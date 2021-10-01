Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) – федеральное учреждение в составе министерства внутренних дела Германии.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) является главным правительственным органом, в компетенции которого входят миграция иностранных граждан, их интеграция в Германии и возвращение в страну происхождения. Главными задачами BAMF, в частности, являются: рассмотрение запросов на предоставление политического убежища, защита интересов и прав беженцев, организация процедур, связанных с интеграцией мигрантов в обществе, рассмотрение запросов от контингентных беженцев (например, еврейских мигрантов из стран бывшего СССР), организация процедур возвращения мигрантов в страну происхождения, исследовательская работа в области миграции, координация работы с региональными (земельными) органами.



Центральный офис BAMF находится в здании бывшей казармы в Нюрнберге в федеральной земле Бавария.