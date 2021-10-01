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Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF)

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) – федеральное учреждение в составе министерства внутренних дела Германии.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) является главным правительственным органом, в компетенции которого входят миграция иностранных граждан, их интеграция в Германии и возвращение в страну происхождения. Главными задачами BAMF, в частности, являются: рассмотрение запросов на предоставление политического убежища, защита интересов и прав беженцев, организация процедур, связанных с интеграцией мигрантов в обществе, рассмотрение запросов от контингентных беженцев (например, еврейских мигрантов из стран бывшего СССР), организация процедур возвращения мигрантов в страну происхождения, исследовательская работа в области миграции, координация работы с региональными (земельными) органами.

Центральный офис BAMF находится в здании бывшей казармы в Нюрнберге в федеральной земле Бавария.

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg): 13. MyFest im Ortsteil Kreuzberg. Alljaehrlich findet am Maifeiertag das über die Grenzen Berlins hinaus bekannte Straßenfest statt. Zahlreiche Buehnen und Vorfuehrungen bieten ein buntes und vielfaeltiges Programm. Rund 45.000 Besucher kamen um friedlich miteinander zu feiern. Den ganzen Tag blieb es entspannt auf der Oranienstraße, wie auch auf den Plaetzen und Straßen der Umgebung. Mit Beginn der Dunkelheit ging es vereinzelt etwas ruppiger zu. Die Revolutionaere 1. Mai-Demo blieb ueberwiegend friedlich, es kam nur vereinzelt zu Festnahmen. | Verwendung weltweit

Более четверти жителей ФРГ имеют миграционное прошлое 01.10.2021

В 2020 году в Германии жили 21,9 миллиона человек с миграционным прошлым. Более трети из них проголосовали на выборах в бундестаг, выяснило статистическое ведомство.
21/05/2021*** Ein Ende der Corona Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen scheint in Sicht. In der Heidelberger Altstadt dürfen die gastronomischen Betriebe ihre Aussenbereiche und bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Von Gastronomen wie auch der Bevölkerung wird das erleichtert angenommen. Auch die Innenstädte zeigen sich wieder deutlich belebter, wie hier in Heidelberg.

В Германии впервые за 9 лет приостановился рост населения 21.06.2021

Одна из причин замедления роста населения Германии - превышение смертности над рождаемостью, полагают эксперты.
16.4.2021, Frankfurt, Deutschland, Männer beten beim Nachtgebet (Ischaa) in der Abu Bakr Moschee der Islamischen Gemeinde Frankfurt am Main. Für die rund 460 000 Muslime in Hessen hat der Ramadan begonnen. Schon zum zweiten Mal steht der Fastenmonat unter dem Eindruck der Corona-Krise. Der Ramadan endet am 12. Mai.

За пять лет число мусульман в Германии возросло почти на миллион 28.04.2021

Мусульмане составляют около 6,5 процента жителей Германии, почти половина из них имеют гражданство ФРГ, говорится в исследовании Федерального ведомства по миграции и делам беженцев.
Deutscher Bundestag, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit

Более четверти населения Германии имеют миграционные корни 28.07.2020

В 2019 году в ФРГ проживали 21,2 млн человек, при рождении получивших гражданство иного государства. Самые частые страны происхождения - Турция, Польша и Россия, выяснило статистическое ведомство.
Vor dem Reichstagsgebäude demonstrieren Anhänger der 'Hygienedemo' gegen die Coronamaßnahmen der Bundesregierung. Berlin, 16.05.2020 | Verwendung weltweit

Радикалы в ФРГ используют протесты против карантина в своих целях 17.05.2020

В Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ считают, что правые экстремисты стремятся использовать недовольство граждан карантинными мерами во время пандемии так же, как и миграционный кризис 2015 года.
ARCHIV - Die deutsche Botschaft in Ankara, aufgenommen am 19.10.2010. Der deutsche Botschafter in der Türkei ist nach einem Medienbericht wegen einer NDR-Fernsehsatire ins Außenministerium in Ankara einbestellt worden. Foto: Rainer Jensen/dpa (zu dpa Bericht: Türkei bestellt deutschen Botschafter wegen TV-Satire ein vom 29.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Юрист посольства ФРГ в Турции задержан по обвинению в шпионаже 20.11.2019

В Анкаре арестован турецкий юрист, который открыто собирал для посольства ФРГ данные о турках, просящих убежище в Германии. В Берлине опасаются утечки данных в руки турецких спецслужб.
ARCHIV - Syrische Flüchtlinge kommen am 04.04.2016 in das Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen (Niedersachsen). (zu dpa «Zahlen und Kosten zum Familiennachzug von Flüchtlingen unbekannt» vom 20.12.2016) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии в 2019 году ожидают меньше беженцев 03.11.2019

До конца года в Германии будет подано не более 145 тысяч ходатайств о получении убежища, что меньше, чем в прошлом году, заявил глава BAMF.
Berlin | Demonstration an der russischen Botschaft Kundgebung der tschetschenischen Dispora in Berlin vor der russischen Botschaft, Protest gegen den Auftragsmord in Moabit, hinter dem angeblich russische Geheimdienste stecken können.

