 Федеральная полиция Германии приостановила миссию в Афганистане | Новости из Германии о Германии | DW | 08.09.2019

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Германия

Федеральная полиция Германии приостановила миссию в Афганистане

МВД Германии сообщило о приостановке афганской миссии Федеральной полиции после очередного теракта в Кабуле. Половина сотрудников миссии размещена в посольстве, остальные покинули страну.

Силы безопасности на улицах Кабула

Силы безопасности на улицах Кабула

После крупного теракта в Кабуле Федеральная полиция Германии сообщила о приостановке миссии по подготовке афганских полицейских. Усиленно защищенная казарма в так называемой "зеленой деревне" в Кабуле в настоящее время непригодна для проживания, сообщил в воскресенье, 8 сентября, официальный представитель МВД в Берлине.

По его словам, одиннадцать полицейских и руководитель проекта в настоящее время размещены в германском посольстве. Другая половина миссии в составе 22 человек покинула Афганистан за отсутствием других возможностей для размещения, сообщил далее представитель ведомства. В настоящее время решается вопрос дальнейшей работы миссии. "От этого зависит и продолжение успешной работы с афганскими силами безопасности", - указал он.

Между тем госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможность возобновления мирных переговоров с представителями радикальной исламистской группировки "Талибан". "Посмотрим", - заявил он в эфире телеканала CNN, отвечая на соответствующий вопрос. Для этого, по словам главы Госдепа, талибы должны пойти на значительные уступки и сдерживать данные обещания.

"Талибан" выступил с угрозами

В свою очередь, представители радикального движения выступили с угрозами в адрес США после того как президент Дональд Трамп накануне отменил запланированные переговоры с "Талибаном" и президентом Афганистана Ашрафом Гани. Соединенные Штаты будут страдать "больше, чем кто-либо другой" от последствий решения Трампа, заявила группировка в Twitter.

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"За последние 18 лет наша борьба должна была доказать американцам, что мы не будем довольны до тех пор пока мы не увидим окончательного прекращения оккупации", - указывается далее в заявлении. Талибы сообщили, что ожидают заявления Вашингтона о готовности к дальнейшим переговорам.

Трамп отменил переговоры с "Талибаном"

Ранее Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что делегация "высокопоставленных талибов" должна была прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести "секретную встречу" в его загородной резиденции. "К сожалению, чтобы создать фальшивое преимущество на переговорах, они признались в нападении в Кабуле, унесшем жизнь одного из наших великих солдат, а также жизни еще 11 человек. Я немедленно отменил и встречу, и мирные переговоры", - заявил американский президент.

Он подчеркнул, что с людьми, которые не могут договориться о прекращении огня во время мирных переговоров и вместо этого убивают невиновных людей, вероятно, нельзя заключить сколько-нибудь значимое соглашение. "Сколько еще десятилетий они готовы воевать?" - написал Трамп в серии твитов.

Конфликт с талибами

Взрыв, унесший жизни не менее 16 человек, прогремел в дипломатическом квартале Кабула 2 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. Боевики требуют вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах.

Вашингтон готов вывести военных с пяти баз в Афганистане в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны "Талибана", разрыв его отношений с группировкой "Аль-Каида", а также вступление в переговоры о перемирии с официальным Кабулом.

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    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


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