Федеральная судебная палата подтвердила невиновность бывших шефов Deutsche Bank

Бывшее руководство Deutsche Bank может больше не опасаться уголовного преследования по делу о банкротстве медиа-концерна Лео Кирха (Leo Kirch). Федеральная судебная палата в Карлсруэ в четверг, 31 октября, подтвердила оправдательные приговоры, вынесенные бывшим членам правления Deutsche Bank 81-летнему Рольфу Бройеру (Rolf Breuer) и 71-летним Йозефу Аккерману и Юргену Фитшену (Jürgen Fitschen).
В постановлении судебной палаты подчеркивается, что в приговорах, вынесенных этим трем бывшим топ-менеджерам, нет противоречий, пробелов или ложных обоснований. В результате постановление суда в Карлсруэ вступило в силу.
Подозрение в даче ложных показаний
В ходе разбирательства в апелляционной инстанции Бройеру, Фитшену и Аккерману инкриминировалось мошенничество. По версии прокуратуры, эти бывшие топ-менеджеры на гражданском судебном процессе по делу о выплате компенсаций дали ложные показания, чтобы избавить Deutsche Bank от высоких выплат. Земельный суд в Мюнхене в 2016 году счел эти показания неубедительными.
Медиа-магнат Лео Кирх в 2002 году был вынужден объявить банкротство. До самой смерти в 2011 году он возлагал ответственность за это на Бройера и Deutsche Bank. Он объяснял это тем, что Бройер в одном из телеинтервью незадолго до банкротства медиа-концерна выразил сомнение в том, что найдется кто-то, кто захочет дать кредит Кирху. Наследники Кирха и Deutsche Bank заключили мировое соглашение, в рамках которого наследникам было выплачено 925 млн евро.
На уголовном судебном процессе против Бройера, Аккермана и Фитшена речь шла о том, что Бройер якобы сознательно хотел подорвать кредитную репутацию Кирха, чтобы обеспечить преимущества своему банку. Прокуратура обвинила трех бывших топ-менеджеров в том, что они солгали суду, чтобы скрыть этот факт.
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Секретный бункер Бундесбанка
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Город Кохем на Мозеле. Винные погребки, толпы туристов летом, живописные склоны... Такой вид открывается на долину реки от ворот здешнего Имперского замка - популярнейшей достопримечательности всего региона. Эту панораму фотографировали миллионы туристов миллионы раз, не подозревая, что на противоположном берегу находился один из самых секретных западногерманских бункеров времен холодной войны.
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Секретный бункер Бундесбанка
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Банкноты секретной Второй серии Бундесбанка (BBK II) 1960 года были похожи на марки ФРГ, ходившие в обращении, но отличались в деталях - цветом, пропорциями и элементами оформления, хотя портреты были одни и те же, например, юной венецианской девушки с рисунка Альбрехта Дюрера на "двадцатке". Для сравнения на следующем снимке - купюра, которую привыкли видеть в своих кошельках немецкие бюргеры.
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Секретный бункер Бундесбанка
Против гиперинфляции
В 60-е годы прошлого века возникла реальная угроза перехода противостояния двух систем в горячую стадию. Помимо атомных бомб одним из средств ведения войны, как опасались в ФРГ, могли стать экономические диверсии - в частности, попытки наводнить страну фальшивыми деньгами, чтобы вызвать гиперинфляцию и парализовать экономику. Резервную валюту Бундесбанк подготовил как раз на такой случай.
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Секретный бункер Бундесбанка
''Форт-Нокс''
Все держалось в строжайшей тайне. Лишь немногие сотрудники штаб-квартиры Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне знали о существовании банкнот BBK II и самого бункера. В мирное время эти денежные знаки были лишь бумагой, но их охраняли очень строго. Позже бункер в Кохеме даже назовут немецким "Форт-Ноксом".
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Секретный бункер Бундесбанка
Место
Почему Мозель? Немецкие проектировщики предполагали, что ударные волны от советских ядерных бомб пройдут поверху этой узкой и глубокой долины со склонами из твердой скальной породы. Кроме того, винодельческий регион не должен был находиться в списках целей для первого удара. Во всяком случае, на это надеялись. На участок между обычных домов вели эти неприметные ворота в конце тихой улицы.
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Секретный бункер Бундесбанка
Декорации и легенда
Бундесбанк купил в Кохеме дом на склоне с большим участком земли, чтобы якобы обустроить здесь пансионат с центром повышения квалификации. Летом 1962 года вниз по узким улочкам покатились грузовики с породой, а навстречу поползли бетономешалки. Где-то в горе долбили и взрывали. От здешних жителей, привыкших к тишине, посыпались жалобы, а в прессе появилась заметка о странном строительстве.
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Секретный бункер Бундесбанка
Работа с общественностью
Бундесбанку пришлось импровизировать. Мол, готовим бомбоубежище для дома отдыха - с запасом, чтобы места для соседей хватило. Население вопросов больше не задавало, так как убежища тогда строили повсюду. Работы длились два года, каждый день, с шести утра до десяти вечера. Одного бетона ушло 3000 кубических метров. Стоимость бункера в пересчете и с учетом инфляции составила 15 миллионов евро.
