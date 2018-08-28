Фаэнца - родина керамики (видео)

Зажигалки из прошлого

Лебединое огниво

Это кресало с искусно выполненной рукояткой - один из 400 экспонатов на выставке "Огонь и пламя" в Музее ювелирного искусства в Ханау. Кресалом (то есть стальной пластиной с мелкой насечкой) высекали из кремня искры, которые, попадая на легко воспламеняющийся материал (трут), зажигали его. Это кресало было изготовлено в Индии в XVIII веке.