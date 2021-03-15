Фактор риска при ковиде: важнее социальный статус, а не происхождение
Тяжелее ли мигранты в Германии болеют ковидом? Достоверных данных об этом нет. Однако очевидно, что бедные люди подвергаются большему риску.
Бедность - повышенный фактор риска заражения коронавирусом и развития тяжелых симптомов.
Пугающие цифры опубликовала недавно газета Bild, крупнейший таблоид Германии: среди заразившихся коронавирусом людей, которые лечились в немецких отделениях интенсивной терапии, было очень много выходцев из семей мигрантов.
Издание ссылалось на беседы главы Института имени Роберта Коха Лотара Вилера (Lothar Wieler) с главврачами нескольких крупных больниц, по словам которых, доля пациентов с иностранными корнями в реанимации достигает 90 процентов.
Политики хотели скрыть цифры?
Между строк в статье угадывался вопрос: не хотят ли политики и ученые воздержаться от разглашения этих данных, чтобы не быть обвиненными в ксенофобии?
Президент Института имени Роберта Коха Лотар Вилер
По всей видимости, в публикации Bild названы ошибочные цифры: через несколько дней на общефедеральной пресс-конференции в Берлине Вилер смягчил, а по сути опроверг главный тезис доклада: по его словам, заявления отдельных врачей были неоправданно экстраполированы на всю страну. Но беседу с врачами он подтвердил: "Это был личный разговор, неформальный обмен мнениями, в ходе которого мы обсуждали разные вещи, но никаких окончательных выводов сделано не было. У Института имени Роберта Коха нет таких данных, и в соответствии с пунктом 11 Закона о защите от инфекционных заболеваний эти данные не собираются".
Пандемия - колоссальная проблема для мигрантов
Примерно у 13 процентов населения Германии нет немецкого паспорта. Пандемия представляет собой чрезвычайно серьезную проблему, в первую очередь для той небольшой части этой группы, которая плохо знает немецкий язык, особенно для многочисленных беженцев, прибывших в страну после 2015 года.
Они часто живут в стесненных условиях, получают мало информации, например, о мерах по ограничению поездок, о правилах, введенных внутри страны.
Немецкий таблоид Bild сообщил, что до 90 процентов тяжелобольных ковидом - из семей мигрантов
Поэтому было бы неудивительно, если бы доля людей с миграционными корнями среди инфицированных и заболевших оказалась выше, чем в остальном обществе. Но надежных данных по всей стране не существует. Клиники и ведомства здравоохранения сообщают Институту имени Роберта Коха только число случаев заражения или заболевания, без каких-либо персональных сведений. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Себастьян Гюльде (Sebastian Guelde) указывает: "Мы постоянно обращали внимание на то, что языковые барьеры и различный доступ к медицинской информации, конечно же, очень важные факторы и для состояния здоровья людей. Также, разумеется, определенную роль играют социально-экономические факторы, такие как трудовая деятельность, условия жизни в целом".
Социальный статус, условия жилья и труда - важнее всего
Вообще-то, и берлинская газета Tagesspiegel сообщала, ссылаясь на информацию из столичных клиник, что бросается в глаза, насколько много в них лечится мужчин из многодетных семей из арабского региона или выходцев из Турции. По сведениям издания, у медперсонала часто возникали конфликты с их родственниками, которые не хотели мириться с запретом на посещение пациентов, введенным ради борьбы с коронавирусом.
Однако медики склоняются к тому, что и заражаемость, и знания о пандемии гораздо больше зависят от социального статуса, и в меньшей степени - от происхождения. Попросту говоря, чаще болеют те, кто беден, кто живет или работает в плохих условиях.
У бедных людей болезнь протекает тяжелее
Специалист в области социологии медицины Нико Драгано (Nico Dragano) из университетской клиники в Дюссельдорфе подчеркивает, что необходимо делать различие между опасностью заразиться и опасностью тяжелого протекания болезни. "Если вы ранее уже перенесли определенные заболевания, то повышается риск того, что в случае инфицирования вы будете болеть тяжелее, - говорит он в интервью DW. - Это, например, болезни сердца, гипертония, избыточный вес, диабет. Все эти болезни чаще поражают людей, живущих в бедности".
Об этой взаимосвязи, которая касается не только Германии, уже в прошлом году заявляла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В исследовании этой организации также отмечается, что в среднем по всем 37 странам ОЭСР 24 процента врачей и 16 процентов медсестер составляют мигранты, то есть они находятся в первых рядах в борьбе с коронавирусом.
Даже в разгар антиэпидемиологических мер, когда были перекрыты границ, власти разных стран, в том числе и правительство ФРГ, делали исключения, например, для въезда иностранцев для помощи при уборке урожая, указывается в докладе ОЭСР.
Министерство здравоохранения ФРГ информирует на многих языках
Но языковую проблему никто не отменял. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Себастьян Гельде подчеркивает, что его ведомство осознает это: "Информационный материал, например, о кампании по вакцинации, переведен на десять иностранных языков. А горячая линия по телефонному номеру 116 117 будет с середины марта доступна еще на четырех языках: английском, турецком, арабском и русском".
Однако пока остается неясным, как эта информация достигнет именно тех групп населения, которые в ней больше всего нуждаются.
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
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Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
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