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Фариза Болатбек

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Фариза Болатбек: другие публикации

Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак, Казахстан,

Нефть из Казахстана в ФРГ: ждать ли увеличения поставок?

Нефть из Казахстана в ФРГ: ждать ли увеличения поставок?

Казахстан заинтересован в увеличении экспорта нефти в Европу, но этому может помешать Кремль или атаки ВСУ.
Экономика и бизнес31 октября 2024 г.
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