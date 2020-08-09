 Федор Петрович Гааз: святой доктор или блаженный немец? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Федор Петрович Гааз: святой доктор или блаженный немец?

10 августа исполняется 240 лет со дня рождения "святого доктора" Федора Петровича Гааза, тюремного врача и филантропа. Судьба подвижника, приехавшего в Россию из Германии, была нелегкой.

Могила доктора Гааза на Введенском кладбище в Москве

Фридриха Йозефа Гааза (Friedrich Joseph Haass), которого в России называли Федором Петровичем и в 2018 году причислили к лику блаженных, еще при жизни величали "святым доктором". Внук кельнского хирурга и сын аптекаря из городка Мюнстерайфель, Гааз пошел по их стопам. Он изучал медицину в Геттингене и Вене, но, едва начав практиковать, в 1806 году (ему было 25 лет) приехал в Москву. Попал он в Россию, в общем-то, случайно: Гааз вылечил в Вене князя Репнина, страдавшего серьезным заболеванием глаз, и его дочь предложила немецкому доктору стать домашним врачом "ее светлости княгини Репниной, всей ее семьи и прислуги" (так говорилось в договоре). При этом доктору Гаазу не возбранялось заниматься своей профессиональной деятельностью, заботясь и о других пациентах.

Мемориальная доска на доме в Кельне, где была гимназия, в которой учился доктор Гааз

Мемориальная доска на доме в Кельне, где была гимназия, в которой учился доктор Гааз

Этими пациентами Федора Петровича Гааза в течение почти полувека были не только русские аристократы, но и великое множество людей бедных, с которых он не брал никаких денег. Когда он узнал, что в богадельне больные старики и старухи не получают ухода, Гааз стал приходить туда несколько раз в неделю. Лечил бесплатно, доставал и лекарства.

Врач, который открыл Кавказские минеральные воды

В 1809 году он отправился на Кавказ, обследовал в поисках целебных минеральных источников склоны гор Машук и Бештау, скалы Нарзана... Именно Гаазу мы обязаны открытием таких курортов, как Ессентуки, Кисловодск, Железноводск. В 1812 году Федор Петрович стал военным врачом и дошел с русской армией до Парижа. Какое-то время он был главным врачом Москвы и очень много сделал для ее жителей. Его детищем стала, например, реконструкция Старо-Екатерининской больницы для "чернорабочего класса людей". Он вымаливал деньги у городских властей, обивал пороги возможных благотворителей, сводил с ума своими предложениями и придирками строителей и чиновников...

То же самое происходило в малых больницах при московских тюрьмах, которые Гааз стал опекать. Бумажные войны с русской бюрократией и тюремным начальством изматывали его, но он продолжал делать все возможное и невозможное, чтобы облегчить участь арестантов.

Александр Герцен так описал в"Былом и думах"доктора Гааза: "Старый, худощавый, восковой старичок в черном фраке, в коротеньких панталонах, черных шелковых чулках и башмаках с пряжками, он казался только что вышедшим из какой-то драмы XVIII столетия... Гааз ездил каждую неделю в этап на Воробьевы горы, когда отправляли ссыльных. В качестве доктора тюремных заведений он имел доступ к ним, ездил их осматривать и всегда привозил с собой корзину всякой всячины, съестных припасов и разных лакомств: грецких орехов, пряников, апельсинов и яблок..."

В кандалах по Владимирке

Но медицинской помощью и лакомствами дело не ограничивалось. Доктор Гааз постоянно конфликтовал с властями и с тюремной администрацией, чтобы хоть немного облегчить участь ссыльных и каторжных. Долго он добивался (и добился, в конце концов), чтобы запястья арестантов не прикрепляли к железному пруту, который соединял шесть-восемь человек, совершенно разных по возрасту, сложению, росту, состоянию здоровья... Так они и шли, спотыкаясь, наступая друг на друга, натирая до крови затекшие руки, по Владимирке в Сибирь. Это было настоящей пыткой.

Федор Петрович писал московскому генерал-губернатору, начальнику тюремного ведомства, министру внутренних дел... "Совсем из ума выжил блажной немец!" - раздражались бюрократы, отписываясь. В конце концов, прут отменили в Москве, но продолжали применять в других городах России. Затем его заменили гибкой цепью, но это принесло лишь незначительное облегчение. Лишь спустя десять лет прут и заменившую их цепь убрали окончательно.

Могила доктора Гааза на Введенском кладбище в Москве

Могила доктора Гааза на Введенском кладбище в Москве. На решетке - облегченные "гаазовские" кандалы

Оставались еще кандалы. Отменить их совсем Гааз был не в силах. Но постоянно воюя с администрацией, он добился введения облегченных кандалов, которые так и назвали "гаазовскими". Испытывая их на себе, он сам неделями ходил в кандалах. Прежние кандалы весили 16 килограммов, новые, "гаазовские", - 7 килограммов. Кроме того с внутренней стороны, там, где они замыкались на щиколотках, кандалы обивали телячьей или свиной кожей, чтобы они не стирали ноги в кровь. Эти облегченные кандалы висят на решетке памятника Федору Петровичу на Введенском кладбище в Москве.

Уроки милосердия

Одним из тех, с кем доктор Гааз воевал долгие годы, был московский митрополит Филарет, который был сопредседателем Комитета попечительства тюрем. К католику Гаазу он вообще относился с предубеждением, а тот еще своим личным примером постоянно "учил" иерарха христианскому милосердию. "Тюрьма, каторга и ссылка, - подчеркивал Гааз, - сейчас являются не средствами охранения общества и государства, а совсем наоборот: это школы преступности и разврата. Они не столько подавляют зло, сколько содействуют его распространению…"

Когда Федор Петрович Гааз тяжело заболел и стало ясно, что он может уже не оправиться, боготворившие его арестанты попросили отслужить молебен о его здоровье. Тюремный священник обратился к митрополиту, ведь молебен о здравии иноверца не был предусмотрен никакими правилами. Но Филарет сказал: "Бог благословил нас молиться за всех живых". И сам поехал к Гаазу. Когда митрополит вошел, тот попытался встать ему навстречу, но Филарет его остановил: "Я посижу с тобою... Побеседуем тихо…"

Доктор Гааз умер 16 августа 1853 года. После него не осталось никакого имущества. Около 20 тысяч человек шли за его гробом. Его похоронили на Иноверческом кладбище на Введенских горах. Сегодня его называют Введенским или Немецким кладбищем. На памятнике Федора Петровича Гааза надписи по латыни и русские слова: "Спешите делать добро!"

Смотрите также:

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    179 учреждений

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


 

Контекст

Московская глазная больница немецкого доктора

190 лет назад была открыта первая Московская глазная больница. Одним из инициаторов ее создания и главным врачом стал русский немец Петр Федорович Броссе. (13.06.2016)  

Патриарх Лев Копелев

9 апреля 2012 года исполнилось бы 100 лет германисту, литературоведу, общественному деятелю Льву Копелеву, имя которого стало символом диалога между Россией и Германией. (09.04.2012)  

Строители империи, ботаники для Крыма: Екатерина II, Германия и немцы

Екатерина Вторая правила 34 года. И все это время мечтала реформировать Россию. Насколько ей это удалось? И какую роль в этом сыграли приглашенные из-за границы иностранцы? (09.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Медицинский туризм, или Почему россияне любят немецких врачей  

Россия за решеткой: бывшие узники вспоминают - политзаключенный Алексей Гаскаров  

История открытки  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW