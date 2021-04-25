Федеральная земля Баден-Вюртемберг

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Баден-Вюртемберг".
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В прошлом году концерн Porsche продал по всему миру более 270 тысяч новых машин, но нас сегодня по случаю юбилея интересуют старые автомобили и фирменный музей в Штутгарте.
Фердинанд Порше основал свою фирму 90 лет назад - в 1931 году, но до этого уже много лет занимался разработкой автомобилей. Музей Porsche находится в Штутгарте.
Очень много моделей Porsche под одной крышей - от самой первой разработки Фердинанда Порше до наших дней.
В рамках мегапроекта "Штутгарт 21" дошла очередь до реконструкции главного здания здешнего вокзала, на башне которого почти 70 лет вращалась эта звезда "Мерседеса".
Щенок старонемецкой овчарки по кличке Аль Капоне, когда подрастет и пройдет обучение, будет помогать терапевтам, работающим с преступниками.
В ночном погроме в Штутгарте участвовали 400-500 человек, задержаны 24. Прокуратура выдала ордер на арест семи из них. Полиция заявила о беспрецедентных масштабах насилия.
Овца на заиндевелом лугу и другие морозные ландшафты под Штутгартом в начале нынешнего декабря.
Этот дом достался жителю небольшого города в немецком Баден-Вюртемберге от бабушки. Вот, как он с ним поступил…
130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте.
Пассажиру, нарушившему правила провоза наличных, выписали крупный штраф, но уголовное дело заводить не стали.
Винных королев в Баден-Вюртемберге избирают с середины 1950-х годов. Теперь у них появилась венценосная коллега из пивной отрасли.
Эти фотографии были сделаны в столице немецкой земли Баден-Вюртемберг в один из солнечных дней в конце апреля.
В столице немецкой земли Баден-Вюртемберг Штутгарте открылась выставка, посвященная янтарю.
В столице Баден-Вюртемберга сейчас можно увидеть световые инсталляции, посвященные здешним достопримечательностям.
Такой вид на столицу земли Баден-Вюртемберг, родину "Мерседесов" и "Порше" открывается со смотровой площадки здешней телевизионной башни.
Ответ на этот вопрос - на фотографии, сделанной в зоопарке Штутгарта.
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