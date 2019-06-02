Всемирное наследие: Фабрика "Фагус" - воплощение идей Вальтера Гропиуса

Фабрика обувных колодок "Фагус" (Fagus-Werk) в Альфельде была построена в 1911 году по проекту архитектора Вальтера Гропиуса (Walter Gropius, 1883-1969) и стала первым зданием современной индустриальной архитектуры - элегантным и воздушным, с полностью застекленными фасадами и мастерскими, залитыми дневным светом.

При работе над проектом по заказу промышленника Карла Беншайдта (Carl Benscheidt) особое внимание уделялось безопасности, охране труда и здоровья трудящихся. Такая забота о сотрудниках принесла предпринимателю реальную выгоду, не в последнюю очередь благодаря снижению количества несчастных случаев. В 2011 году фабрика "Фагус" была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вальтер Гропиус, 1960 год

Восемь вопросов…

Карл Шюнеман (Karl Schünemann) - мастер по производству обувных колодок. На фабрике "Фагус" работает почти полвека. До 2009 года - на производстве, а затем стал уполномоченным по вопросам Всемирного наследия. В частности, отвечал за выставку, посвященную Вальтеру Гропиусу и его проекту, по которому была возведена фабрика.

DW: Чего нельзя пропустить при первом знакомстве с фабрикой "Фагус"?

Карл Шюнеман: Лично меня больше всего впечатляют идеи Вальтера Гропиуса, воплощенные здесь более ста лет назад. Здание до сих пор используется в производственных целях, а выставка о фабрике "Фагус" и архитекторе находится посреди цеха, в котором выпускается продукция. Наш объект Всемирного наследия - функционирующий и полный жизни.

Фабрика "Фагус" на старой фотографии

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Фасады из стекла и стали до сих пор кажутся мне чем-то неповторимым. Залитые дневным светом помещения и сейчас производят на меня удивительное впечатление, как и 50 с лишним лет назад, когда я пришел сюда учеником. Годы идут, но мое восхищение этой архитектурой не ослабевает.

- Ваш секрет для посвященных?

- Обязательно остановитесь перед фасадом главного здания - он застеклен до самой земли. Загляните через него внутрь, чтобы увидеть моделирование и ручное производство обувных колодок. За более чем сто лет эта картина почти не изменилась.

- Что вам больше всего запомнилось во время первой поездки в эти места?

- Трезвость, простота и функциональность архитектурного замысла.

- С чего начать знакомство?

- Первым делом стоит пройтись по фабричной территории, чтобы получить общее впечатление от всего комплекса. Это займет минут десять, но каждая из них того стоит.

- Что еще стоит здесь увидеть?

- Если позволит время, можете отправиться в окрестности Альфельда - в мой родной район Ляйнебергланд (Leinebergland) с его живописными горными ландшафтами.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Осенью и зимой в Альфельде и вокруг него ни одно меню не обходится без вкусных и сытных блюд из листовой капусты (Grünkohl) и традиционной колбасы с мозгами Гропиус(Bregenwurst).

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Старый город в Кракове, включенный в список Всемирного наследия в 1978 году.

ВИДЕО: Фабрика ''Фагус'' за 60 секунд

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Всемирное наследие в Германии

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1978 год Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1981 год Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1981 год Вюрцбургская резиденция (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1983 год Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1984 год Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1985 год Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1986 год Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1987 год Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1990 год Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1991 год Монастырь в городе Лорш (Гессен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1992 год Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1993 год Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1993 год Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1994 год Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1994 год Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1995 год Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1998 год Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1999 год Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1999 год Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2000 год Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2000 год Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2001 год Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2002 год Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2002 год Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2004 год Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2004 год Парк Мускау (Саксония)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2005 год Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2006 год Старый город в Регенсбурге (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2007 год Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2008 год Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2009 год Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2011 год Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2011 год Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2012 год Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2013 год Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2014 год Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2015 год Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2016 год Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2017 год Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2018 год Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2018 год Наумбургский собор (Саксония-Анхальт) Автор: Максим Нелюбин



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