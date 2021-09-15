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Федеральное собрание

Федеральное собрание созывается в ФРГ только для избрания нового федерального президента.

Федеральное собрание Германии (Bundesversammlung) - специальный конституционный орган, который созывается исключительно для того, чтобы избрать нового президента. Оно состоит на одну половину из депутатов бундестага, а на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин всеми 16 земельными парламентами (ландтагами). При этом выборщиками с мест необязательно должны быть сами региональные парламентарии. Представленные в ландтагах партии часто делегируют в Федеральное собрание своих единомышленников из числа известных в Германии людей - спортсменов, деятелей культуры, актеров, героев светской хроники.

05.03.2021, Hannover - Ein Mann spaziert mit einem Hund bei Sonnenaufgang über einen Feldweg.

В Германии собрано рекордное количество налогов на собак 15.09.2021

В 2020 году за счет налогообложения владельцев собак германская казна получила 380 миллионов евро, подсчитало Федеральное статистическое ведомство.
28/05/2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue zu einer zweiten Amtszeit. Die Bundesversammlung hatte Steinmeier am 12.02.2017 mit einer Zustimmung von rund 75 Prozent zum 12. Bundespräsidenten gewählt. Am 22.03.2017 leistete er in einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat seinen Amtseid ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ Штайнмайер заявил о готовности идти на второй срок 28.05.2021

Выборы президента Германии намечены на февраль 2022 года. Главу государства избирает Федеральное собрание.

Der designierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M, SPD) steht am 12.02.2017 im Reichstag in Berlin nach der Wahl zum Bundespräsidenten mit den Saaldienern des Bundestages am Rednerpult. Zur Wahl des neuen Bundespräsidenten tritt am Sonntagmittag in Berlin die Bundesversammlung zusammen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Штайнмайер должен проявить мужество 12.02.2017

Франк-Вальтер Штайнмайер, избранный новым президентом Германии, в своей речи призвал немцев проявить мужество в неспокойные времена. Однако сначала он должен сделать это сам, считает Кристоф Штрак.

Франк-Вальтер Штайнмайер - новый президент ФРГ 12.02.2017

Делегаты Федерального собрания абсолютным большинством голосов избрали Франка-Вальтера Штайнмайера президентом ФРГ. Как это было?
German Chancellor Angela Merkel (R) hands over flowers to new elected German President Frank-Walter Steinmeier during the presidential election at the Bundesversammlung federal assembly Bundestag (lower house of parliament)on February 12, 2017 in Berlin. 61-year-old Frank-Walter Steinmeier, who regularly polls as Germany's most popular politician, is set to be elected as the new ceremonial head of state. / AFP / Odd ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым президентом ФРГ 12.02.2017

Новым президентом Германии избран экс-глава МИД 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер. Он был единым кандидатом от блока ХДС/ХСС и СДПГ и набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре.
12.02.2017+++Berlin, Deutschland Der Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, gibt am 12.02.2017 im Reichstag in Berlin bei der Wahl des Bundespräsidenten seine Stimme ab. Zur Wahl des neuen Bundespräsidenten tritt am Sonntagmittag die Bundesversammlung zusammen. Foto: Gregor Fischer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Федеральном собрании началось голосование по избранию президента ФРГ 12.02.2017

Для того чтобы президент Германии был избран в первом туре, одному из кандидатов необходимо получить в Федеральном собрании абсолютное большинство голосов.
12.02.2017+++Berlin, Deutschland A general view shows the 1,260-strong special Federal Assembly, made up of national lawmakers and electors sent from Germany's 16 states, among them deputies but also artists, writers, musicians ahead of the presidential election at the Bundesversammlung federal assembly Bundestag (lower house of parliament)on February 12, 2017 in Berlin. 61-year-old Frank-Walter Steinmeier, who regularly polls as Germany's most popular politician, is set to be elected as the new ceremonial head of state. / AFP / Axel Schmidt (Photo credit should read AXEL SCHMIDT/AFP/Getty Images)

В Берлине началось заседание Федерального собрания по избранию президента ФРГ 12.02.2017

Председатель бундестага Норберт Ламмерт открыл заседание Федерального собрания - специального органа для избрания президента ФРГ.
ARCHIV - Die Wahlleute sitzen am 18.03.2012 bei der Bundesversammlung im Reichstag in Berlin. Mehr als 1200 Wahlleute trafen sich in Berlin, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. (zu dpa: «Grüne und SPD geben Listen für Bundespräsidentenwahl bekannt» vom 13.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Голосование без интриги, или Кто выбирает президента Германии 11.02.2017

На пост главы немецкого государства, выборы которого прошли 12 февраля, претендовали пять кандидатов. Но шансы были только у одного - Франка-Вальтера Штайнмайера. DW - о том, как проходят выборы федерального президента.
Das leere Plenum des Deutschen Bundestags, aufgenommen am 29.11.2012 in Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Как устроена Германия: политическая система 29.08.2013

