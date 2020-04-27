Кведлинбург - заповедник фахверковой архитектуры во время пандемии (фото)

Кведлинбург • Фахверковые памятники немецкого города Кведлинбурга в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт внесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Ежегодно в здешних отелях останавливается более 150 тысяч туристов. Много посетителей приезжает сюда также на один день без ночевок. Однако сейчас из-за пандемии коронавирусной инфекции здесь пусто, как видно на этих фотографиях, сделанных в Кведлинбурге в конце апреля.
Про фахверковые и прочие достопримечательности этого города мы подробно рассказывали в нашей рубрике "По Германии". Оба фоторепортажа - смотрите ниже.
Фахверковый Кведлинбург
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Всемирное наследие: немецкий фахверк
Такие дома считают типично немецкими. Фахверк (Fachwerk) часто называют стилем, но это не стиль, а тип конструкции. Если же говорить о стилях, то в Германии можно найти фахверковые дома разных эпох европейского зодчества - от готики до модерна. Особое место занимает город Кведлинбург, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Музей фахверка ''Штендербау''
В Кведлинбурге насчитывается около 1300 фахверковых зданий. Самое старое (правда, многократно перестроенное) было заложено в 1289 году, но самый известный фахверковый дом города (Wordgasse 3), около которого мы начали прогулку, построили в середине следующего века. Деревянные столбы придают его белому фасаду вертикальную структуру, отсюда и название - "Штендербау", от Ständer - брус, подпорка.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Каменное меньшинство
Каменные постройки в старом Кведлинбурге находятся в меньшинстве. Церкви, укрепления, сторожевые башни… Хотя сегодня в наших планах - деревянные достопримечательности, все-таки задержимся у каменной ратуши. Еще немного городской истории. Ратуша на этом месте упоминается уже в документах 1310 года. Ее возвели на пересечении двух главных торговых улиц.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Семь столетий
Такой вид на Рыночную площадь открывается от ренессансного портала ратуши. Именно в эту эпоху ее главный фасад приобрел свой нынешний облик - в 1616 году, незадолго до начала Тридцатилетней войны. Стороной Кведлинбург она не обошла, но пощадила. Сильных разрушений не было и в последующие войны: в городе сохранились памятники немецкого деревянного зодчества семи столетий.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Роланд - символ городской свободы
Портал ратуши украшает имперский орел с гербом Кведлинбурга. Рядом - рыцарь Роланд с обнаженным мечом. В Средние века такие статуи символизировали городскую свободу. Правда, продолжалась она недолго - несколько десятилетий. Аббатство, на чьих землях находился город, быстро вернуло его под свой контроль. Статую в 1477 году разрушили. Восстановили - в XIX веке из найденных случайно фрагментов.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Разговорчивая фамилия
Собака у ворот. Согласно легенде, в незапамятные времена пес по кличке Кведел спас поселение от грабителей - разбудил жителей лаем, обеспечив себе место в истории и на гербе. Правда, чем-то напоминает Рим с его гусями? По другой версии, в этом месте находилось подворье рыцаря - некоего Квитило. "Quit" - корень средневекового глагола "говорить". Сын Говоруна - Говорун младший...
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Кведлинбург - заповедник фахверка
''Башня звездочетов''
Первый период расцвета городской экономики пришелся на XII-XIII века - не в последнюю очередь, благодаря той роли, которую в Священной Римской империи германской нации играл Кведлинбургский замок и находившееся в нем аббатство. Поселение, возникшее под Замковой горой, уже к 1330 году было окружено четырехкилометровой городской стеной. Многие ее башни сохранились до наших дней.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
''Nova civitate''
К моменту возведения стены Кведлинбург состоял из двух частей - Старого и Нового городов. Neustadt впервые упоминается в 1222 году в связи со строительством церкви Св. Николая. Храм стоит на сваях. Новый город возник на болотистом восточном берегу речки Боде. В старой части уже не было места, а население непрерывно росло, в первую очередь, за счет крестьян, бежавших от произвола феодалов.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Барокко
Тридцатилетняя война привела в Кведлинбурге к стагнации, как следствие - к почти полному прекращению строительства. Однако в отличие от соседей, после ее окончания ситуация здесь быстро улучшилась, Кведлинбург вернул себе статус важного регионального торгового центра. В Европе начиналась эпоха барокко. Памятники строительного бума тех лет встречаются в городе буквально на каждом углу.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Сама буду поливать...
