 Фавориты конкурса World Press Photo на лучшую фотографию года (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.04.2019

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Культура и стиль жизни

Фавориты конкурса World Press Photo на лучшую фотографию года (фотогалерея)

11 апреля жюри World Press Photo назовет лучшие профессиональные фотографии года. DW представляет некоторых фаворитов.

  • Крис Макграт. Исчезновение Джамаля Хашогги - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Крис Макграт. "Исчезновение Джамаля Хашогги"

    На снимке австралийца Криса Макграта сотрудник консульства Саудовской Аравии в Стамбуле сдерживает фоторепортеров, которые снимают следователей, прибывших сюда в связи с делом журналиста и критика режима Джамаля Хашогги. Он пропал после того, как пришел в консульство. Очевидно, Хашогги был убит агентами саудовских спецслужб, и, возможно, к этому имеет прямое отношение наследный принц.

  • Мохаммед Бадра. Сирия, выхода нет - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Мохаммед Бадра. "Сирия, выхода нет"

    Сирийский фотограф Мохаммед Бадра сделал этот снимок во время ракетного обстрела Восточной Гуты, недалеко от Дамаска. Восточная Гута была одним из последних анклавов повстанцев. В феврале 2018 года началась масштабная операция правительственных войск, включавшая, возможно, и газовую атаку. По данным "Врачей без границ", здесь погибло более 1000 человек и около 4800 были ранены.

  • Форук Алайе. Крича - к свободе - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Форук Алайе. "Крича - к свободе"

    Впервые за почти 40 лет женщины в Иране получили возможность посмотреть футбол на стадионе. Запрет исламских властей был снят ими только по настоятельной просьбе ФИФА, только для международных матчей, только для специально отобранных болельщиц, которых собрали в отдельном секторе. Иранка Форук Алайе сделала этот снимок на матче Кубка азиатских чемпионов с японской командой в Тегеране.

  • Диана Маркосян. Кубиночки - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Диана Маркосян. "Кубиночки"

    Диана Маркосян - американская фотожурналистка с армянскими корнями. Родилась в Москве, ребенком эмигрировала вместе с матерью и братом в США. Снимает свои фоторепортажи и документальные фильмы во многих странах. Известен ее цикл о детях Беслана. На World Press Photo-2019 номинирован ее снимок из Кубы: традиционное празднование 15-летия девочки, знаменующее ее совершеннолетие и готовность к браку.

  • Инго Арндт. Дикие пумы Патагонии - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Инго Арндт. "Дикие пумы Патагонии"

    Немецкий фотограф Инго Арндт снимает диких животных. Над циклом фотографий о пумах в чилийской Патагонии работать было особенно трудно: ареал обитания пум очень обширен - от пустынь и прерий до лесов и заснеженных гор, эти хищники скрытны, избегают любой близости людей. Охотясь, они могут преследовать свою жертву в течение часа или даже дольше.

  • Сара Блезенер. Поманите нас из дома - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Сара Блезенер. "Поманите нас из дома"

    Молодежные военные лагеря в США и России и уроки "патриотического воспитания" в российских школах посетила Сара Блезенер, кстати говоря, изучавшая в университете русский язык. Получился своеобразный сравнительный фотоцикл. На этом снимке: школьницы из города Дмитрова перед конкурсом песни и парадом. Над чем они смеются, осталось неизвестным.

  • Яспер Дуст. Знакомьтесь, Боб - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Яспер Дуст. "Знакомьтесь, Боб"

    Карибский фламинго получил тяжелые порезы, влетев в окно отеля. Его выходили защитники животных. Боб (так его назвали) привык к людям, и стало ясно, что он не выживет, если вернется в дикую природу. На острове Кюрасао Боб стал своеобразным послом Центра реабилитации диких животных. Репортаж о нем сделал голландский фотограф Яспер Дуст, получивший уже множество наград за свои снимки животных.

  • Михаэль Ханке. Никогда не видел его слез - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Михаэль Ханке. "Никогда не видел его слез"

    Зденек Шафранек - капитан паралимпийской сборной Чехии по хоккею с шайбой, участник трех Паралимпийских игр. Он стал инвалидом в результате несчастного случая в 2003 году. Живет со своими детьми в городе Патек. Шафранек - один из героев новой серии чешского фотографа Михаэля Ханке, который специализируется на черно-белых документальных проектах.

  • Соколы и арабский фактор - World Press Photo of the Year

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Брент Стиртон. "Соколы и арабский фактор"

    Соколиная охота особенно популярна в арабских странах. Организация ЮНЕСКО внесла соколиную охоту в список нематериального культурного наследия человечества. Фотограф Брент Стиртон снял репортаж о том, как разводят в Монголии соколов-балобанов, занесенных в "Красную книгу". Его фотографии - больше, чем просто снимки диких птиц.

  • Каталина Мартин-Чико. Колумбия, (пере)рождение - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Каталина Мартин-Чико. "Колумбия, (пере)рождение"

    Эта идиллическая фотография сделана в демобилизационном лагере FARC - левоэкстремистской повстанческой организации Колумбии. Красные герильерос запрещали беременность: мол, это несовместимо с партизанской жизнью. После того, как FARC заключил мирное соглашение с правительством, в рядах бывших террористов начался настоящий бэби-бум. Об этом - репортаж живущей в Париже испанки Каталины Мартин-Чико.

