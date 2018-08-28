 Фаэнца - родина керамики (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.08.2018

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Культура и стиль жизни

Фаэнца - родина керамики (видео)

Город Фаэнца известен со времен Римской империи. Его визитная карточка - гончарное искусство и фаянс, который здесь изобрели. Приглашаем вас на экскурсию!

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Фаэнца - родина керамики

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Зажигалки из прошлого

  • Это кресало с искусно выполненной рукояткой - один из 400 экспонатов на выставке Огонь и пламя в Музее ювелирного искусства в Ханау. Кресалом (то есть стальной пластиной с мелкой насечкой) высекали из кремня искры, которые, попадая на легко воспламеняющийся материал (трут), зажигали его. Это кресало было изготовлено в Индии в 18-м веке.

    Зажигалки из прошлого

    Лебединое огниво

    Это кресало с искусно выполненной рукояткой - один из 400 экспонатов на выставке "Огонь и пламя" в Музее ювелирного искусства в Ханау. Кресалом (то есть стальной пластиной с мелкой насечкой) высекали из кремня искры, которые, попадая на легко воспламеняющийся материал (трут), зажигали его. Это кресало было изготовлено в Индии в XVIII веке.

  • Эта изготовленная в Германии зажигалка работает по принципу спички, то есть фитиль воспламеняется при трении о шершавую поверхность. У зажигалки-дирижабля поверхность, по которой чиркают фитилем, расположена под гондолой.

    Зажигалки из прошлого

    Дирижабль с огнем

    Эта изготовленная в Германии зажигалка работает по принципу спички: фитиль воспламеняется при трении о шершавую поверхность. У зажигалки-дирижабля поверхность, по которой чиркают фитилем, расположена под гондолой.

  • На мраморной подставке – бронзовая фигурка, рядом с ней, в небольшом бронзовом сосуде - устройство для разжигания сигар. Такого рода зажигалки украшали курительные комнаты в начале 20-го века. Этот экземпляр был изготовлен в Австрии в 1920-м году.

    Зажигалки из прошлого

    Пламенный эльф

    На мраморной подставке - бронзовая фигурка, рядом с ней - устройство для разжигания сигар. Такого рода зажигалки украшали курительные комнаты в начале XX века. Этот экземпляр был изготовлен в Австрии в 1920 году.

  • В 16-17-м веках появляются ударные кремниевые и колесцовые замки. Они представляли собой зажигалки, которые приводились в действие не вручную, а при помощи специального механизма, использовавшегося и в огнестрельном оружии. Ударная кремниевая зажигалка, изображенная на этой фотографии, работала при помощи часового механизма. Изготовлена она была в немецком городе Хальберштадте в 1750 году.

    Зажигалки из прошлого

    Огниво с часовым механизмом

    В XVI - XVII веках появляются ударные кремниевые и колесцовые замки. Они представляли собой зажигалки, которые приводились в действие не вручную, а при помощи специального механизма, использовавшегося и в огнестрельном оружии. Ударная кремниевая зажигалка, изображенная на этой фотографии, работала при помощи часового механизма. Изготовлена она была в немецком Хальберштадте в 1750 году.

  • В основе этой зажигалки лежит колесцовый замок. В нем искра высекается при помощи колесика с насечкой. Зажигалка, украшенная головой дракона, была изготовлена в первой половине 17-го века.

    Зажигалки из прошлого

    В виде дракона

    В основе этой зажигалки лежит колесцовый замок. В нем искра высекается при помощи колесика с насечкой. Зажигалка, украшенная головой дракона, была изготовлена в первой половине XVII века.

  • Эта карманная зажигалка с ударным кремниевым замком была изготовлена в Лондоне в 1820-м году.

    Зажигалки из прошлого

    Для кармана

    Эта карманная зажигалка с ударным кремниевым замком была изготовлена в Лондоне в 1820 году.

  • Бензиновую зажигалку с фрикционным колесиком, которая изображена на этой фотографии, украшает вставка из эмалированного стекла. Зажигалка была произведена в Германии в 1930 году.

    Зажигалки из прошлого

    В стиле модерн

    Бензиновую зажигалку с фрикционным колесиком, которая изображена на этой фотографии, украшает вставка из эмалированного стекла. Зажигалка была произведена в Германии в 1930 году.

  • Эту зажигалку для свечей в виде пистолета изготовили в Италии в 1800 году.

    Зажигалки из прошлого

    Стреляющая огнем

    Эту зажигалку для свечей в виде пистолета изготовили в Италии в 1800 году.

  • Изображенная на этой фотографии карманная бензиновая зажигалка служила также часами и была изготовлена в 1926-м году в Швейцарии, славящейся своими часовщиками на весь мир.

    Зажигалки из прошлого

    Швейцарская точность

    Изображенная на этой фотографии карманная бензиновая зажигалка служила также часами и была изготовлена в 1926 году в Швейцарии, славящейся своими часовщиками на весь мир.

  • Водородное огниво было изобретено немецким химиком Иоганном Вольфгангом Дёберейнером в 1823 году. Зажигалки, устроенные по принципу водородного огнива, производились вплоть до 1880 года. На этом фото изображена цилиндрическая зажигалка из фарфора, произведенная в Берлине в 1860-м году.

    Зажигалки из прошлого

    Огниво Дёберейнера

    Водородное огниво было изобретено немецким химиком Иоганном Вольфгангом Дёберейнером в 1823 году. Зажигалки, устроенные по принципу водородного огнива, производились вплоть до 1880 года. На этом фото изображена цилиндрическая зажигалка из фарфора, произведенная в Берлине в 1860 году.

    Автор: Ольга Солонарь


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Сегодня достаточно одного движения руки, чтобы привести в действие ее механизм. А какими были зажигалки столетия назад? Об этом рассказывает выставка в немецком Ханау.  

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