Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия

Катастрофа в Германии: две недели спустя (29.07.2021)

Германия две недели спустя после катастрофы. Число погибших превысило 180, более 70 человек считаются пропавшими без вести. Нанесенный ущерб исчисляется миллиардами евро. При этом все еще остаются места, где нет электричества, водоснабжения и связи.