Фахверковое Рождество, или Рождественский фахверк (фото)

Две типично немецкие традиции, архитектурная и праздничная, в одном месте - фахверк и рождественский календарь под одной крышей в уютном городишке на Мозеле.
09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.
Декабрьские кадры из Германии
Смотрите также:
Фахверковый туристический маршрут по Германии
За четыре недели до праздника в Германии вновь открылись рождественские базары, всего по стране - более двух с половиной тысяч. Представляем некоторые из них.
В Германии работает девять рождественских почтамтов и отделений. На письма отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, а также Кристкинд, Святой Николай и помощники.
Традиционная немецкая кухня к празднику. Кулинарное рождественское досье DW.
Что нельзя пропустить и нужно обязательно сделать во время похода на рождественские рынки в Германии?
Современные рождественские календари мало чем напоминают своих предшественников 17-го века. Но они по-прежнему каждый год дарят радость и приносят в дом атмосферу праздника.