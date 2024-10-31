You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Выборы в США - 2024
Ситуация в Беларуси
Фариза Болатбек
Пропустить раздел Фариза Болатбек: другие публикации
Фариза Болатбек: другие публикации
Нефть из Казахстана в ФРГ: ждать ли увеличения поставок?
Нефть из Казахстана в ФРГ: ждать ли увеличения поставок?
Казахстан заинтересован в увеличении экспорта нефти в Европу, но этому может помешать Кремль или атаки ВСУ.
Экономика и бизнес
31.10.2024
31 октября 2024 г.
На главную страницу