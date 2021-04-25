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Федеральная земля Баден-Вюртемберг

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Баден-Вюртемберг".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Die Skulptur «Inspiration 911» des englischen Künstlers Judah steht am 29.08.2017 in Stuttgart (Baden-Württemberg) vor dem Porsche-Museum. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Автомобильные сокровища Музея Porsche в Штутгарте 25.04.2021

В прошлом году концерн Porsche продал по всему миру более 270 тысяч новых машин, но нас сегодня по случаю юбилея интересуют старые автомобили и фирменный музей в Штутгарте.

Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen. Foto vom 17. Juli 2014.

Легендарные автомобили Фердинанда Порше (фотогалерея) 23.04.2021

Фердинанд Порше основал свою фирму 90 лет назад - в 1931 году, но до этого уже много лет занимался разработкой автомобилей. Музей Porsche находится в Штутгарте.
A Porsche 911 Carrera stands as a sculpture on a roundabout in front of the Porsche Museum in Stuttgart, Germany, 01 August 2016. Photo: Silas Stein/dpa

Музей Porsche в Штутгарте 23.04.2021

Очень много моделей Porsche под одной крышей - от самой первой разработки Фердинанда Порше до наших дней.
Der Mercedes-Stern vom Bahnhofsturm wird mit einem Kran vom Turm entfernt. Das Wahrzeichen wird vorübergehend ins Mercedes-Benz-Museum gebracht, da der Turm für das Bahnprojekt Stuttgart 21 saniert wird - 2025 soll der Stern dann wieder zurückkehren.

Довертелась. В Штутгарте сняли звезду "Мерседеса" (фото) 26.03.2021

В рамках мегапроекта "Штутгарт 21" дошла очередь до реконструкции главного здания здешнего вокзала, на башне которого почти 70 лет вращалась эта звезда "Мерседеса".
08.07.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Schäferhund-Welpe «Al Capone» hockt in einem Büro der Bewährungshilfe Stuttgart e.V.. Therapiehund «Al Capone» soll nach seiner Ausbildung vor allem im Umgang mit Gewalt- und Sexualstraftätern eingesetzt werden. (zu dpa: «Al Capone soll Mörder und Sexualstraftäter bei Gesprächen beruhigen») Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Аль Капоне поможет в ресоциализации убийц и насильников (фото) 13.07.2020

Щенок старонемецкой овчарки по кличке Аль Капоне, когда подрастет и пройдет обучение, будет помогать терапевтам, работающим с преступниками.
21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Polizeiauto steht nach den schweren Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt. Bei Straßenschlachten mit der Polizei haben dutzende gewalttätige Kleingruppen die Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. Foto: Sven Kohls/SDMG/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Во время беспорядков в Штутгарте были ранены 19 полицейских 21.06.2020

В ночном погроме в Штутгарте участвовали 400-500 человек, задержаны 24. Прокуратура выдала ордер на арест семи из них. Полиция заявила о беспрецедентных масштабах насилия.
06.12.2019, Baden-Württemberg, Notzingen: Ein Schaf steht auf einer Wiese, welche mit Raureif bedeckt ist. Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Тишь да гладь да божья благодать... под Штутгартом (фото) 07.12.2019

Овца на заиндевелом лугу и другие морозные ландшафты под Штутгартом в начале нынешнего декабря.
22.10.2019, Baden-Württemberg, Neuenbürg: Ein Haus, das in Farben rot-weiß und dem Vereinswappen des Zweitligisten VfB Stuttgart angestrichen ist, steht im Stadtteil Waldrennach. Der Eigentümer Neuweiler hat dies so gestaltet. Seit drei Jahren renoviert er das Haus, nachdem er es von seiner Oma übernommen hat. Nun sei die Fassade dran gewesen. Neuweiler ist seit zehn Jahren Fan des Stuttgarter Vereins und seit wenigen Wochen auch Vorsitzender des VfB-Fanclubs „Invasion 1893 Straubenhardt“. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Как должен выглядеть дом настоящего футбольного болельщика (фото) 27.10.2019