Саксонские герцоги облюбовали это место более тысячи лет назад. Почва около речки Боде отличалась особенным плодородием, поэтому еще до строительства замка здесь появилось их хозяйственное подворье. К XVIII веку земля не утратила щедрости, а давние садоводческие традиции постепенно сделали Кведлинбург одним из важнейших центров производства семян в мире, чему и посвящена эта картина в ратуше.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Семена и индустриализация
Семена отсюда развозили по всей Европе, отправляли в Америку, доставляли в Россию. В 1920 году только в одном, правда, крупнейшем семеноводческом хозяйстве города трудилось 1700 человек. К этому времени давно уже взошли и семена индустриализации, приносившие обильные плоды. Город богател, строились виллы в стилях историзм и модерн, в том числе, с использованием фахверка.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Сказку сделать былью
Практически не пострадавшие во Вторую мировую войну, в ГДР за десятилетия социалистического хозяйствования и без должного ухода фахверковые дома успели сильно обветшать. Какие-то реставрационные работы все-таки проводились, для чего приглашали специалистов из Польши. Сегодня большинство фасадов кажутся свежевыкрашенными декорациями из какой-нибудь немецкой сказки.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Фахверковый ренессанс
Один из самых необычных деревянных памятников Кведлинбурга - бюргерский дом 1612 года (Breite Straße 39). Фахверковый ренессанс. Яркий фасад украшен декоративными элементами на балках и большими резными панелями. Отметим, что такие панели, полностью закрывающие целые секции, - большая редкость. Судя по изображениям циркуля и угломера, владелец дома имел отношение к плотницкой гильдии.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Отпечатки
На внешний вид фасадов, их симметрию и членение влияла архитектурная мода той или иной эпохи. Рисунки, создаваемые балками и другими элементами, как отпечатки пальцев: они уникальны. Дополнительный способ выразить индивидуальность - резьба по дереву. Пример: резные веера у основания опор - в треугольниках, которые образуют боковые раскосы, придающие стабильность фахверковой конструкции.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Брандмауэр
Фахверковые дома еще с готических времен строятся на каменных или кирпичных фундаментах, чтобы защитить дерево от сырости и обеспечить стабильность. Дерево было материалом ценным, камень же во многих регионах стоил еще дороже. Часто его приходилось везти за сотни километров. Несмотря на это, между домами возводили каменные стены (Brandmauer), чтобы препятствовать распространению пожаров.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Историческое место
Этот дом мы видели, но с продольной стороны, где установлена памятная табличка. Здесь, по легенде, герцогу Генриху в 919 году предложили стать германским королем. Секции выложены кирпичом, но чаще их все-таки заполняли глиной с рубленой соломой - материалами более доступными. Смесью обмазывали основание, сплетенное из веток, затем красили. В некоторых регионах использовали природный камень.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Налетай, торопись…
Сегодня Генрих I поджидает гостей города в самых неожиданных местах и видах - приветствует с кружкой у пивоварни, предлагает отведать жареных колбасок, зазывает обновить гардероб в образе голого короля. Серьезную конкуренцию на поприще носителей рекламы ему составляют вездесущие ведьмы - обитательницы дремучих лесов Гарца с его легендарной горой Брокен, куда они слетаются на свои шабаши.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Дом-музей Клопштока
В списке знаменитостей, оставивших свой след в истории Кведлинбурга, особое место занимает Фридрих Готлиб Клопшток (1724-1803), известный немецкий поэт. Родился он в этом доме 1580 года постройки (Schlossberg 12). Большим поклонником его творчества был декабрист Вильгельм Кюхельбекер, хотя его лицейский друг Александр Пушкин "разбирал немца Клопштока", но "не мог понять премудрого"…
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Кведлинбург - заповедник фахверка
''То метель бушует злобно...''