Сложная система позволяет принимать решения с учетом как федеральных, так и местных интересов.
Joachim Gauck receives flowers from Chancellor Angela Merkel after he was elected German president at Germany's Federal Assembly in Berlin, March 18, 2012. German lawmakers elected Joachim Gauck, a former Lutheran pastor and human rights activist from communist East Germany, as president of the European Union's largest country on Sunday by a large majority in a first round of voting. REUTERS/Thomas Peter (GERMANY - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Йоахим Гаук избран новым президентом ФРГ 18.03.2012

Новым федеральным президентом Германии избран бывший правозащитник из ГДР 72-летний Йоахим Гаук. Он был единым кандидатом от ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленых", и его победа уже в первом туре сомнений не вызывала.
Berlin: Die Fahne Deutschlands weht vor dem Berliner Reichstag, dem Sitz des Deutschen Bundestages, aufgenmommen am 15.04.2004. Vor fünf Jahren, am 19.04.1999, wurde das alte Reichstagsgebäude nach dem knapp 307 Millionen Euro teuren Umbau als neuer Bundestag eröffnet - acht Jahre nach dem Umzugsbeschluss von Bonn nach Berlin. Seit dem ist das historische Gebäude nicht nur Sitz des Bundestages sondern auch interssante Sehenswürdigkeit für viele in- und ausländische Touristen. Der wilhelminische Koloss mit der Inschrift Dem Deutschen Volke über dem Hauptportal und mit der neuen Glashaube mitten im neuen Regierungsviertel wurde seit 1999 von gut 9,5 Millionen Menschen besichtigt.

Выборы федерального президента Германии состоятся 18 марта 20.02.2012

Ровно через четыре недели в Германии пройдут выборы нового федерального президента. Кандидатом от правительства ФРГ и двух партий оппозиции будет правозащитник Йоахим Гаук. Левая партия представит собственного кандидата.
Berlin/ ARCHIV: Bundespraesident Christian Wulff spricht in Schloss Bellevue in Berlin bei einem Empfang im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele Berlin (Foto vom 12.02.12). Die Staatsanwaltschaft Hannover bereitet Ermittlungen gegen Bundespraesident Christian Wulff vor. Am Donnerstagabend (16.02.12) beantragte die Ermittlungsbehoerde die Aufhebung der Immunitaet des Staatsoberhaupts wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsannahme beziehungsweise Vorteilsgewaehrung. (zu dapd-Text)

Взлет и падение президента Германии Кристиана Вульфа 17.02.2012

Кристиан Вульф сделал стремительную карьеру. Он казался взвешенным политиком и менее чем за два года на посту президента ФРГ успел понравиться немцам. Но закат карьеры Вульфа оказался стремительнее, чем ее взлет.
Blick in die neue Passagier-Abfertigungshalle mit Restaurant und Besucherterasse des Flughafens Frankfurt-Hahn im Hunsrueck am Donnerstag, 20. Juni 2002. Das Terminal wurde um 4.200 Quadratmeter erweitert und wird heute offiziell in Betrieb genommen. (AP Photo/Hermann J. Knippertz)

Конституционный суд ФРГ разрешил проведение демонстраций на вокзалах и в аэропортах 22.02.2011

Федеральный конституционный суд Германии разрешил проведение демонстраций на вокзалах и в аэропортах. При этом суд уточнил, что такие акции могут проводиться на территориях, большая часть которых принадлежит государству.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt am Mittwoch (30.06.2010) den Kandidaten von CDU und FPD, Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff (CDU), und seine Frau Bettina Wulff vor Beginn des ökumenischen Gottesdienstes in der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin teil. Die Bundesversammlung soll heute den neuen Präsidenten wählen. Foto: Hannibal dpa/lbn

Кристиан Вульф избран новым президентом Германии 30.06.2010

Кандидату от правящей коалиции удалось набрать большинство голосов лишь в третьем туре голосования. Кристиан Вульф станет десятым федеральным президентом Германии.
Die Kulturpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Lukrezia Jochimsen, aufgenommen am 24.05.2008 in Cottbus. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

Справка: Кандидат в президенты ФРГ Люк Йохимсен 28.06.2010

В борьбе за кресло главы государства Люк Йохимсен считается аутсайдером. Дело в том, что на пост президента Германии ее выдвинула Левая партия, имеющая лишь около десяти процентов голосов в федеральном собрании.
Bundespräsident Horst Köhler spricht am Freitag (22.05.2009) im Schauspielhaus in Berlin während des Festaktes zum 60jährigen Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Президент ФРГ Хорст Кёлер: первый день работы на старом месте 01.07.2009

Для Хорста Кёлера начался второй срок пребывания в должности федерального президента Германии. Представитель Христианско-демократического союза будет занимать эту должность до 2014 года.
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