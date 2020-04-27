Кведлинбург - заповедник фахверковой архитектуры во время пандемии (фото)

Кведлинбург • Фахверковые памятники немецкого города Кведлинбурга в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт внесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Ежегодно в здешних отелях останавливается более 150 тысяч туристов. Много посетителей приезжает сюда также на один день без ночевок. Однако сейчас из-за пандемии коронавирусной инфекции здесь пусто, как видно на этих фотографиях, сделанных в Кведлинбурге в конце апреля.

Про фахверковые и прочие достопримечательности этого города мы подробно рассказывали в нашей рубрике "По Германии". Оба фоторепортажа - смотрите ниже.

Фахверковый Кведлинбург

Кведлинбург - заповедник фахверка Всемирное наследие: немецкий фахверк Такие дома считают типично немецкими. Фахверк (Fachwerk) часто называют стилем, но это не стиль, а тип конструкции. Если же говорить о стилях, то в Германии можно найти фахверковые дома разных эпох европейского зодчества - от готики до модерна. Особое место занимает город Кведлинбург, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кведлинбург - заповедник фахверка Музей фахверка ''Штендербау'' В Кведлинбурге насчитывается около 1300 фахверковых зданий. Самое старое (правда, многократно перестроенное) было заложено в 1289 году, но самый известный фахверковый дом города (Wordgasse 3), около которого мы начали прогулку, построили в середине следующего века. Деревянные столбы придают его белому фасаду вертикальную структуру, отсюда и название - "Штендербау", от Ständer - брус, подпорка.

Кведлинбург - заповедник фахверка Каменное меньшинство Каменные постройки в старом Кведлинбурге находятся в меньшинстве. Церкви, укрепления, сторожевые башни… Хотя сегодня в наших планах - деревянные достопримечательности, все-таки задержимся у каменной ратуши. Еще немного городской истории. Ратуша на этом месте упоминается уже в документах 1310 года. Ее возвели на пересечении двух главных торговых улиц.

Кведлинбург - заповедник фахверка Семь столетий Такой вид на Рыночную площадь открывается от ренессансного портала ратуши. Именно в эту эпоху ее главный фасад приобрел свой нынешний облик - в 1616 году, незадолго до начала Тридцатилетней войны. Стороной Кведлинбург она не обошла, но пощадила. Сильных разрушений не было и в последующие войны: в городе сохранились памятники немецкого деревянного зодчества семи столетий.

Кведлинбург - заповедник фахверка Роланд - символ городской свободы Портал ратуши украшает имперский орел с гербом Кведлинбурга. Рядом - рыцарь Роланд с обнаженным мечом. В Средние века такие статуи символизировали городскую свободу. Правда, продолжалась она недолго - несколько десятилетий. Аббатство, на чьих землях находился город, быстро вернуло его под свой контроль. Статую в 1477 году разрушили. Восстановили - в XIX веке из найденных случайно фрагментов.

Кведлинбург - заповедник фахверка Разговорчивая фамилия Собака у ворот. Согласно легенде, в незапамятные времена пес по кличке Кведел спас поселение от грабителей - разбудил жителей лаем, обеспечив себе место в истории и на гербе. Правда, чем-то напоминает Рим с его гусями? По другой версии, в этом месте находилось подворье рыцаря - некоего Квитило. "Quit" - корень средневекового глагола "говорить". Сын Говоруна - Говорун младший...

Кведлинбург - заповедник фахверка ''Башня звездочетов'' Первый период расцвета городской экономики пришелся на XII-XIII века - не в последнюю очередь, благодаря той роли, которую в Священной Римской империи германской нации играл Кведлинбургский замок и находившееся в нем аббатство. Поселение, возникшее под Замковой горой, уже к 1330 году было окружено четырехкилометровой городской стеной. Многие ее башни сохранились до наших дней.

Кведлинбург - заповедник фахверка ''Nova civitate'' К моменту возведения стены Кведлинбург состоял из двух частей - Старого и Нового городов. Neustadt впервые упоминается в 1222 году в связи со строительством церкви Св. Николая. Храм стоит на сваях. Новый город возник на болотистом восточном берегу речки Боде. В старой части уже не было места, а население непрерывно росло, в первую очередь, за счет крестьян, бежавших от произвола феодалов.

Кведлинбург - заповедник фахверка Барокко Тридцатилетняя война привела в Кведлинбурге к стагнации, как следствие - к почти полному прекращению строительства. Однако в отличие от соседей, после ее окончания ситуация здесь быстро улучшилась, Кведлинбург вернул себе статус важного регионального торгового центра. В Европе начиналась эпоха барокко. Памятники строительного бума тех лет встречаются в городе буквально на каждом углу.

Кведлинбург - заповедник фахверка Сама буду поливать... Саксонские герцоги облюбовали это место более тысячи лет назад. Почва около речки Боде отличалась особенным плодородием, поэтому еще до строительства замка здесь появилось их хозяйственное подворье. К XVIII веку земля не утратила щедрости, а давние садоводческие традиции постепенно сделали Кведлинбург одним из важнейших центров производства семян в мире, чему и посвящена эта картина в ратуше.

Кведлинбург - заповедник фахверка Семена и индустриализация Семена отсюда развозили по всей Европе, отправляли в Америку, доставляли в Россию. В 1920 году только в одном, правда, крупнейшем семеноводческом хозяйстве города трудилось 1700 человек. К этому времени давно уже взошли и семена индустриализации, приносившие обильные плоды. Город богател, строились виллы в стилях историзм и модерн, в том числе, с использованием фахверка.

