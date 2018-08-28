Фаэнца - родина керамики (видео)

Город Фаэнца известен со времен Римской империи. Его визитная карточка - гончарное искусство и фаянс, который здесь изобрели. Приглашаем вас на экскурсию!
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