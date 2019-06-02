Всемирное наследие: Фабрика "Фагус" - воплощение идей Вальтера Гропиуса

5 июля исполняется 50 лет со дня смерти архитектора Вальтера Гропиуса - основателя легендарного Баухауса. Свой первый проект он осуществил в нижнесаксонском Альфельде.
Фабрика обувных колодок "Фагус" (Fagus-Werk) в Альфельде была построена в 1911 году по проекту архитектора Вальтера Гропиуса (Walter Gropius, 1883-1969) и стала первым зданием современной индустриальной архитектуры - элегантным и воздушным, с полностью застекленными фасадами и мастерскими, залитыми дневным светом.
При работе над проектом по заказу промышленника Карла Беншайдта (Carl Benscheidt) особое внимание уделялось безопасности, охране труда и здоровья трудящихся. Такая забота о сотрудниках принесла предпринимателю реальную выгоду, не в последнюю очередь благодаря снижению количества несчастных случаев. В 2011 году фабрика "Фагус" была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Восемь вопросов…
Карл Шюнеман (Karl Schünemann) - мастер по производству обувных колодок. На фабрике "Фагус" работает почти полвека. До 2009 года - на производстве, а затем стал уполномоченным по вопросам Всемирного наследия. В частности, отвечал за выставку, посвященную Вальтеру Гропиусу и его проекту, по которому была возведена фабрика.
DW: Чего нельзя пропустить при первом знакомстве с фабрикой "Фагус"?
Карл Шюнеман: Лично меня больше всего впечатляют идеи Вальтера Гропиуса, воплощенные здесь более ста лет назад. Здание до сих пор используется в производственных целях, а выставка о фабрике "Фагус" и архитекторе находится посреди цеха, в котором выпускается продукция. Наш объект Всемирного наследия - функционирующий и полный жизни.
- Что вам нравится здесь больше всего?
- Фасады из стекла и стали до сих пор кажутся мне чем-то неповторимым. Залитые дневным светом помещения и сейчас производят на меня удивительное впечатление, как и 50 с лишним лет назад, когда я пришел сюда учеником. Годы идут, но мое восхищение этой архитектурой не ослабевает.
- Ваш секрет для посвященных?
- Обязательно остановитесь перед фасадом главного здания - он застеклен до самой земли. Загляните через него внутрь, чтобы увидеть моделирование и ручное производство обувных колодок. За более чем сто лет эта картина почти не изменилась.
- Что вам больше всего запомнилось во время первой поездки в эти места?
- Трезвость, простота и функциональность архитектурного замысла.
- С чего начать знакомство?
- Первым делом стоит пройтись по фабричной территории, чтобы получить общее впечатление от всего комплекса. Это займет минут десять, но каждая из них того стоит.
- Что еще стоит здесь увидеть?
- Если позволит время, можете отправиться в окрестности Альфельда - в мой родной район Ляйнебергланд (Leinebergland) с его живописными горными ландшафтами.
- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?
- Осенью и зимой в Альфельде и вокруг него ни одно меню не обходится без вкусных и сытных блюд из листовой капусты (Grünkohl) и традиционной колбасы с мозгами Гропиус(Bregenwurst).
- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?
- Старый город в Кракове, включенный в список Всемирного наследия в 1978 году.
ВИДЕО: Фабрика ''Фагус'' за 60 секунд
Смотрите также:
Легендарному Баухаусу - 100 лет
Всемирное наследие в Германии
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp
2 июня отмечается День всемирного наследия. По этому случаю предлагаем вашему вниманию путеводитель DW по памятникам ЮНЕСКО в Германии. (02.06.2019)
Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования? (27.05.2019)
В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО. В 2019 году здесь широко отмечают 100-летний юбилей Баухауса. (12.04.2019)
Масштабы влияния Баухауса на архитектуру и дизайн XX и XXI веков огромны. Плодами творчества преподавателей и выпускников этой школы мы пользуемся до сих пор. (28.12.2018)
В московском Музее современного искусства "Гараж" 12 сентября открывается выставка, посвященная деятельности преподавателей и учеников Баухауса в Москве. (11.09.2018)
В Музее современного искусства "Гараж" отмечают 100-летие Баухауса выставкой "Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты". Ее посвятили работе архитекторов, приехавших из Германии в СССР. (13.09.2018)
"Мой любимый цвет - разноцвет" - сказал когда-то Вальтер Гропиус, основавший эту Высшую школу строительства и художественного конструирования. (21.04.2017)
Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухаус и принята конституция первой немецкой республики. (23.07.2018)
100 лет назад в Веймаре была основана Высшая школа строительства и художественного конструирования. Предметы быта, созданные мастерами Баухауса, можно купить и сегодня. Где и за сколько? (12.04.2019)