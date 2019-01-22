ФБР не может платить информаторам из-за "шатдауна"

В связи с продолжающимся уже пятую неделю "шатдауном" (частичной блокировки работы государственных органов) в США оказалась существенно ограничена работа Федерального бюро расследований. Сотрудники ФБР пожаловались, что из-за приостановки работы правительства без финансирования ведомство больше не может оплачивать работу информаторов и переводчиков.Многостраничный доклад, в котором собраны анонимные комментарии сотрудников, опубликовала во вторник, 22 января, Ассоциация агентов ФБР.

Поскольку ФБР не может платить своим информаторам, существует риск "навсегда потерять и их, и предоставляемую ими информацию", отметил один из источников, чьи слова приводятся в докладе. В другом филиале ведомства пожаловались, что у них нет денег на закупку наборов для теста ДНК, запасных шин для автомобилей, а также бумаги для печати. Еще один агент заявил, что бюро не в состоянии проводить операции под прикрытием, во время которых сотрудники закупают наркотики или оружие у членов банд. "Этот метод мы используем, чтобы преследовать группировки и зачистить улицы от оружия и наркотиков", - подчеркнул сотрудник ФБР.

Чем дольше "шатдаун", тем больше препятствий для ФБР

Каждый день "шатдауна" увеличивает препятствия для работы ФБР, заявил глава Ассоциации агентов ФБР Том О'Коннор в ходе пресс-конференции. Таким образом, растет ущерб как в области операций ФБР по борьбе с терроризмом, так и в защите против действий иностранных спецслужб, подчеркнул он.

Большая часть из приблизительно 13 тысяч агентов ФБР продолжает трудиться, несмотря на то, что из-за "шатдауна" они уже пятую неделю не получают зарплату. Всего из-за отсутствия финансирования пострадали около 800 тысяч американских госслужащих: многие из них отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск.

Нынешний "шатдаун" - самый долгий в истории

21 декабря Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой Белого дома. Дональд Трамп требует выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд.

На следующий день работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах была временно прекращена ("шатдаун") из-за отсутствия финансирования. Это самый долгий в истории страны перерыв в финансировании администрации США: 23 января пошел 33-й день частичной блокировки работы госорганов.

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