Кведлинбург - заповедник фахверка Сказку сделать былью Практически не пострадавшие во Вторую мировую войну, в ГДР за десятилетия социалистического хозяйствования и без должного ухода фахверковые дома успели сильно обветшать. Какие-то реставрационные работы все-таки проводились, для чего приглашали специалистов из Польши. Сегодня большинство фасадов кажутся свежевыкрашенными декорациями из какой-нибудь немецкой сказки.

Кведлинбург - заповедник фахверка Фахверковый ренессанс Один из самых необычных деревянных памятников Кведлинбурга - бюргерский дом 1612 года (Breite Straße 39). Фахверковый ренессанс. Яркий фасад украшен декоративными элементами на балках и большими резными панелями. Отметим, что такие панели, полностью закрывающие целые секции, - большая редкость. Судя по изображениям циркуля и угломера, владелец дома имел отношение к плотницкой гильдии.

Кведлинбург - заповедник фахверка Отпечатки На внешний вид фасадов, их симметрию и членение влияла архитектурная мода той или иной эпохи. Рисунки, создаваемые балками и другими элементами, как отпечатки пальцев: они уникальны. Дополнительный способ выразить индивидуальность - резьба по дереву. Пример: резные веера у основания опор - в треугольниках, которые образуют боковые раскосы, придающие стабильность фахверковой конструкции.

Кведлинбург - заповедник фахверка Брандмауэр Фахверковые дома еще с готических времен строятся на каменных или кирпичных фундаментах, чтобы защитить дерево от сырости и обеспечить стабильность. Дерево было материалом ценным, камень же во многих регионах стоил еще дороже. Часто его приходилось везти за сотни километров. Несмотря на это, между домами возводили каменные стены (Brandmauer), чтобы препятствовать распространению пожаров.

Кведлинбург - заповедник фахверка Историческое место Этот дом мы видели, но с продольной стороны, где установлена памятная табличка. Здесь, по легенде, герцогу Генриху в 919 году предложили стать германским королем. Секции выложены кирпичом, но чаще их все-таки заполняли глиной с рубленой соломой - материалами более доступными. Смесью обмазывали основание, сплетенное из веток, затем красили. В некоторых регионах использовали природный камень.

Кведлинбург - заповедник фахверка Налетай, торопись… Сегодня Генрих I поджидает гостей города в самых неожиданных местах и видах - приветствует с кружкой у пивоварни, предлагает отведать жареных колбасок, зазывает обновить гардероб в образе голого короля. Серьезную конкуренцию на поприще носителей рекламы ему составляют вездесущие ведьмы - обитательницы дремучих лесов Гарца с его легендарной горой Брокен, куда они слетаются на свои шабаши.

Кведлинбург - заповедник фахверка Дом-музей Клопштока В списке знаменитостей, оставивших свой след в истории Кведлинбурга, особое место занимает Фридрих Готлиб Клопшток (1724-1803), известный немецкий поэт. Родился он в этом доме 1580 года постройки (Schlossberg 12). Большим поклонником его творчества был декабрист Вильгельм Кюхельбекер, хотя его лицейский друг Александр Пушкин "разбирал немца Клопштока", но "не мог понять премудрого"…

Кведлинбург - заповедник фахверка ''То метель бушует злобно...'' Продолжаем литературную тему: слева - дом, в котором родился Людвиг Гизеке. В 1792 году он сочинил стихотворение, по воле случая ставшее швейцарской народной "Песней о Березине". В 1812 году, в канун знаменитого сражения у этой реки, ее пели служившие Наполеону швейцарские наемники. Слова оказались символичными, песня вошла в историю, напоминая о тысяче швейцарцев, для которых стала последней.

Кведлинбург - заповедник фахверка Уникальная находка В 90-х годах прошлого века во время реставрационных работ в доме Гизеке под несколькими слоями краски была обнаружена роспись позднего барочного периода. Ее удалось полностью восстановить. Она датируется 1730/40 годами, то есть фасад украсили где-то через полвека после строительства. Специальная техника создает эффект игры света и тени.

Кведлинбург - заповедник фахверка Дом со складом Один из ярких примеров предшествовавшей барокко ренессансной эпохи находится недалеко от ратуши на Breite Straße. Здание построено в середине XVI века. Верхние этажи, как это характерно для таких фахверковых домов, нависают над нижними. Типичными для этого периода являются оконные проемы в скате крыши - ренессансные люкарны. Над ними крепили лебедки, чтобы поднимать товары в складские помещения.

Кведлинбург - заповедник фахверка Реставрация продолжается Из фахверковых памятников Кведлинбурга, ожидающих полной реставрации, следует отметить Господское свободное подворье второй половины XVI века (Adliger Freihof, Wordgasse 4), примыкающее к городской стене и одной из сторожевых башен. Первое упоминание о подворье, многократно менявшем владельцев, датировано 1316 годом. С XV века принадлежало аббатству и использовалось в хозяйственных целях.

Кведлинбург - заповедник фахверка Мясное и господское Нижние этажи сложены из камня, верхние - фахверковые. Попасть во внутренний двор с улицы можно через широкие деревянные ворота или один из двух ренессансных порталов. В центре находится внушительных размеров голубятня, сейчас, однако, пустующая. В прохладных сводчатых подвалах располагался мясной склад, из-за чего подворье также называли Мясным - Fleischhof… Оно было самым большим в Кведлинбурге.

Кведлинбург - заповедник фахверка Объять необъятное Из 1300 фахверковых домов Кведлинбурга нам удалось показать здесь только около тридцати… Возраст большинства из них - несколько столетий, дождутся они и вас. Мы же напоследок подкрепимся в одном из кафе, владелец которого предлагает не только жареные колбаски с видом на фахверковые улочки, но и свой взгляд на герб бывшей ГДР… Автор: Максим Нелюбин



История Кведлинбурга