Фахверковый Шмалькальден (фото)

Эта фотография была сделана на днях в тюрингском Шмалькальдене. Какую роль этот небольшой город сыграл в истории Германии?
Шмалькальден • Название этого небольшого тюрингского города хорошо знакомо тем, кто интересуется немецкой историей. Во времена Реформации в конце 1530 года он стал местом создания так называемой Шмалькальденской лиги, объединившей немецких протестантских князей и протестантские имперские города. Через полтора с лишним десятилетия члены этой лиги вступили в двухлетнюю Шмалькальденскую войну против императора Священной Римской империи Карла V. Она стала одним из первых крупных вооруженных конфликтов между протестантами и католиками. Главным итогом стало заключение Аугсбургского религиозного мира, действовавшего почти до начала Тридцатилетней войны в 1618 году.
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