Фейерверки и Арета Франклин: в мире встречают 2019-й год

Независимое государство Самоа стало первой страной в мире, встретившей новый, 2019-й год. Вскоре к ней присоединилась Австралия, в этот раз не поскупившаяся на самые дорогостоящие торжества в своей истории - они обошлись казне в 6 млн австралийских долларов (около 3,7 млн евро).

Световое шоу в Сиднее

В Сиднее полюбоваться 12-минутным пиротехническим шоу в ночь на вторник, 1 января, собрались примерно 1,5 млн человек.

Кульминацией торжеств стало исполнение песни "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" легендарной американской исполнительницы Ареты Франклин.

Франклин скончалась в августе этого года в Детройте, и устроители мероприятия решили таким образом отдать дань памяти королеве соула.

Несмотря на грандиозность зрелища, в нынешнем году не обошлось без критики в адрес организаторов.

Чтобы заручиться лучшими местами с видом на фейерверки над Сиднейской бухтой, посетителям пришлось приобретать билеты, стоимость которых достигала 60 австралийских долларов (37 евро).

Берлин празднует под открытым небом

В Германии самая масштабная новогодняя вечеринка под открытым небом пройдет в Берлине.

Для празднования официально отвели сектор города общей протяженностью около двух километров - от Бранденбургских ворот до Колонны Победы, в районе парка Тиргартен.

Так отмечали Новый год в Берлине в 2018-м

Ожидается, что в городских торжествах примут участие сотни тысяч человек.

Официальная программа начнется в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Развлекать собравшихся будут швейцарский музыкант, работающий в жанрах евродэнс и европоп, DJ BoBo (настоящее имя Петер Рене Бауманн), а также валлийская певица Бонни Тайлер.

По периметру площадки установлены заграждения, к ним уже успели выстроиться очереди для прохода к сцене. В этом году посетителей проверяют особенно тщательно. Запрещено проносить с собой пиротехнику, бутылки, острые предметы и громоздкие сумки.

Повышенные меры безопасности в целях предупреждения возможных терактов приняты и в других крупных городах Европы - в частности, в Париже и Стамбуле.

На Красной площади запретят алкоголь

В России Новый год первыми отметили жители Анадыря, Петропавловска-Камчатского и Магадана.

В этом году торжества омрачены взрывом в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске. Добровольцы приносят одеяла, теплую одежду и продукты питания для пострадавших. Многие изъявили готовность приютить в новогоднюю ночь тех, кто остался без жилья.

В Москве "единым пространством празднования Нового года" станут Тверская улица, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, улица Варварка и парк "Зарядье", рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

На Красной площади будет действовать особый режим досмотра посетителей. Запрещены пронос алкоголя и фейерверков. Через час после Москвы праздник отметят в Калининграде.

Смотрите также:

Немецкие новогодние традиции Гадание при свечах Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.

Немецкие новогодние традиции Не копаться в грязном белье Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.

Немецкие новогодние традиции Своя "Ирония судьбы" В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...

Немецкие новогодние традиции Обращение канцлера Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.

Немецкие новогодние традиции Фейерверк Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов.

Немецкие новогодние традиции Поцелуи под яркими вспышками Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!

Немецкие новогодние традиции Вино под огнем Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!

Немецкие новогодние традиции Вместо "Оливье" Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!

Немецкие новогодние традиции Приманка для удачи На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.

Немецкие новогодние традиции Со стола в кошелек Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.

Немецкие новогодние традиции С Новым годом! Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr! Автор: Екатерина Крыжановская