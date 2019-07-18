 ФБР считает приложения из РФ потенциальной контрразведывательной угрозой | Новости из Германии о России | DW | 03.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

ФБР считает приложения из РФ потенциальной контрразведывательной угрозой

В ответе на запрос лидера демократов в Сенате о приложении FaceApp ФБР указало на доступ российских спецслужб к данным, собираемым в российских сетях.

Приложение FaceApp

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает любые мобильные приложения, разработанные в России, "потенциальной контрразведывательной угрозой". У российских спецслужб есть доступ к собираемым ими данными, говорится в ответе американской спецслужбы на запрос лидера демократического меньшинства в Сенате США Чака Шумера о приложении FaceApp, о котором он сообщил в Twitter в ночь на вторник, 3 декабря.

Шумер призвал американцев быть осторожными при скачивании приложений, разработанных в иностранных государствах, являющихся противниками США.

В письме, датированном 25 ноября, помощник директора управления ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон отмечает, что российская ФСБ в соответствии с правовыми нормами РФ может "удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам". Если появятся свидетельства того, что Россия через приложение FaceApp может каким-либо образом вмешиваться в предстоящие выборы президента США, ФБР примет соответствующие меры.

Приложение FaceApp популярно в соцсетях по всему миру

Минувшим летом приложение, позволяющее редактировать фотографии с помощью нейронной технологии и изменять внешность, пережило пик популярности, в том числе среди американских знаменитостей. Пользователи соцсетей размещали "состаренные" с помощью FaceApp фотографии, а приложение на короткое время поднялось на первое место в App Store во многих странах мира. FaceApp может изменить возраст или пол людей на снимках, добавлять различные детали и преобразовывать прическу.

В середине июля Чак Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию (FTC) проанализировать приложение, разработанное в 2017 году российской компанией Wireless Lab, и оценить связанные с ним риски. Он предположил, что FaceApp может представлять угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американцев.

Контекст

Власти России усиливают контроль над "Яндексом", хотя главной IT-компании страны пока удается сохранить самостоятельность и выиграть время. О цене компромисса пишет Александр Плющев. (18.11.2019)

Производители и продавцы электроники направили президенту письмо, в котором объясняют, почему вреден закон об установке российских программ на гаджеты, продаваемые в России. (29.11.2019)

Для использования FaceApp следует предоставить компании из Санкт-Петербурга полный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и данным, что означает возможность компании в дальнейшем использовать их без согласия пользователей, отметил Шумер. А то, что разработчиком приложения является компания из России, вызывает дополнительные вопросы о предоставлении личных данных пользователей другим компаниям и правительствам, считает сенатор.

В компании - создателе FaceApp опровергли обвинения

После этого создатель FaceApp Ярослав Гончаров заверил, что полученные от пользователей данные хранятся и обрабатываются в "облаке" и своевременно удаляются. "Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения с телефона в "облако", - сообщил он. Кроме того, большинство загруженных в FaceApp изображений, согласно этим данным, удаляются с серверов в течение 48 часов.

Компания также не продает и не передает какие-либо данные пользователей третьим лицам, подчеркивается в заявлении. Данные не передают и в Россию, хотя там базируется костяк команды по исследованиям и разработкам, указывается далее.

Смотрите также:

  • Nokia 900

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Самый первый

    Именно так выглядел самый первый смартфон. Модель Nokia 900 Communicator была словно маленький компьютер: в смартфоне были установлены офисные программы, интернет-браузер и имелась возможность отправлять факсы. На прилавки магазинов Nokia 900 поступила 15 августа 1996 года, стоимость смартфона вместе с контрактом оператора начиналась от 800 долларов.

  • Лунная поверхность, Аполлон-11

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Небывалая мощность

    Современные смартфоны сильно "похудели". Они стали тоньше и легче, однако их возможности многократно возросли: вычислительная мощность актуальных моделей смартфонов больше, чем была у компьютера, благодаря которому "Аполлон-11" совершил полет на Луну.

  • Писающий мальчик в Брюсселе

    20 лет смартфону: история одного успеха

    В туалет на дозаправку

    Британские ученые изобрели топливный элемент, который "всего лишь после одного посещения туалета" (именно так застенчиво сформулирован принцип работы) способен выработать энергию для работы смартфона. Электроэнергию из мочи генерируют особые бактерии. Похоже, что 100 000 британцев на верном пути: именно столько смартфонов в Великобритании роняют в туалет ежегодно.

  • Смартфон на пляже

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Влетел в копеечку

    Американка Селин Ааронс несколько лет назад поставила незапланированный мировой рекорд: ее месячный счет за разговоры по мобильному телефону составил 201 000 долларов. А все потому, что во время отпуска в Канаде с ее телефона были отправлены тысячи СМС, к тому же активно использовался интернет. Роуминг может оказаться дорогим удовольствием!

  • Тропический лес

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Смартфоны спасают тропические леса

    Бесчисленное количество приложений для смартфонов не дает скучать своим владельцам. Но некоторые из них могут послужить благому делу - к примеру, в Индонезии смартфоны помогают бороться с незаконной вырубкой леса. Специальное приложение распознает звук бензопилы и автоматически посылает сигнал тревоги.

  • Гроза в Мюнхене

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Телефон предсказывает погоду

    Разработчики из группы OpenSignal обнаружили, что сенсоры, которые на телефонах под управлением системы Android измеряют температуру батареи, освещение и давление воздуха, могут собирать весьма точную информацию о погоде. Очень удобно! Вполне возможно, что карманные компьютеры скоро смогут выдавать прогноз погоды.

  • Samsung Galaxy S7

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Их число растет с каждым днем

    Сегодня в мире насчитывается около двух миллиардов пользователей смартфонов - и цифра эта продолжает неуклонно расти. За первый квартал 2016 года было продано 349 миллионов новых смартфонов, по сравнению с прошлым годом рост составляет почти 4 процента. Самым продаваемым смартфоном на сегодня является Samsung Galaxy 7, за ним следуют iPhone 6s и 6s Plus от Apple.

    Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов


Смотреть видео 11:08

Интернет под колпаком: для чего на самом деле создают автономный Рунет. DW Новости

Контекст

20 лет смартфону: история одного успеха

Миллиарды людей во всем мире не могут представить себе жизнь без смартфона. Но появилось это чудо техники лишь 20 лет назад. Некоторые факты о карманном компьютере - в галерее DW. (15.08.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ  

Ключ от Яндекса: ФСБ потребовала доступ к переписке?  

Интернет под колпаком: для чего на самом деле создают автономный Рунет. DW Новости  

Также по теме

FaceApp

Сенатор США обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp 18.07.2019

Российское мобильное приложение FaceApp, которым активно пользуются и американцы, может представлять угрозу национальной безопасности США, считает Чак Шумер.

FaceApp

Комментарий: FaceApp как индикатор токсичности российского IT-бизнеса 19.07.2019

Любой интернет-сервис из РФ теперь вынужден доказывать, что не работает на спецслужбы. Этот побочный эффект российской деятельности в Сети вряд ли смущает власти, считает Александр Плющев.

Реклама

Самые читаемые

ФБК обнаружил частный самолет у ведущей российского госканала  

Сколько стоит учеба в университетах Германии  

Путин подписал закон о предустановке российского ПО на гаджеты  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно