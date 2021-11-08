Федеральное бюро расследований США

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ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
Согласно заявлению представителя ФБР, в доме российского бизнесмена Дерипаски проводятся "следственные действия".
Предлагая продать секретные данные, семейная пара из штата Мэриленд думала, что общается с представителем зарубежного государства, но это был агент ФБР.
В 20-ю годовщину терактов в США ФБР обнародовало первый из рассекреченных документов. В нем не содержится доказательств причастности к заговору Эр-Рияда.
Следователи Европола и профильных ведомств 16 стран с помощью криптотелефонов получили доступ к зашифрованной платформе, используемой преступными бандами по всему миру.
По сообщению министерства юстиции США, ФБР вернуло компании биткоины на сумму около 2,3 млн долларов. Colonial Pipeline заплатила предполагаемым хакерам из России почти 5 млн долларов.
Для чего спецслужбы заводят официальные аккаунты в соцсетях? Что в них пишут и для кого? Как расценивают это эксперты, и что с этим делать обычным интернет-пользователям?
Информацию о проводимом ФБР расследовании подтвердила полиция Литвы. Инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске расследует также Международная организация гражданской авиации.
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на автомобиле на территорию штаб-квартиры ЦРУ. Злоумышленника убеждали сдаться и открыли огонь, когда он вышел из машины с оружием. О его мотивах не сообщается.
57-летнего Александра Коршунова обвиняют в краже интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которую Москва могла использовать для реализации проекта ПД-14.
Константин Килимник, помощник экс-главы предвыборного штаба Трампа, обвинен в США в воспрепятствовании правосудию. Суд выдал ордер на арест политтехнолога, которого ФБР считает связанным с разведкой РФ.
ФБР, идентифицируя участников нападения на Конгресс, обратилось за помощью к населению и получило 200 тысяч обращений. Некоторые узнали на кадрах из Капитолия своих друзей или родственников.
В секретные документы были внесены некоторые правки, предложенные ФБР, которое изначально было против обнародования.
Двое военнослужащих отстранены за распространение экстремистских взглядов в соцсетях. Остальные не прошли проверку ФБР.
Внимание Федерального бюро расследований привлекли крупные выплаты ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения "альтернативных правых" незадолго до штурма Конгресса США.
Права на свободу слова и собраний никому не позволяют прибегать к насилию, заявили высокопоставленные генералы США. После беспорядков ФБР ведет расследование в отношении 170 человек.
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