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Федеральная земля Гессен

Limburg an der Lahn - Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов (фоторепортаж) 04.10.2021

В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
Eine Karaffe und ein Becher mit Apfelwein neben einem Korb mit Äpfeln stehen auf einem Tisch. Apfelwein © racamani #24063216 - Fotolia.com

Яблочное вино - каждый день? 19.09.2021

В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли.
Blick auf das Marburger Landgrafenschloss, aufgenommen am 21.05.2010. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/U.Zucchi

Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии 11.09.2021

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
In einem Maislabyrinth in Weißkirchen bei Frankfurt am Main, in der Nähe von Steinbach im Taunus, sind zwei Figuren der Comic-Serie Wickie und die starken Männer abgebildet. (Luftaufnahme mit einer Drohne)

Маленький викинг Вики - на большом кукурузном поле (фото) 07.09.2021

Этого викинга из сказки шведского писателя Рунера Йонссона знают во многих странах мира, в том числе и в Германии. В этом году здесь даже устроили такой вот лабиринт…
Symbolbild Polizeieinsatz Hessen

Полиция Германии провела обыски у предполагаемых исламистов 14.07.2021

Десять человек в федеральной земле Гессен заподозрены в финансовой помощи "Исламскому государству" в Сирии и подготовке теракта в Германии.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M, SPD) und und Volker Bouffier (2.v.l., CDU) Ministerpräsident von Hessen, wandern durch das Dorf Völkershausen im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis. Der Bundespräsident wandert durch das Grenzgebiet der benachbarten Bundesländer vom thüringischen Heldrastein nach Völkershausen. Die Wanderung ist Teil von Steinmeiers «#schrittfuerschritt»-Tour.

Президент Германии отправился в поход (фото) 12.07.2021

Из пункта "А" в пункт "Б" вышел федеральный президент... Куда отправился в поход Франк-Вальтер Штайнмайер?

Ein Mann hält eine Metallbox, in der eine Zeitung aus dem 19. Jahrhundert steckt, in der Hand. Das Behältnis war in der Kugel des Kreuzes auf dem Turm der Dreikönigskirche am Mainufer gefunden worden. Die Kirche wird derzeit umfassend saniert. +++ dpa-Bildfunk +++

Яблочное вино 140-летней выдержки? Что нашли в сфере под крестом (фото) 18.06.2021

Необычную находку сделали рабочие, демонтировавшие для отправки на реставрацию кованый крест с колокольни храма во Франкфурте-на-Майне.
Nach der Auflösung des Frankfurter Spezialeinsatzkommandos (SEK) wegen rechtsextremistischer Chatgruppen demonstrieren linke Bündnisse in der Innenstadt von Frankfurt gegen rechte Strukturen bei der Polizei. Dabei steht auf einem Plakat der Demonstranten das Wort „Gegen“, während davor ein Polizist steht. +++ dpa-Bildfunk +++

Почти 50 полицейских Гессена состояли в правоэкстремистских чатах 16.06.2021

По словам министра внутренних дел Гессена, в чатах, в которых распространялась информация правоэкстремистского характера, состояли сотрудники полицейского спецназа и земельного ведомства по уголовным делам.
Weilburg an der Lahn, Reportage. Deutschland entdecken. Garten, Barockgarten, Skulptur, vergoldet, Skulptur des Satyrs. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Вайльбург - барочная резиденция на Лане 06.05.2021

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
ARCHIV - 23.09.2017, Berlin: Helfer bauen an der Zentrale der CDU im Konrad-Adenauer-Haus das CDU-Logo für die Wahlparty zur Bundestagswahl auf. CDU-Chefin Merkel gibt nach massiven Verlusten ihrer Partei bei der Hessen-Wahl die Parteiführung ab. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Партия Меркель одержала победу на коммунальных выборах в Гессене 15.03.2021

Христианские демократы лишились нескольких десятых долей процента, "зеленые" улучшили свой результат по сравнению с 2016 годом на 8,1 процента.

Schauspielerin Kristen Stewart als Prinzessin Diana in einer Szene des Films Spencer (undatiert). In dem Set-Foto des verwandelt sich Stewart täuschend echt in Prinzessin Diana - mit leicht geneigtem Kopf und scheuem Blick unter einem schwarzen Hut mit Schleier. Die Dreharbeiten unter Regie von Larrain sind jetzt angelaufen. +++ dpa-Bildfunk +++

Голливудская звезда сыграет принцессу Диану в Германии (фото) 29.01.2021

Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?
Eine Richtung Hessen gerichtete Kanone aus Holz steht am Zollamt Bayern Hessen, das örtliche Initiativen und Vereine aus dem hessischen Würzberg und dem fränkischen Boxbrunn über einen kleinen Bach an der tatsächlichen Grenze zwischen Hessen und Bayern in einem freundlichen Wettstreit im Laufe von einigen Jahren errichtet haben. Angesichte unterschiedlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in einzelnen Bundesländern kommt der Grenze ein ganz neue Bedeutung zu.

Деревенские жители построили таможню на границе Баварии и Гессена (фото) 14.01.2021

Этот таможенный пункт возвели своими руками жители приграничных деревень в Баварии и Гессене. Когда, зачем и почему?

Kathleen Lebsa aus Darmstadt zieht ihre kleine Tochter Antonia mit einem Schlitten über die verschneite Mathildenhöhe mit der Russischen Kapelle.

Царский храм в Дармштадте, или Зима на холме Матильды (фото) 13.01.2021

Храм на этих зимних фотографиях - русский православный, но сделаны они не в России, а на родине последней российской императрицы Александры Федоровны в немецком Гессене.
24.11.2020, Hessen, Frankfurt/Main: «Panda-Mie» nennt der Inhaber dieses Restaurants in der Innenstadt von Frankfurt seine raumfüllende Installation, bei der statt menschlicher Gäste riesige Plüsch-Pandabären an den eingedeckten Tischen sitzen. Während er seine Speisen im Corona-Lockdown nur zum Mitnehmen anbieten darf, haben Interessenten die Möglichkeit einen der Plüschbären für 150 Euro zu kaufen um so den Gastronom zu unterstützen. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Плюшевая "Панда-Мия": в немецкий ресторан пришли 100 панд (фото) 25.11.2020

"Панда-Мия" ("Panda-Mie") - так называется эта художественно-пандемическая инсталляция в одном из ресторанов Франкфурта-на-Майне.

2.10.2020, Hessen, Sinn: Eine lebensgroße Elvis Bronzestatue steht in der Glocken- und Kunstgießerei Rincker. Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии появится бронзовый Пресли - в полный рост и военной форме (фото) 14.10.2020

Этот памятник будет установлен в немецком городе Бад-Наухайме - именно на том мостике, где была сделана фотография, по которой он создан.

HANDOUT - 04.08.2020, Hessen, Marburg: Eberhard Dersch, der Vorsitzende des „Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e.V.“, zeigt auf dem Hof des „1. Deutschen Polizeioldtimer Museum“ in Marburg einen Original-Streifenwagen von 1963. Der Mercedes wurde bei der hessischen Polizei eingesetzt. Dersch trägt eine Polizeiuniform aus den 1970er Jahren. (zu dpa «Von Tannengrün bis Silber-Blau: Das Polizeioldtimer Museum») Foto: Carolin Eckenfels/dpa | Verwendung weltweit

80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей (фото) 16.08.2020

Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии находится в гессенском городе Марбурге.

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