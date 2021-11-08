Федеральное бюро расследований США

Я тоже здесь. Только никому не говори! Зачем спецслужбам соцсети?

Для чего спецслужбы заводят официальные аккаунты в соцсетях? Что в них пишут и для кого? Как расценивают это эксперты, и что с этим делать обычным интернет-пользователям?