громоздкие сумки.
Повышенные меры безопасности в целях предупреждения возможных терактов приняты и в других крупных городах Европы - в частности, в Париже и Стамбуле.
На Красной площади запретят алкоголь
В России Новый год первыми отметили жители Анадыря, Петропавловска-Камчатского и Магадана.
В этом году торжества омрачены взрывом в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске. Добровольцы приносят одеяла, теплую одежду и продукты питания для пострадавших. Многие изъявили готовность приютить в новогоднюю ночь тех, кто остался без жилья.
В Москве "единым пространством празднования Нового года" станут Тверская улица, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, улица Варварка и парк "Зарядье", рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
На Красной площади будет действовать особый режим досмотра посетителей. Запрещены пронос алкоголя и фейерверков. Через час после Москвы праздник отметят в Калининграде.
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Гадание при свечах
Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.
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Не копаться в грязном белье
Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.
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Немецкие новогодние традиции
Своя "Ирония судьбы"
В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...
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Немецкие новогодние традиции
Обращение канцлера
Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.
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Немецкие новогодние традиции
Фейерверк
Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов.
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Немецкие новогодние традиции
Поцелуи под яркими вспышками
Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!
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Немецкие новогодние традиции
Вино под огнем
Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!
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Немецкие новогодние традиции
Вместо "Оливье"
Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!
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Немецкие новогодние традиции
Приманка для удачи
На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.
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Немецкие новогодние традиции
Со стола в кошелек
Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.
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Немецкие новогодние традиции
С Новым годом!
Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr!
Автор: Екатерина Крыжановская