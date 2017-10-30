 Фахверковый Шмалькальден (фото) | Кадр дня | DW | 19.05.2019

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Кадр за кадром

Фахверковый Шмалькальден (фото)

Эта фотография была сделана на днях в тюрингском Шмалькальдене. Какую роль этот небольшой город сыграл в истории Германии?

Шмалькальден

Шмалькальден • Название этого небольшого тюрингского города хорошо знакомо тем, кто интересуется немецкой историей. Во времена Реформации в конце 1530 года он стал местом создания так называемой Шмалькальденской лиги, объединившей немецких протестантских князей и протестантские имперские города. Через полтора с лишним десятилетия члены этой лиги вступили в двухлетнюю Шмалькальденскую войну против императора Священной Римской империи Карла V. Она стала одним из первых крупных вооруженных конфликтов между протестантами и католиками. Главным итогом стало заключение Аугсбургского религиозного мира, действовавшего почти до начала Тридцатилетней войны в 1618 году.

Смотрите также:
Немецкий фахверковый путь

  • Лимбург (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Эта фотография сделана в Лимбурге. Живописные здания, построенные фахверковым способом, можно увидеть в разных странах Европы и даже в Японии, но для многих фахверк - это Германия, а Германия - это фахверк. Впрочем, корни фахверка уходят еще в античные времена - на территорию Римской империи, а то и еще дальше и глубже - до Сирии.

  • Бад-Зоден-Аллендорф (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Такие симпатичные окошки ожидают туристов на курорте Бад-Зоден-Аллендорф. Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.

  • Штаде (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Оба города, которые мы увидели на первых двух фотографиях, расположены в земле Гессен. Она лидирует в Германии по количеству фахверковых зданий - около 400 тысяч. Всего по стране их более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны. Эти домики находятся в Нижней Саксонии - в городе Штаде.

  • Дудерштадт (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились такие Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.

  • Альсфельд (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки. По такой улочке можно прогуляться в гессенском Альсфельде.

  • Дисдорф (Саксония-Анхальт)

    Немецкий фахверковый путь

    Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.

  • Ротенбург-ан-дер-Фульда (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Для любителей этих достопримечательностей по Германии даже проложен особый туристический маршрут - Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstrasse), на котором расположены все места, которые мы увидели или еще покажем в этой фотогалерее. Сейчас на очереди - Ротенбург-ан-дер-Фульда в Гессене.

  • Бад-Урах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Этот туристический путь был создан в 1990 году Объединением немецких фахверковых городов. Он проходит через всю страну от северогерманского города Штаде на Эльбе до Мерсбурга на Боденском озере в Баден-Вюртемберге. Так выглядит Рыночная площадь в баден-вюртембергском Бад-Урахе.

  • Шлиц (Гессен)
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    Немецкий фахверковый путь

    Гессенский город Шлиц также находится на этом пути, общая протяженность которого составляет около 3500 километров. Он состоит из семи региональных маршрутов, образующих своего рода сеть из доброй сотни старых немецких городов, в которых сохранилось особенно много памятников фахверковой архитектуры. Карту можно посмотреть на сайте www.deutsche-fachwerkstrasse.de.

  • Фрицлар (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    На сайте Немецкого фахверкового пути можно также бесплатно заказать или скачать в формате PDF много разных информационных брошюр и карт на немецком или английском, а также получить другую информацию, например, о музеях, велосипедных турах и разных мероприятиях. На фотографии - Фрицлар в Гессене.

  • Марбах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Нельзя объять необъятное, поэтому путь проходит по территории не всех шестнадцати федеральных земель Германии, а только по семи - Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Саксонии, Гессену, Тюрингии, Баварии и Баден-Вюртембергу. При этом не обязательно ехать по маршрутам, можно просто заглянуть в отмеченные на них города, если интересуетесь фахверком и окажетесь где-то рядом - например, в Марбург.

  • Люхов (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Хотите, чтобы мы более подробно рассказали о каком-то из немецких фахверковых городов? Пишите по адресу: feedback.russian@dw.com или оставляйте комментарии в наших группах в социальных сетях.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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