Федеральная судебная палата подтвердила невиновность бывших шефов Deutsche Bank

Бывшее руководство Deutsche Bank может больше не опасаться уголовного преследования по делу о банкротстве медиа-концерна Лео Кирха (Leo Kirch). Федеральная судебная палата в Карлсруэ в четверг, 31 октября, подтвердила оправдательные приговоры, вынесенные бывшим членам правления Deutsche Bank 81-летнему Рольфу Бройеру (Rolf Breuer) и 71-летним Йозефу Аккерману и Юргену Фитшену (Jürgen Fitschen).

В постановлении судебной палаты подчеркивается, что в приговорах, вынесенных этим трем бывшим топ-менеджерам, нет противоречий, пробелов или ложных обоснований. В результате постановление суда в Карлсруэ вступило в силу.

Подозрение в даче ложных показаний

В ходе разбирательства в апелляционной инстанции Бройеру, Фитшену и Аккерману инкриминировалось мошенничество. По версии прокуратуры, эти бывшие топ-менеджеры на гражданском судебном процессе по делу о выплате компенсаций дали ложные показания, чтобы избавить Deutsche Bank от высоких выплат. Земельный суд в Мюнхене в 2016 году счел эти показания неубедительными.

Медиа-магнат Лео Кирх в 2002 году был вынужден объявить банкротство. До самой смерти в 2011 году он возлагал ответственность за это на Бройера и Deutsche Bank. Он объяснял это тем, что Бройер в одном из телеинтервью незадолго до банкротства медиа-концерна выразил сомнение в том, что найдется кто-то, кто захочет дать кредит Кирху. Наследники Кирха и Deutsche Bank заключили мировое соглашение, в рамках которого наследникам было выплачено 925 млн евро.

На уголовном судебном процессе против Бройера, Аккермана и Фитшена речь шла о том, что Бройер якобы сознательно хотел подорвать кредитную репутацию Кирха, чтобы обеспечить преимущества своему банку. Прокуратура обвинила трех бывших топ-менеджеров в том, что они солгали суду, чтобы скрыть этот факт.

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