Продолжаем литературную тему: слева - дом, в котором родился Людвиг Гизеке. В 1792 году он сочинил стихотворение, по воле случая ставшее швейцарской народной "Песней о Березине". В 1812 году, в канун знаменитого сражения у этой реки, ее пели служившие Наполеону швейцарские наемники. Слова оказались символичными, песня вошла в историю, напоминая о тысяче швейцарцев, для которых стала последней.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Уникальная находка
В 90-х годах прошлого века во время реставрационных работ в доме Гизеке под несколькими слоями краски была обнаружена роспись позднего барочного периода. Ее удалось полностью восстановить. Она датируется 1730/40 годами, то есть фасад украсили где-то через полвека после строительства. Специальная техника создает эффект игры света и тени.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Дом со складом
Один из ярких примеров предшествовавшей барокко ренессансной эпохи находится недалеко от ратуши на Breite Straße. Здание построено в середине XVI века. Верхние этажи, как это характерно для таких фахверковых домов, нависают над нижними. Типичными для этого периода являются оконные проемы в скате крыши - ренессансные люкарны. Над ними крепили лебедки, чтобы поднимать товары в складские помещения.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Реставрация продолжается
Из фахверковых памятников Кведлинбурга, ожидающих полной реставрации, следует отметить Господское свободное подворье второй половины XVI века (Adliger Freihof, Wordgasse 4), примыкающее к городской стене и одной из сторожевых башен. Первое упоминание о подворье, многократно менявшем владельцев, датировано 1316 годом. С XV века принадлежало аббатству и использовалось в хозяйственных целях.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Мясное и господское
Нижние этажи сложены из камня, верхние - фахверковые. Попасть во внутренний двор с улицы можно через широкие деревянные ворота или один из двух ренессансных порталов. В центре находится внушительных размеров голубятня, сейчас, однако, пустующая. В прохладных сводчатых подвалах располагался мясной склад, из-за чего подворье также называли Мясным - Fleischhof… Оно было самым большим в Кведлинбурге.
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Кведлинбург - заповедник фахверка
Объять необъятное
Из 1300 фахверковых домов Кведлинбурга нам удалось показать здесь только около тридцати… Возраст большинства из них - несколько столетий, дождутся они и вас. Мы же напоследок подкрепимся в одном из кафе, владелец которого предлагает не только жареные колбаски с видом на фахверковые улочки, но и свой взгляд на герб бывшей ГДР…
Автор: Максим Нелюбин
История Кведлинбурга
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
От королевства к империи
Замок над Кведлинбургом принадлежал Генриху Птицелову - первому германскому королю из Саксонской династии. Согласно легенде, в 919 году именно у этой скалы тогдашнему герцогу Саксонии предложили корону Восточно-Франкского королевства - государства, предшествовавшего Священной Римской империи и современной Германии. Основателем империи стал сын короля Генриха - Оттон I Великий.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Лучше корона на голове, чем вьюрок в клетке
В XIX веке поэт Иоганн Непомук Фогль написал балладу "Herr Heinrich sitzt am Vogelherd". Ее пришлось учить наизусть многим поколениям немецких школьников. Содержание: господин Генрих сидел, птиц караулил, утренней красотой наслаждался, но гонцы распугали жаворонков и соловьев с перепелами… Название этому месту для птичьей охоты (Herd) дали вьюрки (Finken) - родственники воробьев.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Будешь нашим королем!