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Секретный бункер Бундесбанка
Под землей
В случае войны бункер должен был стать резервной штаб-квартирой Бундесбанка. Секретная его часть была рассчитана на 85 сотрудников. Из дома туда вел тайный ход. Им пользовался смотритель, он же по легенде директор пансионата. Другими хранителями секретов были уборщица и техник. Служащие банка, сочетавшие на Мозеле отдых, повышение квалификации и дегустацию местных вин, ничего не подозревали.
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Секретный бункер Бундесбанка
Убежище для всех
Второй вход под землю находился в подвале гаража. За герметичной дверью здесь располагалось то самое бомбоубежище пансионата, о котором в начале строительства рассказали соседям. В боковых помещениях этой 130-метровой штольни имелись туалеты и камера дезактивации. В секретный бункер Бундесбанка оттуда вел шлюз, который можно было принять за обычную дверь в какое-то техническое помещение.
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Секретный бункер Бундесбанка
Две недели
Бомбоубежище и бункер были рассчитаны на 175 человек. После ядерного удара резервов должно было хватить на две недели. Вода поступала из 40-метровой скважины. Воздух должен был проходить первичную фильтрацию и очистку в специальной камере с песком, а поступать в нее с поверхности, через шахту с башней-надстройкой, при этом охлаждаясь. Внутри - винтовая лестница, ведущая к запасному выходу.
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Секретный бункер Бундесбанка
Ручной привод
После очистки воздуха песком - химические фильтры. В случае, если бы комплекс остался без электричества, вентиляционную систему можно было перевести в ручной режим. Предполагалось, что рукоятку механического привода будут крутить все поочередно. Бункер оборудовали по последнему слову техники: что касается и систем жизнеобеспечения, и банковской безопасности, и правительственной связи.
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Секретный бункер Бундесбанка
Деньги счет любят
Каждый день смотритель совершал обходы, но доступа в сейфовое хранилище у него не было. Многотонную дверь могли открыть своими личными ключами три сотрудника центрального офиса - только вместе, отключив сигнализацию. В сейфовой штольне были установлены сверхчувствительные датчики. Иногда они реагировали даже на вибрацию от проходивших вдоль Мозеля поездов или качавшихся от сильного ветра деревьев.
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Секретный бункер Бундесбанка
Банкиры на отдыхе
15 миллиардов резервных марок - по 50 миллионов на каждый квадратный метр хранилища. Инспекторы посещали Кохем два раза в году, неспешно и основательно пересчитывали мешки, выборочно проверяли банкноты, оставляли подписи в протоколах. Нормальные будни немецкой финансовой бюрократии. Сделав дело, удалялись на поверхность под видом рядовых постояльцев пансионата.
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Секретный бункер Бундесбанка
Перед падением Берлинской стены
С развитием копировальной техники официальные марки образца 1960 года и резервные их двойники оказались плохо защищенными от подделок. Поэтому в 1989 году Бундесбанк выпустил новые банкноты, которые использовались до введения евро. От печатания секретной серии решили отказаться. Старые деньги образца BBK II из бункера вывезли, прогнали через шредер и сожгли.
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Секретный бункер Бундесбанка
Валюта-фантом
В Бундесбанке хранятся образцы BBK II, за которые коллекционеры готовы заплатить огромные суммы. Ведь эту валюту почти никто не видел, не держал в руках, ее, в общем-то, не было. Один из посетителей бункера на экскурсии, которую несколько лет назад устроило историческое общество Bunker-Dokumentationsstätten, сказал: "И хорошо, что эти деньги не пригодились".
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Секретный бункер Бундесбанка
Пустая кухня
Объект в Кохеме был настолько секретным, что здесь даже не проводили никаких регулярных учений, как это было заведено в правительственном бункере под Бонном в Арвайлере, рассчитанном на две тысячи человек - министров и чиновников, включая высшее руководство самого Бундесбанка. Кухню в Кохеме ни разу не использовали. Даже продукты не завозили, не считая запаса на случай войны.
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Секретный бункер Бундесбанка
Опустевший бункер
Секретный бункер и гражданское бомбоубежище остались практически в оригинальном состоянии. Правда, вместе с деньгами Бундесбанк вывез большую часть мебели, но оборудование оставили. Демонтировали только дизельные генераторы. Их продали речникам для прогулочных корабликов на Мозеле.
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Секретный бункер Бундесбанка
Депозитарий
В 1994 году бункер приобрел местный сберегательный банк под депозитарий. Его собственный пострадал во время сильного наводнения на Мозеле. Ячейки для клиентов банка установили в первом сейфовом зале - в промежуточном хранилище. Эксклюзивный получился сервис, но банк переоценил свои возможности и потребности. Попытки продать этот необычный объект долгое время оставались безрезультатными.
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Секретный бункер Бундесбанка
P.S.
В декабре 2014 года участок, постройки и бункер по адресу Brauselaystraße, 5 приобрел предприниматель Манфред Ройтер (Manfred Reuter), давно интересовавшийся этим объектом. Как сообщают СМИ, владелец автобусной фирмы уже к пасхальным праздникам планирует открыть этот исторический объект для посетителей. Точная цена сделки не называется, но сумма оценивается в полмиллиона евро.
Автор: Максим Нелюбин