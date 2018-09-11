ФБК Навального ответит на обвинения главы Росгвардии

Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального готов отвечать за свою информацию, изложенную в расследовании о закупках Росгвардии, заявила во вторник, 11 сентября, в интервью агентству РБК юрист фонда Любовь Соболь.

​"Мы готовы отвечать не только публично, но и в суде. У нас есть доказательства. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок, опубликованы официально", - отметила она. Сам Алексей Навальный находится под административным арестом.

В расследовании ФБК, опубликованном 23 августа, указывалось, что в декабре 2017 года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции получил мясокомбинат "Дружба народов". По заявлению авторов, в результате стоимость приобретаемых продуктов увеличилась в два-три раза.

Генерал Золотов обвинил Навального в клевете

31 августа пресс-служба Росгвардии выпустила сообщение, в котором расследование ФБК было названо "заведомо сфальсифицированным и провокационным". 11 сентября главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов выступил со специальным видеообращением по этому вопросу. Он посоветовал Навальному не браться за темы, в которых тот ничего не понимает. При этом генерал признал, что в его ведомстве имеются "коррупционные недостатки", с которыми руководство Росгвардии ведет борьбу. Золотов назвал выводы авторов расследования клеветническими измышлениями и вызвал Навального на поединок.

В своем обращении глава Росгвардии заявил про "гнилую" сущность Навального и других оппозиционеров, у которых нет "ни духовности, ни нравственности", "ни страны, ни Отечества". Генерал считает, что целью деятельности оппозиции является "дестабилизация политической и экономической ситуации в стране".



Юрист Фонда по борьбе с коррупцией заявила, что ФБК будет "отвечать на это заявление Виктора Золотова".

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