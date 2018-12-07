 Фахверковое Рождество, или Рождественский фахверк (фото) | Кадр дня | DW | 09.12.2018

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Кадр за кадром

Фахверковое Рождество, или Рождественский фахверк (фото)

Две типично немецкие традиции, архитектурная и праздничная, в одном месте - фахверк и рождественский календарь под одной крышей в уютном городишке на Мозеле.

Бернкастель-Кус

09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

Декабрьские кадры из Германии

  • Экспонат выставки в Штутгарте
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    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


Смотрите также:
Фахверковый туристический маршрут по Германии

  • Лимбург (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Эта фотография сделана в Лимбурге. Живописные здания, построенные фахверковым способом, можно увидеть в разных странах Европы и даже в Японии, но для многих фахверк - это Германия, а Германия - это фахверк. Впрочем, корни фахверка уходят еще в античные времена - на территорию Римской империи, а то и еще дальше и глубже - до Сирии.

  • Бад-Зоден-Аллендорф (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Такие симпатичные окошки ожидают туристов на курорте Бад-Зоден-Аллендорф. Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.

  • Штаде (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Оба города, которые мы увидели на первых двух фотографиях, расположены в земле Гессен. Она лидирует в Германии по количеству фахверковых зданий - около 400 тысяч. Всего по стране их более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны. Эти домики находятся в Нижней Саксонии - в городе Штаде.

  • Дудерштадт (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились такие Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.

  • Альсфельд (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки. По такой улочке можно прогуляться в гессенском Альсфельде.

  • Дисдорф (Саксония-Анхальт)

    Немецкий фахверковый путь

    Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.

  • Ротенбург-ан-дер-Фульда (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Для любителей этих достопримечательностей по Германии даже проложен особый туристический маршрут - Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstrasse), на котором расположены все места, которые мы увидели или еще покажем в этой фотогалерее. Сейчас на очереди - Ротенбург-ан-дер-Фульда в Гессене.

  • Бад-Урах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Этот туристический путь был создан в 1990 году Объединением немецких фахверковых городов. Он проходит через всю страну от северогерманского города Штаде на Эльбе до Мерсбурга на Боденском озере в Баден-Вюртемберге. Так выглядит Рыночная площадь в баден-вюртембергском Бад-Урахе.

  • Шлиц (Гессен)
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    Немецкий фахверковый путь

    Гессенский город Шлиц также находится на этом пути, общая протяженность которого составляет около 3500 километров. Он состоит из семи региональных маршрутов, образующих своего рода сеть из доброй сотни старых немецких городов, в которых сохранилось особенно много памятников фахверковой архитектуры. Карту можно посмотреть на сайте www.deutsche-fachwerkstrasse.de.

  • Фрицлар (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    На сайте Немецкого фахверкового пути можно также бесплатно заказать или скачать в формате PDF много разных информационных брошюр и карт на немецком или английском, а также получить другую информацию, например, о музеях, велосипедных турах и разных мероприятиях. На фотографии - Фрицлар в Гессене.

  • Марбах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Нельзя объять необъятное, поэтому путь проходит по территории не всех шестнадцати федеральных земель Германии, а только по семи - Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Саксонии, Гессену, Тюрингии, Баварии и Баден-Вюртембергу. При этом не обязательно ехать по маршрутам, можно просто заглянуть в отмеченные на них города, если интересуетесь фахверком и окажетесь где-то рядом - например, в Марбург.

  • Люхов (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Хотите, чтобы мы более подробно рассказали о каком-то из немецких фахверковых городов? Пишите по адресу: feedback.russian@dw.com или оставляйте комментарии в наших группах в социальных сетях.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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