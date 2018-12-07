 ФАС проверит поставщика продуктов для Росгвардии | Новости из Германии о России | DW | 10.12.2018

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Россия

ФАС проверит поставщика продуктов для Росгвардии

В поле зрения ФАС и прокуратуры находится мясокомбинат "Дружба народов", завышавший цену на продукцию. Первоначально нарушения заметила ФСБ, однако скандал разразился лишь после расследования Алексея Навального.

Бойцы Росгвардии

Бойцы Росгвардии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении законодательства при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов", который, по результатам расследования, проведенного известным оппозиционером Алексеем Навальным, может быть связан с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает агентство РБК со ссылкой на информированные источники. Ранее проверку в отношении "Дружбы народов" начала Главная военная прокуратура.

Как сообщает издание, ФАС завела дело в ноябре после обращения, поступившего от ФСБ, обнаружившего нарушения еще в мае. В распоряжении РБК находится копия письма начальника отдела управления ФСБ по Росгвардии полковника В.А. Вертея, котором говорится, что "Дружба народов" и ее подрядчики "незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника".

Контекст

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о том, кто мог быть заказчиком. (12.09.2018)

Стадия отрицания Навального заканчивается: его уже начали называть по имени и признали, если не за равного, то за достойного ответа. Или хотя бы "ответки", замечает Александр Плющев. (11.09.2018)

Речь, в частности, шла о завышении цен при поставках сарделек и сосисок. Общий объем контрактов, заключенных с поставщиком, составляет 8 млрд рублей. Какая часть из этой суммы была необоснованно завышена, РБК не уточняет.

Расследование Навального

Публичный скандал вокруг махинаций при закупке продуктов для Росгвардии разразился, однако, лишь в августе после публикации результатов расследования, проведенного Фондом борьбы с коррупцией известного оппозиционера Алексея Навального. В материалах этого расследования, в частности, утверждается, что после принятия постановления правительства об определении единственного поставщика, стоимость продуктов, приобретаемых для Росгвардии, увеличилась в два - три раза.

В Росгвардии отвергли обвинения, назвав данные, приведенные Навальным, фальсификацией. 11 сентября глава Росгвардии Золотов выступил с видеообращением, обвинив Навального в клевете, и вызвал его на поединок. В ответ Навальный предложил провести дебаты в эфире любого федерального телеканала. Золотов от участия в публичной дискуссии отказался.

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    Автор: Марина Барановская


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Зачем Золотов вызвал Навального на дуэль и при чем тут Путин - DW Новости (12.09.2018)

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Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

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Зачем Золотов вызвал Навального на дуэль и при чем тут Путин - DW Новости (12.09.2018)  

Генералу Золотову пришлось подождать: Навальному помешали ответить на вызов на дуэль  

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