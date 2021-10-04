Федеральная земля Гессен

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В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли.
Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Этого викинга из сказки шведского писателя Рунера Йонссона знают во многих странах мира, в том числе и в Германии. В этом году здесь даже устроили такой вот лабиринт…
Десять человек в федеральной земле Гессен заподозрены в финансовой помощи "Исламскому государству" в Сирии и подготовке теракта в Германии.
Из пункта "А" в пункт "Б" вышел федеральный президент... Куда отправился в поход Франк-Вальтер Штайнмайер?
Необычную находку сделали рабочие, демонтировавшие для отправки на реставрацию кованый крест с колокольни храма во Франкфурте-на-Майне.
По словам министра внутренних дел Гессена, в чатах, в которых распространялась информация правоэкстремистского характера, состояли сотрудники полицейского спецназа и земельного ведомства по уголовным делам.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
Христианские демократы лишились нескольких десятых долей процента, "зеленые" улучшили свой результат по сравнению с 2016 годом на 8,1 процента.
Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?
Этот таможенный пункт возвели своими руками жители приграничных деревень в Баварии и Гессене. Когда, зачем и почему?
Храм на этих зимних фотографиях - русский православный, но сделаны они не в России, а на родине последней российской императрицы Александры Федоровны в немецком Гессене.
"Панда-Мия" ("Panda-Mie") - так называется эта художественно-пандемическая инсталляция в одном из ресторанов Франкфурта-на-Майне.
Этот памятник будет установлен в немецком городе Бад-Наухайме - именно на том мостике, где была сделана фотография, по которой он создан.
Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии находится в гессенском городе Марбурге.
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