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Федеральный президент Германии

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "президент Германии".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Aktuell, 10.10.2021, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bundespraeisdent Frank-Walter Steinmeier besucht das Ahrtal und verschafft sich einen Ueberblick. HIer bei der Besichtigung der Ahrtorbruecke in Ahrweiler

Президент ФРГ посетил пострадавшие от наводнения районы 10.10.2021

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в долину реки Ар с целью узнать, как проходят работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, и побеседовать с людьми, пережившими экологическую катастрофу.

Как Кремль давит на коммунистов за то, что те оспаривают итоги выборов в Думу. DW Новости (06.10.21) 06.10.2021

Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.
17/09/2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) verleiht im Schloss Bellevue das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Brigadegeneral Jens Arlt, Kommandeur der militärischen Evakuierungsoperation aus Afghanistan. Der Bundespräsident will damit stellvertretend alle an der Evakuierung beteiligten Soldatinnen und Soldaten würdigen.

Командующему контингентом ФРГ в Афганистане вручен орден "За заслуги перед ФРГ" 17.09.2021

Президент Германии Штайнмайер отметил заслуги немецких военнослужащих, участвовавших в эвакуации людей из Афганистана. Командующему контингентом бундесвера в Афганистане вручена одна из высших наград ФРГ.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

Штайнмайер: На Германии лежит часть ответственности за ситуацию в Афганистане 17.08.2021

Картины отчаяния, запечатленные в кабульском аэропорту, постыдны для политического Запада, указал глава германского государства, выступая в Берлине.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M, SPD) und und Volker Bouffier (2.v.l., CDU) Ministerpräsident von Hessen, wandern durch das Dorf Völkershausen im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis. Der Bundespräsident wandert durch das Grenzgebiet der benachbarten Bundesländer vom thüringischen Heldrastein nach Völkershausen. Die Wanderung ist Teil von Steinmeiers «#schrittfuerschritt»-Tour.

Президент Германии отправился в поход (фото) 12.07.2021

Из пункта "А" в пункт "Б" вышел федеральный президент... Куда отправился в поход Франк-Вальтер Штайнмайер?

Israeli President Reuven Rivlin speaks during a joint news conference with his German counterpart Frank-Walter Steinmeier in Jerusalem July 1, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun

Президент ФРГ пообещал Израилю поддержку и при новом правительстве в Берлине 01.07.2021

"Независимо от того, кто скоро станет федеральным канцлером, мы сделаем все возможное, чтобы и в будущем обеспечить уникальную дружбу между Израилем и Германией", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в Иерусалиме.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geht auf dem Flughafen Ben Gurion nach der Landung mit dem Airbus A350 der Luftwaffe die Gangway hinunter. Der Bundespräsident hält sich für einen dreitägigen Staatsbesuch in Israel auf.

Президент ФРГ призвал бороться с антисемитизмом во всем мире 30.06.2021

Франк-Вальтер Штайнмайер совершает первый государственный визит с начала пандемии. В Израиле президент Германии встретится с уходящим и новым руководством страны.
August 2016 +++Ehrenmal Schönholzer Heide Sowjetische Ehrenmal, Schönholzer Heide in Berlin. Aufgenommen von Maksim Nelioubin, Deutsche Welle. Das Ehrenmal ist eine Gedenkstätte und Soldatenfriedhof der sowjetische Kriegsgräberstätten auf welchem 13.200 der etwa 80.000 in der Endphase (Schlacht um Berlin) im März/April 1945 gefallenen Soldaten der Roten Armee beigesetzt wurden. (c) DW/Maksim Nelioubin

Советский военный мемориал в Панкове (фоторепортаж) 22.06.2021

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил 22 июня венок на советском мемориальном кладбище в берлинском районе Панков. Здесь похоронено более 13 тысяч советских солдат.

Угроза катастрофы: почему Россию накрывает новая волна пандемии? DW Новости (18.06.2021) 18.06.2021

Сегодня в Москве суточный прирост по ковиду достиг максимума с начала пандемии. Призывы вакцинироваться и соблюдать меры по нераспространению вируса многие россияне словно не слышат. Отныне плановая медпомощь оказываться будет лишь тем, кто привился. Почему ситуация становится все более критической и к тому же столь стремительно?

