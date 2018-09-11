 ФБК Навального ответит на обвинения главы Росгвардии | Новости из Германии о России | DW | 11.09.2018

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Россия

ФБК Навального ответит на обвинения главы Росгвардии

Глава Росгвардии обвинил Навального в клевете. Однако Фонд по борьбе с коррупцией имеет доказательства выводов, содержащихся в расследовании о закупках Росгвардии.

Виктор Золотов

Виктор Золотов (фото из архива)

Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального готов отвечать за свою информацию, изложенную в расследовании о закупках Росгвардии, заявила во вторник, 11 сентября, в интервью агентству РБК юрист фонда Любовь Соболь.

​"Мы готовы отвечать не только публично, но и в суде. У нас есть доказательства. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок, опубликованы официально", - отметила она. Сам Алексей Навальный находится под административным арестом.

В расследовании ФБК, опубликованном 23 августа, указывалось, что в декабре 2017 года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции получил мясокомбинат "Дружба народов". По заявлению авторов, в результате стоимость приобретаемых продуктов увеличилась в два-три раза.

Генерал Золотов обвинил Навального в клевете

Контекст

Новый и единственный поставщик продовольствия Росгвардии завышает цены в два-три раза, пишет ФБК. Бенефициаром этой схемы, по предположению фонда, может быть Медведев или люди из его окружения. (23.08.2018)

Виктор Золотов выступил с видеообращением, в котором пообещал сделать из оппозиционера "сочную отбивную". Ранее в расследовании поставок продовольствия для Росгвардии ФБК обнаружил завышение цен. (11.09.2018)

31 августа пресс-служба Росгвардии выпустила сообщение, в котором расследование ФБК было названо "заведомо сфальсифицированным и провокационным". 11 сентября главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов выступил со специальным видеообращением по этому вопросу. Он посоветовал Навальному не браться за темы, в которых тот ничего не понимает. При этом генерал признал, что в его ведомстве имеются "коррупционные недостатки", с которыми руководство Росгвардии ведет борьбу. Золотов назвал выводы авторов расследования клеветническими измышлениями и вызвал Навального на поединок.

В своем обращении глава Росгвардии заявил про "гнилую" сущность Навального и других оппозиционеров, у которых нет "ни духовности, ни нравственности", "ни страны, ни Отечества". Генерал считает, что целью деятельности оппозиции является "дестабилизация политической и экономической ситуации в стране".

Юрист Фонда по борьбе с коррупцией заявила, что ФБК будет "отвечать на это заявление Виктора Золотова".

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