Число депортируемых из Германии российских беженцев растет 23.10.2019

Подавляющее большинство высылаемых россиян - чеченцы, пишет Der Tagesspiegel. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев считает, что представители чеченского народа могут получить защиту и на территории РФ.

Symbolbild Mehrfachehe (c) picture-alliance/maxppp/M. Menou

Правительство ФРГ убрало запрет на гражданство для многоженцев из законопроекта 05.05.2019

МВД и Минюст Германии разошлись во мнениях по норме о запрете на гражданство для тех, кто живет в полигамных браках. В итоге запрет из законопроекта убрали.
ARCHIV - 04.04.2016, Niedersachsen, Friedland: Syrische Flüchtlinge kommen in das Grenzdurchgangslager Friedland. (zu dpa Nur sehr wenige Flüchtlinge kehren nach Syrien zurück) Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкое ведомство по беженцам отклоняет прошения сирийцев 27.04.2019

Обычно BAMF действует на основе анализа о положении в стране, представленном МВД при консультации с МИД. Однако оба министерства не сообщали об изменении своих оценок ситуации в Сирии.
ARCHIV - 15.03.2018, Bayern, Nürnberg: Außenansicht vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Neuer Leiter des Bamf soll Hans-Eckhard Sommer werden, bisher Leiter des Sachgebiets Ausländer- und Asylrecht im bayerischen Innenministerium, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen. Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Большинство соискателей убежища приезжают в ФРГ без оснований 23.03.2019

Многие из приезжающих в ФРГ не имеют оснований для получения убежища, заявил глава Федерального ведомства по миграции и делам беженцев.

ARCHIV - 04.08.2014, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Flüchtlinge gehen in der Landeserstaufnahme für Asylbewerber (LEA) einen Weg entlang. (zu dpa «Zeitung: Weniger Flüchtlinge kommen nach Baden-Württemberg vom 06.07.2018) Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Проигнорировала ли полиция ФРГ сигналы о беженцах - военных преступниках? 09.03.2019

Немецкие СМИ пишут, что полиция не обработала тысячи уведомлений о возможных военных преступниках среди мигрантов. Глава ведомства Хорст Зеехофер утверждает, что это не так.

ARCHIV - 15.03.2018, Bayern, Nürnberg: Außenansicht vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). (zu dpa Asyl zu Unrecht gewährt: Ermittlungen gegen Ex-BAMF-Mitarbeiterin vom 20.04.2018) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Полиция ФРГ годами игнорировала сообщения о мигрантах - военных преступниках 07.03.2019

МВД ФРГ подтвердило, что за прошедшие пять лет полиция и прокуратура проигнорировали более 6800 сообщений о подозрениях в причастности мигрантов к военным преступлениям, пишет Bild.
BERLIN, GERMANY - MAY 18: The Berlin office of the Federal Agency for Migration and Refugees, also known as BAMF (Bundesamt fuer Migration und Fluechtlinge) stands on May 18, 2018 in Berlin, Germany. German authorities announced they are reviewing 18,000 asylum cases handled by the Bremen office of the BAMF agency since the year 2000 on the suspicion that many people were granted asylum who should not have been eligible. Many of those granted asylum are reportedly Yezidis, a Christian minority from northern Iraq persecuted by ISIS. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Возросло количество депортаций беженцев из ФРГ в другие страны ЕС 21.01.2019

За первые 11 месяцев 2018 года из Германии в другие страны ЕС выслали рекордное число - 8658 беженцев. Основанием для этого является Дублинское соглашение.
ILLUSTRATION - Eine Frau haelt am 23.03.2017 in Hamburg einen Gerichtshammer in der Hand (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Неправомерно депортированного россиянина намерены вернуть в ФРГ 27.11.2018

Суд Гисена распорядился вернуть в Германию соискателя убежища, гражданина РФ. Федеральное ведомство по миграции и беженцам отклонило до этого его прошение об убежище.
Der Entscheider Dan-Marvin Frosting (M) spricht am 03.08.2015 in der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bingen am Rhein (Rheinland-Pfalz) mit einem Asylbewerber aus Syrien (l). Neben ihnen sitz ein Übersetzer. In der neuen Außenstelle des BAMF in Bingen wird über die Asyl-Anträge von Flüchtlingen entschieden. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa | Verwendung weltweit

Бундестаг ужесточил законодательство о предоставлении убежища 09.11.2018

Соискателей статуса беженца обязали участвовать в проверке их ходатайств. До 2020 года почти 800 тысяч решений о предоставлении убежища изучат повторно.
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