Президент ФРГ выступил с речью к 80-летию нападения на СССР (18.06.2021) 18.06.2021

На открытии в музее Карлсхорст выставки, посвященной советским военнопленным, выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Посол России на мероприятие приехал, посол Украины - нет.
18.06.2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beuscht anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion die Ausstellung Dimensionen des Verbrechens im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент Германии: Тень Второй мировой лежит на нас по сей день 18.06.2021

Вторая мировая война "отбрасывает длинную тень, и эта тень лежит на нас по сей день", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в речи в преддверии 80-й годовщины нападения гитлеровской Германии на СССР.
Bildnummer: 53933505 Datum: 11.04.2010 Copyright: imago/Karina Hessland Gedenkfeier 65. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora Weimar , Gedenkstätte Buchenwald 65. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz im Bild : niedergelegte Kränze mit roten und weißen Nelken Gesellschaft Politik Gedenkfeier Jahrestag Befreiung KZ kbdig xcb 2010 quer o00 Gedenken, Blumen Bildnummer 53933505 Date 11 04 2010 Copyright Imago Karina Hessland Memorial 65 Anniversary the Liberation the KZ Buchenwald and Mittelbau Dora Weimar Memorial Buchenwald 65 Anniversary the Liberation the Concentration camps Buchenwald and Mittelbau Dora Memorial on the former Appeal court in Picture Niedergelegte Wreaths with Red and whitening Carnations Society politics Memorial Anniversary Liberation KZ Kbdig 2010 horizontal o00 Remembrance Flowers

Президент Германии Штайнмайер встретился с родными советских военнопленных 14.06.2021

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил мемориал на месте бывшего концлагеря в Зандбостеле, узниками которого были свыше 70 000 солдат Красной армии.
28/05/2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue zu einer zweiten Amtszeit. Die Bundesversammlung hatte Steinmeier am 12.02.2017 mit einer Zustimmung von rund 75 Prozent zum 12. Bundespräsidenten gewählt. Am 22.03.2017 leistete er in einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat seinen Amtseid ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ Штайнмайер заявил о готовности идти на второй срок 28.05.2021

Выборы президента Германии намечены на февраль 2022 года. Главу государства избирает Федеральное собрание.

ARCHIV - 20.11.2017, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt im Schloss Bellevue eine Erklärung ab. (zu dpa Steinmeier: Möglichen Corona-Impfstoff mit ärmeren Ländern teilen) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Президент Германии Штайнмайер осудил атаки на синагоги 13.05.2021

Сожжение флагов Израиля и выкрикивание антисемитских лозунгов являются преступлением, указал президент ФРГ в гостевой колонке для Bild. Инциденты произошли на фоне палестино-израильского конфликта.
German President Frank-Walter Steinmeier delivers a speech during the 76th anniversary of the liberation of the Buchenwald concentration camp, at the German National Theatre in Weimar, Germany April 11, 2021. Ronny Hartmann/Pool via REUTERS

Штайнмайер: Германия не должна забывать о варварстве нацистов 11.04.2021

В речи по случаю 76-летия со дня освобождения концлагеря Бухенвальд президент Германии заявил, что каждый, кто считает себя человеком, несет ответственность за то, чтобы не повторились ужасы нацизма.
ACHTUNG: SPERRFRIST 3. APRIL 00:00 UHR. ZEITUNGEN: FREI FÜR SAMSTAGSAUSGABEN, ONLINE AB 0.00 UHR - HANDOUT - 02.04.2021, Berlin: ACHTUNG SPERRFRIST - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während der Aufzeichnung der Fernsehansprache zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie im Schloss Bellevue. Foto: Sandra Steins/Bundesregierung/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Президент Германии призвал готовиться к неделям жестких ограничений 03.04.2021

Франк-Вальтер Штайнмайер в пасхальном телеобращении призвал жителей ФРГ активно участвовать в вакцинации. По его мнению, важно преодолеть возникший в стране кризис доверия.
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