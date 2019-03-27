 ФБК рассказал о строительстве в итальянском поместье Абызова | Новости из Германии о России | DW | 03.04.2019

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Россия

ФБК рассказал о строительстве в итальянском поместье Абызова

Впервые об итальянском имении Михаила Абызова площадью 34,6 га ФБК рассказал в 2017 году. С тех пор там был построен огромный особняк, говорится в новом расследовании фонда Алексея Навального.

Михаил Абызов

Бывший российский министр Михаил Абызов

В связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве против арестованного экс-министра Михаила Абызова Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального рассказал, что за два года после предыдущего расследования бывший чиновник значительно увеличил постройки в своем итальянском имении. Как указывает Навальный в видеоролике, опубликованном его на канале в YouTube в среду, 3 апреля, Абызов, продолжая реконструкцию старой усадьбы, "построил себе еще одно полноценное поместье", в котором имеются дом около 1000 квадратных метров, вертолетная площадка, манеж для лошадей, искусственный пруд.

 

Общая площадь итальянских владений Абызова - 34,6 га, отмечается в расследовании ФБК.

Впервые об имуществе Абызова в тосканской провинции Гроссето ФБК рассказал в марте 2017 года, "перед митингом в Новосибирске, когда весь город отбивался от навязанного "Единой Россией" резкого повышения тарифа на ЖКХ", говорится на сайте Алексея Навального. "Уже тогда весь Новосибирск говорил: Абызов нас грабит, он выводит деньги за границу, для того чтобы из мультимиллионера стать миллиардером. Но все это время, будучи министром, Абызов продолжал строить свою итальянскую виллу", - подчеркивает глава Фонда борьбы с коррупцией.

Контекст

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По словам оппозиционера, "те люди, которые в течение двух лет после нашего расследования не делали ничего, - они такие же воры, как и сам Абызов".

Михаил Абызов был задержан 26 мая, а на следующий день арестован на два месяца. Против него возбуждено уголовное по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества.

Абызов занимал должность министра по делам открытого правительства с мая 2012 по май 2018 года, когда этот пост был упразднен. Под термином "открытое правительство" в России понимают систему принципов организации управления государством, при которой граждане страны, общественные организации, а также бизнес-объединения принимают участие в принятии и реализации властных решений.

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    Автор: Марина Барановская


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