С охоты вместо птиц саксонский герцог Генрих принес корону, привезенную посланниками от скончавшегося германского короля и герцога Франконии Конрада I. Несмотря на царившую между ними конкуренцию, бездетный Конрад счел именно Генриха наиболее способным преемником. И не ошибся. Генриха выбрали королем в том же 919 году, но окончательно он закрепил за собой престол только через десять лет.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Пасхальный пфальц
Площадь Финкенхерд… Скромная табличка о встрече Генриха с гонцами. На месте охотничьих угодий возникло поселение, в 994 году получившее городские права, - Кведлинбург. Замок стал играть роль пфальца - одной из временных монарших резиденций, разбросанных по всей империи. В X-XII веках германские короли регулярно приезжали сюда на Пасху, только с 922 по 1027 годы - почти семьдесят раз.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Весь свет…
Забегая вперед, следует отметить, что именно в Кведлинбурге во время пасхальных праздников 973 года при Оттоне I Великом состоялся самый представительный и роскошный рейхстаг всего Средневековья. Помимо германских князей на нем присутствовали послы практически из всех концов Европы: от Дании до Кордовского халифата, от Византии и Ватикана до Киевской Руси.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Вдовье наследство
Генрих был женат вторым браком. Заботясь о благополучии молодой супруги Матильды после своей смерти, он передал ей на вдовьи годы обширные владения, включая Кведлинбург, где завещал себя похоронить - в семейном храме Св. Серватия на территории замка. В историю Генрих I вошел как правитель, начавший завоевание земель западных славян, а также строитель новых крепостей на рубежах королевства.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Учреждение аббатства
Оттон I, коронованный в 936 году, по просьбе матери основал на Замковой горе светское аббатство в память об отце. Оно обладало имперским статусом, то есть подчинялось только королю и по духовым вопросам - папе римскому, а также имело территориальный суверенитет. Первые три десятилетия им руководила сама вдовствующая королева Матильда. Аббатство просуществует почти 900 лет.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Безбедное целомудрие
Община светских канонисс состояла, главным образом, из незамужних дочерей влиятельных семей империи. В отличие от монахинь они имели частную собственность. При поступлении в аббатство давались обеты целомудрия и послушания, но сохранялась возможность покинуть его, например, для заключения брака. Канониссы проводили время в молитвах, за рукодельем, чтением, занимались благотворительностью.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Дела богоугодные
Матильда хотя и возглавляла аббатство почти до своей кончины, от звания аббатисы отказывалась. Она играла важную роль при дворе своего сына Оттона I, усердно занималась созданием новых монастырей и богоугодных заведений в Саксонии и Тюрингии, на что щедро тратила свои собственные деньги и средства из государственной казны. За благие дела ее канонизировали. День Святой Матильды отмечается 14 марта.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Бабушка и внучка
В 966 году вдовствующая королева передала руководство аббатством своей внучке - дочери Оттона I, названной в честь бабушки Матильдой. В Ратуше как раз изображена эта сцена во время пасхального королевского совета (Oster-Hoftag). Так внучка Матильды и Генриха стала первой кведлинбургской аббатисой. Она и последующие настоятельницы являлись имперскими княгинями, имели право голоса в рейхстаге.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Пожар
В 1070 году сильный пожар разрушил базилику, в которой находились саркофаги Генриха I и Святой Матильды. Сильно пострадали и другие постройки на Замковой горе. Ввиду важной роли, которую аббатство играло в империи, к восстановительным работам приступили незамедлительно. После пожара останки Генриха I пропали. История получит продолжение в "третьем рейхе", но об этом - несколько позже.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Щедрый дар
Внучка с усердием продолжила дело, начатое бабушкой. Кведлинбургское аббатство богатело, укрепляло влияние. Оно стало одним из важнейших центров духовной и культурной жизни в этой части империи. У Замковой горы постепенно рос город, подчинявшийся аббатисе. В 994 году император Оттон III даровал своей тетушке Матильде право чеканить монеты, взимать таможенные сборы и проводить рынки.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Первое упоминание Литвы
Широко известны писавшиеся в аббатстве Кведлинбургские анналы. Особый интерес представляют сведения о правлении Саксонской династии. Авторы получали информацию из кругов, связанных с королевской семьей. В анналах содержится много уникальных сведений об отношениях с восточными соседями, например, с Польшей. В записи за 1009 год здесь впервые в письменных источниках упоминается название "Литва".
