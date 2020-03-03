Фантастические женщины во Франкфурте-на-Майне

В музее Schirn во Франкфурте-на-Майне проходит выставка, посвященная сюрреалистам. Точнее, сюрреалисткам, то есть исключительно женщинам, так или иначе примыкавшим к кругу известных художников и писателей, творивших в духе сюрреалистических идей. Экспозиция называется "Фантастические женщины. Сюрреальные миры от Мерет Оппенгейм до Фриды Кало" ("Fantastische Frauen. Surreale Welten von Merret Oppenheim bis Frida Kahlo").

Любовницы, музы, модели

Тематика выставки необычна. Ведь в движение сюрреалистов, основанное в Париже в 1924 писателем Андре Бретоном, входили в основном мужчины: писатели Луи Арагон и Поль Элюар, художники Сальвадор Дали, Рене Магритт и Макс Эрнст, фотограф Ман Рэй, а также режиссеры Луис Бунюэль и Жан Кокто. Женщины же были центральной темой сюрреалистических фантазий, в которых они выступали в образе богини, дьяволицы, куклы, женщины-ребенка, фетиша… Женщины реальные были любовницами, музами и моделями сюрреалистов-мужчин. Но не только ими, как показывает выставка во Франкфурте. По мере того как сюрреалистические идеи распространялись по миру, к движению примыкали и женщины-художницы, фотографы, актрисы. Они участвовали в выставках и публикациях сюрреалистов гораздо более широко, чем было принято считать до сих пор.

Леонор Фини, "Земное божество, охраняющее сон юноши", 1946-й год

Движение сюрреалистов возникло после Первой мировой войны. Сюрреалисты искали основополагающего духовного обновления и альтернативных форм жизни. При этом движение основывалось на теориях бессознательного Зигмунда Фрейда и на его интерпретациях сна. Сюрреалисты практиковали "автоматическое письмо", при котором тексты должны были создаваться без контроля сознания, и прославляли в своем творчестве случайность как проявление бессознательного, а также сексуальную анархию в традициях Маркиза де Сада и проводили художественные эксперименты в самых разнообразных формах.

Ироничный взгляд и разносторонние интересы

В чем же особенный вклад женщин в сюрреализм? Освободившись от роли музы и модели, женщины вскоре перестали быть объектами и стали субъектами этого направления в искусстве. Им удалось выработать особую женскую перспективу, в фокусе которой они сами и находились. Нередко обращение к женским образам сопровождалось иронией и самоиронией. Например, французская художница Леонор Фини рисовала обнаженных спящих мужчин, над которыми возвышались одетые женщины. То есть она меняла местами роли мужчины и женщины и восставала таким образом против укоренившихся клише.

Но деятельность женщин-сюрреалисток отнюдь не ограничивалась поисками собственной идентичности. Они интересовались, в частности, политикой. Французская художница Дора Маар, например, подписала манифесты против фашизма и большевизма, английская художница и писательница Леонора Каррингтон выступала против разрушения природы и в защиту коренных народов. Сюрреалистки интересовались также внеевропейской мифологией, мистикой и оккультизмом, как, например, французская писательница и художница Валентина Пенроуз, которая увлекалась индуизмом, несколько раз была в Индии и изучала санскрит.

Киноавангардистка Майя Дерен

Важным художественным средством для сюрреалистов было кино. Среди женщин-сюрреалисток можно выделить Майю Дерен, которая была одной из ведущих фигур американского киноавангарда после Второй мировой войны. Настоящее имя Майи Дерен - Элеонора Соломоновна Деренковская. Родилась она в Киеве в 1917-м году, а в 1922-м ее семья переехала в США.

Майя Дерен в фильме "Полуденные сети", 1943-й год

Майя Дерен изучала в Нью-Йорке журналистику и литературу. Одновременно с учебой у нее проявился интерес к киноискусству и танцу. В 1942 году она познакомилась с режиссером-авангардистом Александром Хаммидом, который научил ее основам киноискусства. С ним она сняла короткометражный немой фильм "Полуденные сети", в котором облекаются в образы подсознание человека и его внутренние мир. Этот фильм считается важной вехой в истории артхаусного кино в США.

В конце 1940-х Майя Дерн отправилась на Гаити, где отсняла материал для фильма о ритуалах вуду, который, правда, не был закончен. Майя Дерн получила первую в истории стипендию фонда Гуггенхайма, присужденную за творческую работу в кино. Совместно с другими режиссерами она основала фонд Creative Film Foundation, который помогал независимым режиссерам.

Всего на выставке "Фантастические женщины" представлены 34 художницы из стран Европы, США и Мексики. Их деятельность демонстрируют 260 работ, среди которых картины, произведения из бумаги, скульптуры, фотографии и фильмы. Экспозиция охватывает период с 1930-х до 1960-х годов, открывая зрителям широкий стилистический и содержательный спектр творчества сюрреалисток.

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