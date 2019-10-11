ФБК дважды за сутки оштрафовали на 300 тысяч рублей
Первый штраф был наложен за отсутствие маркировки "иностранный агент" в YouTube-канале "Навальный Live". Второй - за то, что ФБК не стал добровольно регистрироваться как иностранный агент.
Алексей Навальный (фото из архива)
Симоновский суд Москвы два раза за вторник, 28 июля, дважды оштрафовал созданный оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) на 300 тысяч рублей по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Как сообщил корреспондент "МБХ медиа" из зала суда, первый штраф был наложен за отсутствие маркировки "иностранный агент" в YouTube-канале "Навальный Live". При этом суд не принял во внимание заявление юриста фонда Александра Помазуева, что "ФБК никакой информации на канале "Навальный Live" не размещает", а сам канал "финансируется из других источников".
Второй штраф был наложен за то, что ФБК не стал добровольно регистрироваться как иностранный агент.
Странные спонсорские пожертвования
Осенью 2019 года Минюст внес ФБК в реестр иностранных агентов из-за "попыток влияния на органы госвласти", а также "иностранное финансирование". Фонду якобы перечислили 140 тысяч рублей два спонсора из США и Испании. При этом спонсор из США оказался россиянином, а испанский жертвователь не смог не только объяснить свой шаг, но даже выговорить название организации, которой он переводил деньги.
После этого на ФБК и его директора Ивана Жданова составили несколько административных протоколов о нарушении закона об иностранных агентах.
Число поддерживающих ФБК удвоилось
20 июля 2020 года Навальный объявил, что вынужден закрыть Фонд борьбы с коррупцией и создать новое юридическое лицо. Такое решение, по его словам, было принято после того, как суд обязал ФБК, Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 млн рублей по проигранному иску компании "Московский школьник", связанной с Евгением Пригожиным, который считается одним из приближенных президента России Владимира Путина.
В новом обращении, опубликованном на сайте Навального 28 июля, оппозиционный политик отметил, что число поддерживающих ФБК россиян возросло. "Неделю назад у нас было 7607 подписок на ежемесячное пожертвование (средний размер 615 рублей), - указал политик, добавив, что сейчас их стало, - 15 626 человек со средним пожертвованием 485 рублей.
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Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская
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