Фактор коронавируса: SARS-CoV-2 спутал планы Путина

Владимир Путин перенес голосование по внесению поправок в Конституцию России из-за SARS-CoV-2. Коронавирус смешал карты многим, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
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