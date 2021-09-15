Федеральное собрание созывается в ФРГ только для избрания нового федерального президента.

Федеральное собрание Германии (Bundesversammlung) - специальный конституционный орган, который созывается исключительно для того, чтобы избрать нового президента. Оно состоит на одну половину из депутатов бундестага, а на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин всеми 16 земельными парламентами (ландтагами). При этом выборщиками с мест необязательно должны быть сами региональные парламентарии. Представленные в ландтагах партии часто делегируют в Федеральное собрание своих единомышленников из числа известных в Германии людей - спортсменов, деятелей культуры, актеров, героев светской хроники.