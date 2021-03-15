 Фактор риска при ковиде: важнее социальный статус, а не происхождение | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.03.2021

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Германия

Фактор риска при ковиде: важнее социальный статус, а не происхождение

Тяжелее ли мигранты в Германии болеют ковидом? Достоверных данных об этом нет. Однако очевидно, что бедные люди подвергаются большему риску.

Бездомные и нуждающиеся в очереди при раздаче продуктов

Бедность - повышенный фактор риска заражения коронавирусом и развития тяжелых симптомов.

Пугающие цифры опубликовала недавно газета Bild, крупнейший таблоид Германии: среди заразившихся коронавирусом людей, которые лечились в немецких отделениях интенсивной терапии, было очень много выходцев из семей мигрантов.

Издание ссылалось на беседы главы Института имени Роберта Коха Лотара Вилера (Lothar Wieler) с главврачами нескольких крупных больниц, по словам которых, доля пациентов с иностранными корнями в реанимации достигает 90 процентов.

Политики хотели скрыть цифры?

Между строк в статье угадывался вопрос: не хотят ли политики и ученые воздержаться от разглашения этих данных, чтобы не быть обвиненными в ксенофобии?

Президент Института имени Роберта Коха Лотар Вилер

Президент Института имени Роберта Коха Лотар Вилер

По всей видимости, в публикации Bild названы ошибочные цифры: через несколько дней на общефедеральной пресс-конференции в Берлине Вилер смягчил, а по сути опроверг главный тезис доклада: по его словам, заявления отдельных врачей были неоправданно экстраполированы на всю страну. Но беседу с врачами он подтвердил: "Это был личный разговор, неформальный обмен мнениями, в ходе которого мы обсуждали разные вещи, но никаких окончательных выводов сделано не было. У Института имени Роберта Коха нет таких данных, и в соответствии с пунктом 11 Закона о защите от инфекционных заболеваний эти данные не собираются".

Пандемия - колоссальная проблема для мигрантов

Примерно у 13 процентов населения Германии нет немецкого паспорта. Пандемия представляет собой чрезвычайно серьезную проблему, в первую очередь для той небольшой части этой группы, которая плохо знает немецкий язык, особенно для многочисленных беженцев, прибывших в страну после 2015 года.

Они часто живут в стесненных условиях, получают мало информации, например, о мерах по ограничению поездок, о правилах, введенных внутри страны.

Больной COVID-19 в палате интенсивной терапии в Ахене

Немецкий таблоид Bild сообщил, что до 90 процентов тяжелобольных ковидом - из семей мигрантов

Поэтому было бы неудивительно, если бы доля людей с миграционными корнями среди инфицированных и заболевших оказалась выше, чем в остальном обществе. Но надежных данных по всей стране не существует. Клиники и ведомства здравоохранения сообщают Институту имени Роберта Коха только число случаев заражения или заболевания, без каких-либо персональных сведений. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Себастьян Гюльде (Sebastian Guelde) указывает: "Мы постоянно обращали внимание на то, что языковые барьеры и различный доступ к медицинской информации, конечно же, очень важные факторы и для состояния здоровья людей. Также, разумеется, определенную роль играют социально-экономические факторы, такие как трудовая деятельность, условия жизни в целом".

Социальный статус, условия жилья и труда - важнее всего

Вообще-то, и берлинская газета Tagesspiegel сообщала, ссылаясь на информацию из столичных клиник, что бросается в глаза, насколько много в них лечится мужчин из многодетных семей из арабского региона или выходцев из Турции. По сведениям издания, у медперсонала часто возникали конфликты с их родственниками, которые не хотели мириться с запретом на посещение пациентов, введенным ради борьбы с коронавирусом.

Однако медики склоняются к тому, что и заражаемость, и знания о пандемии гораздо больше зависят от социального статуса, и в меньшей степени - от происхождения. Попросту говоря, чаще болеют те, кто беден, кто живет или работает в плохих условиях.

У бедных людей болезнь протекает тяжелее

Специалист в области социологии медицины Нико Драгано (Nico Dragano) из университетской клиники в Дюссельдорфе подчеркивает, что необходимо делать различие между опасностью заразиться и опасностью тяжелого протекания болезни. "Если вы ранее уже перенесли определенные заболевания, то повышается риск того, что в случае инфицирования вы будете болеть тяжелее, - говорит он в интервью DW. - Это, например, болезни сердца, гипертония, избыточный вес, диабет. Все эти болезни чаще поражают людей, живущих в бедности".

Об этой взаимосвязи, которая касается не только Германии, уже в прошлом году заявляла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В исследовании этой организации также отмечается, что в среднем по всем 37 странам ОЭСР 24 процента врачей и 16 процентов медсестер составляют мигранты, то есть они находятся в первых рядах в борьбе с коронавирусом.

Даже в разгар антиэпидемиологических мер, когда были перекрыты границ, власти разных стран, в том числе и правительство ФРГ, делали исключения, например, для въезда иностранцев для помощи при уборке урожая, указывается в докладе ОЭСР.

Министерство здравоохранения ФРГ информирует на многих языках

Но языковую проблему никто не отменял. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Себастьян Гельде подчеркивает, что его ведомство осознает это: "Информационный материал, например, о кампании по вакцинации, переведен на десять иностранных языков. А горячая линия по телефонному номеру 116 117 будет с середины марта доступна еще на четырех языках: английском, турецком, арабском и русском".

Однако пока остается неясным, как эта информация достигнет именно тех групп населения, которые в ней больше всего нуждаются.

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    Автор: Максим Нелюбин


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