    Автор: Ефим Шуман


  • Крис Макграт. Исчезновение Джамаля Хашогги - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Крис Макграт. "Исчезновение Джамаля Хашогги"

    На снимке австралийца Криса Макграта сотрудник консульства Саудовской Аравии в Стамбуле сдерживает фоторепортеров, которые снимают следователей, прибывших сюда в связи с делом журналиста и критика режима Джамаля Хашогги. Он пропал после того, как пришел в консульство. Очевидно, Хашогги был убит агентами саудовских спецслужб, и, возможно, к этому имеет прямое отношение наследный принц.

  • Мохаммед Бадра. Сирия, выхода нет - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Мохаммед Бадра. "Сирия, выхода нет"

    Сирийский фотограф Мохаммед Бадра сделал этот снимок во время ракетного обстрела Восточной Гуты, недалеко от Дамаска. Восточная Гута была одним из последних анклавов повстанцев. В феврале 2018 года началась масштабная операция правительственных войск, включавшая, возможно, и газовую атаку. По данным "Врачей без границ", здесь погибло более 1000 человек и около 4800 были ранены.

  • Форук Алайе. Крича - к свободе - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Форук Алайе. "Крича - к свободе"

    Впервые за почти 40 лет женщины в Иране получили возможность посмотреть футбол на стадионе. Запрет исламских властей был снят ими только по настоятельной просьбе ФИФА, только для международных матчей, только для специально отобранных болельщиц, которых собрали в отдельном секторе. Иранка Форук Алайе сделала этот снимок на матче Кубка азиатских чемпионов с японской командой в Тегеране.

  • Диана Маркосян. Кубиночки - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Диана Маркосян. "Кубиночки"

    Диана Маркосян - американская фотожурналистка с армянскими корнями. Родилась в Москве, ребенком эмигрировала вместе с матерью и братом в США. Снимает свои фоторепортажи и документальные фильмы во многих странах. Известен ее цикл о детях Беслана. На World Press Photo-2019 номинирован ее снимок из Кубы: традиционное празднование 15-летия девочки, знаменующее ее совершеннолетие и готовность к браку.

  • Инго Арндт. Дикие пумы Патагонии - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Инго Арндт. "Дикие пумы Патагонии"

    Немецкий фотограф Инго Арндт снимает диких животных. Над циклом фотографий о пумах в чилийской Патагонии работать было особенно трудно: ареал обитания пум очень обширен - от пустынь и прерий до лесов и заснеженных гор, эти хищники скрытны, избегают любой близости людей. Охотясь, они могут преследовать свою жертву в течение часа или даже дольше.

  • Сара Блезенер. Поманите нас из дома - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Сара Блезенер. "Поманите нас из дома"

    Молодежные военные лагеря в США и России и уроки "патриотического воспитания" в российских школах посетила Сара Блезенер, кстати говоря, изучавшая в университете русский язык. Получился своеобразный сравнительный фотоцикл. На этом снимке: школьницы из города Дмитрова перед конкурсом песни и парадом. Над чем они смеются, осталось неизвестным.

  • Яспер Дуст. Знакомьтесь, Боб - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Яспер Дуст. "Знакомьтесь, Боб"

    Карибский фламинго получил тяжелые порезы, влетев в окно отеля. Его выходили защитники животных. Боб (так его назвали) привык к людям, и стало ясно, что он не выживет, если вернется в дикую природу. На острове Кюрасао Боб стал своеобразным послом Центра реабилитации диких животных. Репортаж о нем сделал голландский фотограф Яспер Дуст, получивший уже множество наград за свои снимки животных.

  • Михаэль Ханке. Никогда не видел его слез - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Михаэль Ханке. "Никогда не видел его слез"

    Зденек Шафранек - капитан паралимпийской сборной Чехии по хоккею с шайбой, участник трех Паралимпийских игр. Он стал инвалидом в результате несчастного случая в 2003 году. Живет со своими детьми в городе Патек. Шафранек - один из героев новой серии чешского фотографа Михаэля Ханке, который специализируется на черно-белых документальных проектах.

  • Соколы и арабский фактор - World Press Photo of the Year

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Брент Стиртон. "Соколы и арабский фактор"

    Соколиная охота особенно популярна в арабских странах. Организация ЮНЕСКО внесла соколиную охоту в список нематериального культурного наследия человечества. Фотограф Брент Стиртон снял репортаж о том, как разводят в Монголии соколов-балобанов, занесенных в "Красную книгу". Его фотографии - больше, чем просто снимки диких птиц.

  • Каталина Мартин-Чико. Колумбия, (пере)рождение - World Press Photo

    World Press Photo - 2019: главные претенденты

    Каталина Мартин-Чико. "Колумбия, (пере)рождение"

    Эта идиллическая фотография сделана в демобилизационном лагере FARC - левоэкстремистской повстанческой организации Колумбии. Красные герильерос запрещали беременность: мол, это несовместимо с партизанской жизнью. После того, как FARC заключил мирное соглашение с правительством, в рядах бывших террористов начался настоящий бэби-бум. Об этом - репортаж живущей в Париже испанки Каталины Мартин-Чико.

    Автор: Ефим Шуман


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