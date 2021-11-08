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Федеральное бюро расследований США

Stockproduktion - Symbolfoto Computerkriminalit‰tStockproduktion - Symbolfoto Computerkriminalit‰t, Hamburg Hamburg Deutschland Studioproduktion *** stock production symbol photo computer crime stock production symbol photo computer crime, Hamburg Hamburg Germany studio production

США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины 08.11.2021

ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

ФБР пришло с обыском в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне 19.10.2021

Согласно заявлению представителя ФБР, в доме российского бизнесмена Дерипаски проводятся "следственные действия".
Aug. 31, 2013 - Portsmouth, England, United Kingdom - The U.S. nuclear attack submarine USS Virginia (SSN-774) leaves Portsmouth for an unknown destination on Saturday. The U.S. has been moving ships into the eastern Mediterranean as tensions rise in Syria

В США инженер хотел продать спрятанные в сэндвич данные об атомных подлодках 11.10.2021

Предлагая продать секретные данные, семейная пара из штата Мэриленд думала, что общается с представителем зарубежного государства, но это был агент ФБР.
Members of the FBI arrive for a private ceremony near the One World Trade Center and 9/11 Memorial ahead of the 20th anniversary of the September 11 attacks in Manhattan, New York City, U.S., September 10, 2021. REUTERS/Carlos Barria

ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11 12.09.2021

В 20-ю годовщину терактов в США ФБР обнародовало первый из рассекреченных документов. В нем не содержится доказательств причастности к заговору Эр-Рияда.
07.06.2021, Einsatzkräfte stehen bei einem großangelegten Einsatz gegen die Rauschgiftkriminalität vor einem Bürogebäude in Essen. Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol bei einem Einsatz gegen das Organisierte Verbrechen mehr als 800 Verdächtige in über 100 Ländern festgenommen. (zu dpa Europol: Mehr als 800 Festnahmen nach internationaler Operation) +++ dpa-Bildfunk +++

Европол и ФБР сообщили об успехе операции более чем в 100 странах 08.06.2021

Следователи Европола и профильных ведомств 16 стран с помощью криптотелефонов получили доступ к зашифрованной платформе, используемой преступными бандами по всему миру.
A sign reading Out of Fuel is taped to the window at an Exxon Gas Station on Boonsboro Road in Lynchburg, Va., Tuesday, May 11, 2021. More than 1,000 gas stations in the Southeast reported running out of fuel, primarily because of what analysts say is unwarranted panic-buying among drivers, as the shutdown of a major pipeline by hackers entered its fifth day. In response, Virginia Gov. Ralph Northam declared a state of emergency. (Kendall Warner/The News

США вернули Colonial Pipeline большую часть выкупа, уплаченного хакерам 08.06.2021

По сообщению министерства юстиции США, ФБР вернуло компании биткоины на сумму около 2,3 млн долларов. Colonial Pipeline заплатила предполагаемым хакерам из России почти 5 млн долларов.
Screenshot BND Instagram Liebesgrüße , Instagram Post BND 2021 Quelle: BND / Instagram

Я тоже здесь. Только никому не говори! Зачем спецслужбам соцсети? 06.06.2021

Для чего спецслужбы заводят официальные аккаунты в соцсетях? Что в них пишут и для кого? Как расценивают это эксперты, и что с этим делать обычным интернет-пользователям?
The Ryanair plane with registration number SP-RSM, carrying opposition figure Raman Pratasevich which was traveling from Athens to Vilnius and was diverted to Minsk after a bomb threat, lands at the International Airport outside Vilnius, Lithuania, Sunday, May 23, 2021. The presidential press service said President Alexander Lukashenko personally ordered that a MiG-29 fighter jet accompany the Ryanair plane carrying opposition figure Raman Pratasevich and traveling from Athens, Greece, to Vilnius, Lithuania to the airport in the capital Minsk. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

ФБР и Польша начали собственные расследования инцидента с самолетом Ryanair 28.05.2021

Информацию о проводимом ФБР расследовании подтвердила полиция Литвы. Инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске расследует также Международная организация гражданской авиации.

