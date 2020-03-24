Фактор коронавируса: SARS-CoV-2 спутал планы Путина

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

Домашние животные

Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.