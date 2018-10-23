Фанаты ЦСКА пострадали в Риме из-за аварии эскалатора

Как минимум 10 человек получили травмы различной степени тяжести незадолго до матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором итальянская "Рома" принимает московский ЦСКА. В Twitter-канале фанатов московского клуба во вторник, 23 октября, появилось видео аварии эскалатора на одной из центральных станций метрополитена Рима.
По данным итальянского телеканала Rai, пострадали пятеро российских болельщиков. При этом некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, один человек - потерял ногу. Правда, непонятно идет ли речь о российском фанате. В комментариях к сообщению болельщиков в Twitter говорится о восьми пострадавших россиянах.
Итальянское издание La Repubblica сообщает о 20 пострадавших, пять из которых получили тяжелые травмы. При этом, по данным издания, инцидент произошел по вине российских болельщиков, которые прыгали на перегруженном в час пик эскалаторе.
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Автор: Инга Ваннер