7.11.2018, Langley, USA, Aerial image of George Bush Center for Intelligence, the headquarters of the Central Intelligence Agency (the CIA), located in Langley in Virginia, United States, taken on November 7, 2018. (Photo by Daniel SLIM / AFP) (Photo credit should read DANIEL SLIM/AFP/Getty Images) Luftbild des George Bush Center for Intelligence, dem Hauptsitz der Central Intelligence Agency (CIA) mit Sitz in Langley in Virginia, USA, aufgenommen am 7. November 2018. (Foto von Daniel SLIM / AFP) (Der Bildnachweis sollte DANIEL SLIM/AFP/Getty Images enthalten)

Неизвестный с оружием пытался проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ 04.05.2021

Вооруженный мужчина пытался проникнуть на автомобиле на территорию штаб-квартиры ЦРУ. Злоумышленника убеждали сдаться и открыли огонь, когда он вышел из машины с оружием. О его мотивах не сообщается.
FBI Police vehicles sit parked outside of the J. Edgar Hoover Federal Bureau of Investigation Building in Washington, U.S., February 1, 2018. U.S. President Donald Trump is expected to announce soon that he will release a controversial memo that purports to show bias against him at the FBI and Justice Department as they investigated contacts between Trump's presidential campaign and Russia. REUTERS/Jim Bourg

ФБР объявило в розыск россиянина за кражу торговых секретов 02.04.2021

57-летнего Александра Коршунова обвиняют в краже интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которую Москва могла использовать для реализации проекта ПД-14.
Konstantin Kilimnik, an elusive figure under indictment for alleged witness tampering by Special Counsel Robert Mueller, is seen seated on the far left in a March 2006 photo obtained by The Associated Press as part of a collection of internal corporate memos and business records from the international political consulting offices of Donald Trump’s ex-campaign chairman, Paul Manafort. Mueller has indicated that Kilimnik is in Russia and has ties to Russian intelligence, which Kilimnik disputes. The photograph represents one of the few images known to exist of Kilimnik. Also in the photo, seated from left: Kilimnik, Martha Young, Catherine Barnes, Tad Devine, Paul Manafort, Phillip Griffin; standing from left: Lee Avrashov, an unidentified individual and Christian Ferry. (via AP) |

ФБР обещает 250 000 долларов за информацию о россиянине Килимнике 26.02.2021

Константин Килимник, помощник экс-главы предвыборного штаба Трампа, обвинен в США в воспрепятствовании правосудию. Суд выдал ордер на арест политтехнолога, которого ФБР считает связанным с разведкой РФ.
Supporters of U.S. President Donald Trump gather in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S. January 6, 2021. REUTERS/Stephanie Keith TPX IMAGES OF THE DAY

Спецслужбы США установили личности 400 нападавших на Капитолий 27.01.2021

ФБР, идентифицируя участников нападения на Конгресс, обратилось за помощью к населению и получило 200 тысяч обращений. Некоторые узнали на кадрах из Капитолия своих друзей или родственников.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump salutes as he boards Air Force One at after visiting the U.S.-Mexico border wall, in Harlingen, Texas, U.S., January 12, 2021. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Трамп поручил рассекретить документы ФБР о своих связях с Россией 20.01.2021

В секретные документы были внесены некоторые правки, предложенные ФБР, которое изначально было против обнародования.
The National Guard walk make their way to the Capitol as security is reinforced ahead of President-elect Joe Biden's inauguration ceremony Monday, Jan. 18, 2021, in Washington. (AP Photo/John Minchillo)

12 бойцов Нацгвардии США отстранены от службы на инаугурации 20.01.2021

Двое военнослужащих отстранены за распространение экстремистских взглядов в соцсетях. Остальные не прошли проверку ФБР.
FILE PHOTO: Pro-Trump protesters storm into the U.S. Capitol during clashes with police, during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Shannon Stapleton - RC2P2L93TPZS/File Photo

ФБР изучает версию иностранной поддержки штурма Капитолия 17.01.2021

Внимание Федерального бюро расследований привлекли крупные выплаты ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения "альтернативных правых" незадолго до штурма Конгресса США.

FILE PHOTO: U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley gives remarks during the 19th annual September 11 observance ceremony at the Pentagon in Arlington, Virginia, U.S., September 11, 2020. REUTERS/Erin Scott/File Photo

Командование армии США осудило беспорядки в Вашингтоне 13.01.2021

Права на свободу слова и собраний никому не позволяют прибегать к насилию, заявили высокопоставленные генералы США. После беспорядков ФБР ведет расследование в отношении 170 человек.
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