Этот дом достался жителю небольшого города в немецком Баден-Вюртемберге от бабушки. Вот, как он с ним поступил…
Mercedes-Stern, Mercedes Benz 320 Stromlinien-Limousine, Baujahr 1939, Mercedes Benz Museum, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Где можно увидеть историю "Мерседеса" 16.09.2019

130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте.
HANDOUT - 15.08.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Geldscheine sind in Babywindeln versteckt. Ein Mann hat am Stuttgarter Flughafen in zwei unbenutzten Windeln 20 000 Euro versteckt. Der 32-Jährige hatte bei der Kontrolle angegeben, keine größere Menge Bargeld dabei zu haben. Bei der Einreise aus dem EU-Ausland muss eingeführtes Geld ab einem Betrag von 10 000 Euro angemeldet werden. (zu dpa: «20 000 Euro in Babywindeln versteckt») Foto: -/Hauptzollamt Stuttgart/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Немецкие таможенники нашли 20 тысяч евро в памперсах (фото) 16.08.2019

Пассажиру, нарушившему правила провоза наличных, выписали крупный штраф, но уголовное дело заводить не стали.
05.05.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Laetitia Nees, neue und zeitgleich erste baden-württembergische Bierkönigin steht auf dem Cannstatter Wasen. Mehr als 70 Frauen hatten sich nach Verbandsangaben für das Amt beworben. 20 Kandidatinnen wurden von einer internen Runde ausgewählt und online zur Abstimmung gestellt. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Баден-Вюртемберге короновали первую пивную королеву (фото) 06.05.2019

Винных королев в Баден-Вюртемберге избирают с середины 1950-х годов. Теперь у них появилась венценосная коллега из пивной отрасли.
25.04.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Die Mittagssonne strahlt auf das Schloss Solitude. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Солитюд - замок, в котором учился Фридрих Шиллер (фото) 28.04.2019

Эти фотографии были сделаны в столице немецкой земли Баден-Вюртемберг в один из солнечных дней в конце апреля.
dpatopbilder - 05.12.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Die Larve einer Gottesanbeterin, die in Bernstein eingschlossen ist, wird in der großen Landesausstellung «Leben im Bernsteinwald» im Naturkundemuseum am Löwentor ausgestellt. In der Ausstellung werden Exponate rund um das Thema Bernstein, mit einem Fokus auf besondere und einmalige Einschlüsse, gezeigt. Die Ausstellung findet vom 06.12.2018 bis 28.07.2019 statt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Крошечный богомол и другие обитатели янтарного леса (фото) 06.12.2018

В столице немецкой земли Баден-Вюртемберг Штутгарте открылась выставка, посвященная янтарю.
28.11.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein beleuchtetes Mercedes Benz-Modell steht auf dem Schlossplatz. Bis zum 29. Dezember gibt es bei einer Lichtinstallation auf dem Schlossplatz Skulpturen, die Stuttgarter Motive zeigen, zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рождественскому Штутгарту - рождественский "Мерседес" (фото) 29.11.2018

В столице Баден-Вюртемберга сейчас можно увидеть световые инсталляции, посвященные здешним достопримечательностям.
dpatopbilder - 07.11.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Der Schatten des Fernsehturms zeichnet sich auf einem herbstlichen Wald ab, im Hintergrund ist die Stuttgarter Innenstadt zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Чем примечательна Штутгартская телевышка (фото) 11.11.2018

Такой вид на столицу земли Баден-Вюртемберг, родину "Мерседесов" и "Порше" открывается со смотровой площадки здешней телевизионной башни.
HANDOUT - 01.11.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Das von der Stuttgarter Wilhelma zur Verfügung gestellte Foto zeigt ein Erdmännchen mit seinem Nachwuchs bei einem Erkundungsgang durch die Savannenlandschaft des Zoologischen-Botanischen Gartens. Sieben Wochen nach ihrer Geburt haben sich in der Stuttgarter Wilhelma drei Erdmännchen-Junge aus ihrer Kinderstube getraut. Foto: Inga Dauter/Wilhelma Stuttgart /dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кого немцы называют "земляными человечками"? (фото) 02.11.2018

Ответ на этот вопрос - на фотографии, сделанной в зоопарке Штутгарта.
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