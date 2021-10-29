Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия

Северный Рейн - Вестфалия (Nordrhein-Westfalen) - самая населенная земля ФРГ со столицей в Дюссельдорфе.
Северный Рейн - Вестфалия (Nordrhein-Westfalen) - самая большая по численности населения федеральная земля Германии (17,9 миллиона человек). Располагается на западе страны. Столица - Дюссельдорф. В Северном Рейне - Вестфалии находится бывшая столица Западной Германии - Бонн, который и сегодня сохраняет статус города федерального значения (Bundesstadt).
Германия две недели спустя после катастрофы. Число погибших превысило 180, более 70 человек считаются пропавшими без вести. Нанесенный ущерб исчисляется миллиардами евро. При этом все еще остаются места, где нет электричества, водоснабжения и связи.