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Герб аббатства - два сервировочных ножа
Для Кведлинбурга настали золотые времена. Его торговцам разрешили беспрепятственно совершать сделки по всей империи. Рынок был объявлен неприкосновенным. Ранее столь широкими привилегиями пользовались лишь Гослар и Магдебург. О влиянии аббатисы Матильды говорит уже один тот факт, что, отправившись в итальянский поход, Оттон III поручил своей тетушке вести дома дела всей империи.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Низы не хотят
Кведлинбург находился на землях аббатства, то есть подчинялся аббатисе, обладавшей в своем церковном княжестве светской властью. Город расцвел, благодаря привилегиям, данным аббатству императором и обеспечивая его потребности. Однако, как это наблюдалось почти повсеместно, разбогатев, бюргеры захотели самостоятельности - свободного статуса. К 1330 году построили городскую стену с 28 башнями.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Братья в помощь
В 1426 году горожане вступили в Ганзейский союз - объединение свободных торговых городов. К этому времени население Кведлинбурга составляло почти пять тысяч человек. Вольница продолжалась около 30 лет - до прихода новой аббатисы, призвавшей навести порядок своих братьев-герцогов. В результате военной операции контроль над Кведлинбургом был восстановлен.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Скачок во времени
В 1539 году в ходе Реформации аббатство стало протестантским, сохранив владения и суверенитет, но в начале XIX века его постигла участь других церковных княжеств. В 1802 году во время секуляризации оно было распущено, из земли отошли к Пруссии. Последней аббатисой была София Альбертина - дочь шведского короля. В музее аббатства выставлена ее деревянная кровать, богато украшенная резьбой.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
''Третий рейх''
В годы "третьего рейха" Кведлинбург с его уникальными фахверковыми зданиями практически не пострадал, чего нельзя сказать о главном храме на Замковой горе. Авиационным налетам город не подвергался, при взятии практически без боя дело ограничилось непродолжительным артобстрелом. Невосполнимый ущерб церкви Святого Серватия был нанесен еще до войны - по распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Генрих и Генрих
Рейхсфюрер СС Гиммлер считал себя реинкарнацией первого германского короля из Саксонской династии. Идеологи НСДАП не покладая рук искали символы преемственности имперской власти при создании своего "тысячелетнего рейха". В 1936 году верхушка СС прибыла в Кведлинбург, чтобы почтить память Генриха I в день 1000-летия его смерти. Это было одно из проявлений нацистского "культа предков".
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Коричневая археология
Христианские символы из церкви удалили, обстановку сожгли, убранству придали "арийский" дух… Другими словами - осквернили. Отныне храм служил для проведения культовых ритуалов CC. В 1937 году во время раскопок на Замковой горе вдруг обнаружили человеческие кости, которые сразу же признали утерянными останками Генриха I. Их торжественно перезахоронили рядом со Святой Матильдой.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Псевдорелигия
Для псевдорелигиозных церемоний в Кведлинбурге перестроили еще одну церковь - храм Св. Вигберта, возведенный в X веке при королевском подворье в километре от Замковой горы. В XII веке здесь по распоряжению тогдашней кведлинбургской аббатисы был основан мужской монастырь премонстрантов. После секуляризации с 1816 года здание использовалось в качестве овина, а в крипте находился молочный погреб.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Культ Гиммлера
По замыслу Гиммлера, это место должно было стать центром его персонального культа как одного из основателей "третьего рейха". Между "своими" храмами подразделения СС устраивали факельные шествия. В 50-е годы власти ГДР реставрировали церкви, чтобы удалить из них следы, оставленные Гиммлером и его подручными. Но уничтоженные ими произведения сакрального искусства не вернуть…
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Гэдээровская провинция
Храм Св. Вигберта и бывшее монастырское кладбище власти передали церковной общине. Собор на Замковой горе стал частью музейного комплекса, открытого в бывшем аббатстве. Во времена ГДР Кведлинбург вел жизнь небольшого провинциального города. Старый центр с уникальными домами - памятниками фахверкового стиля - постепенно ветшал. Средств на их реставрацию государство не выделяло.
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От Генриха до Гиммлера, или Реинкарнация в Кведлинбурге
Железобетонные планы
В ГДР даже существовали планы снести старые дома, заменив их новыми - панельными. Проектировщики разработали специальную кведлинбургскую серию, так сказать, по мотивам фахверковых фасадов, но на эти железобетонные планы, к счастью, не хватило денег. Сегодня город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Автор: Максим Нелюбин