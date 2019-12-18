 Федеральная прокуратура ФРГ обвинила немку в пособничестве госизмене | Новости из Германии о Германии | DW | 18.12.2019

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Германия

Федеральная прокуратура ФРГ обвинила немку в пособничестве госизмене

Переводчика бундесвера с гражданствами ФРГ и Афганистана обвинили в госизмене и передаче иранской спецслужбе сведений, составляющих государственную тайну. Теперь обвинения предъявлены его жене.

Рука в перчатке на компьютерной клавиатуре

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в адрес гражданки ФРГ Азии С. (Asiea S.) в пособничестве государственной измене. У следствия имеются "достаточные подозрения" для подобного шага, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду, 18 декабря.

Ее муж в течение нескольких лет работал переводчиком и страноведческим консультантом в вооруженных силах Германии. По версии следствия, мужчина за это время передавал иранской спецслужбе сведения, в том числе составляющие государственную тайну.

Мужчину задержали в январе 2019 года, с тех пор он находится под стражей. В августе Федеральная прокуратура предъявила ему обвинение в госизмене. У обоих супругов есть гражданство Афганистана наряду с германским.

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    Автор: Ефим Шуман


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